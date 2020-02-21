Матерацци, Ван дер Варт и Мендьета гостят в Москве

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сегодня, 13:00

Традиционный «Кубок Легенд» соберет звезд в Москве, и «Соккер.ру» предается ностальгии – вспоминаем заметных футболистов.

Где пройдет турнир, какие команды сыграют?

Восемь сборных – семь национальных и одна команда «Всех звезд», встретятся на малой арене «Лужников». По регламенту финалисты прошлого года оказываются в разных группах, а поскольку в 2019 выиграла сборная России – со счетом 13:4 переиграли Германию, то речь именно о них.

Тихонов и Риера определили состав групп. В квартете «А» сыграют Россия, Турция, Португалия и Испания. В квартете «Б» - Германия, Нидерланды, Франция и сборная «Всех звезд». Турнир стартует сегодня, пройдет за три дня. Кто в Москве – может посмотреть на игру знаменитых футболистов.

Кто приезжает в гости и чей состав круче всех?

На Кубке Легенд все одиннадцать раз выиграла сборная России. Понятно, что и сейчас речь о фаворите. Но тут важен состав, и его можно назвать солидным. Филимонов в воротах, Корнаухов и Хлестов – в заявке, а самый сок – впереди, ведь есть Каряка, Тихонов, Титов, Аленичев, Самедов и Зырянов. Особая надежда на «молодежь» - Александра и Константина. Жаль, Карпин не может приехать, ведь готовится с «Ростовом» к возвращению РПЛ :

В квартете России люди из команд, которые играли в матчах уровня полуфиналов Евро или ЧМ . Тайфур, Тунджай Шанлы, Бюлент Коркмаз. Даже бразилец Марко Аурелио не забыл, за какую сборную раньше выступал. Еще к составу Турции присоединился позже остальных Хамит Алтынтоп – человек с пушечным ударом нужен любой команде на таком турнире. Ну, и Йылдырай Баштюрк на борту – интересно глянуть, как чувствует себя прекрасный созидатель:

У сборной Португалии тоже собрался приличный состав – Фернанду Мейра, Паулу Ферейра, Педру Мендеш. А самый сок – в атаке, ведь есть Луис Боа Морте, Поштига и Нуну Гомеш. Ну, и Симау Саброса – будет раздавать голевые передачи, как привык в бытность футболистом. Подведет разве что защита, но такие турниры не создают, чтобы зрители скучали без голов. Впрочем, и потеря есть. Паулета не смог приехать, а именно он в прошлом году стал лучшим снайпером – наколотил 10 голов:

Снова представительный состав, на этот раз испанский, ведь если даже чемпионы Европы и мира, не говоря о такой большой звезде футбола своего времени, как Гаиска Мендьета. Приятно будет увидеть на поле Висенте, Сенну, Капдевилью, Риеру, Кампо, Альбельду, а в атаке можно оценить старину Морьентеса. У испанцев крутая команда, могут побороться, если ветераны в хорошей форме:

Переходим к составу второй группы, ведь там тоже строго команды со звездами. Немцы были в двух последних финалах из трех, так что это серьезные ребята, пускай самых-самых больших звезд, конечно, притащить в Москву не сумели. Хотя будет Тим Визе – бывший вратарь «Вердера» занимался реслингом, надо его на допинг проверить. Приехали Овомойела, Троховски, Хейнрих, Ханке, Одонкор, а в атаке – Какау и Кураньи, так что фанаты Бундеслиги найдут с кем сфотографироваться:

У голландцев состав не такой именитый, как у ряда других команд, но это, наверное, даже плохо для их соперников. Возможно, менее известные широкой публике ребята просто сыграют лучше. Хотя есть и звезды, конечно же. Например, Вестерфельд будет защищать ворота, Мадуро может повоевать за любой мяч, Арон Винтер в заявке – фанаты со стажем его точно помнят, чемпион Европы 1988 года. Также выделяется среди остальных Рафа Ван дер Варт. В прошлом году выиграл девятый дивизион чемпионата Дании (оказывается, там такой есть), а теперь будет вести за собой Нидерланды на Кубке Легенд:

Сборную из Франции будет вдохновлять на атаки сэйвами Себастьян Фрей. Мерьем, Сиани и Ибрагим Ба в составе. Есть также Синама-Понголь – экс-хавбек «Ростова» вернулся в Россию, а в атаке будут Капо, Марле и Сидней Гову – пожалуй, главная звезда французов. Видать, заняты ключевые персоны из сборных Франции последних двадцати пяти лет, это точно не самый звездный состав турнира. Но тут как с голландцами – быть может, легенды будут расслаблено катать мяч, а вот эти ребята включат спортивный интерес:

Очень неплохой состав у сборной «Всех звезд», однако их привычно может подвести отсутствие наигранных связей. Но если говорим о классе футболистов, то эта команда получается одной из самых крутых. Хотя бы потому, что Плетикоса, Галлас (интересно, что будет играть не за Францию), Риисе, Матерацци, Дзаккардо, Бенаюн, Воронин, Олич, Савиола, Карагунис и Литманен все как один играли в топ-5, большинство из списка – бывшие футболисты клубов АПЛ . Причем важно отметить, сколько в этой команде именно лидеров – Риисе, Галлас, Плетикоса, Матерацци, Воронин или Олич отличались характером на поле, а Литманен вовсе выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА , умел вести за собой, занимал третью строчку в опросе на «Золотой мяч»:

Сборная России снова выиграет турнир?

Наверное, поскольку реальное сопротивление в финалах сумели оказать только португальцы – проиграли 8:7 в 2015 году. А вот французы или немцы пропускали слишком много. Пожалуй, у России самый сбалансированный состав. У других команд такого преимущества в сыгранности нет. Впрочем, все катают мяч в удовольствие, не обязательно на результат.

Неплохо, что есть возможность привезти в Россию ветеранов футбола уровня Галласа, Литманена, Матерацци, Ван дер Варта, Кураньи, Баштюрка, Морьентеса, Мендьеты, Сенны, Поштиги или Нуно Гомеша. Пожалуй, если отталкиваться от составов, то могла бы пошуметь команда «Всех звезд» и сборная Португалии сильная. Но главное для фанатов: на таком турнире проще, чем в официальном турнире первых сборных, поверить в успех России.

Аленичев, Титов, Зырянов и Тихонов были футболистами высоченного уровня. Не будет Алдонина и Смертина, которые становились лучшими игроками турнира в прошлом, но есть Титов и Тихонов – тоже имеют опыт получения индивидуальной награды, причем последнего отметили в 2019-м. Сейчас все по новому кругу, и хотя фаворит прежний – сборная России, как бы иностранцам не надоело проигрывать хозяевам. Без шуток съезжаются большие игроки. Организаторы стараются – зрители не будут скучать, увидят в деле тех, чьей игрой наслаждались в прошлом.