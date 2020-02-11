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Бышовец: «Рейнгольд у меня вызывал всегда самые добрые впечатления»

вчера, 22:17

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал уход из жизни ветерана «красно-белых» Валерия Рейнгольда.

Я в шоке… Хочется выразить искренние соболезнования всем близким Рейнгольда. И как игрок, и как человек он у меня вызывал всегда самые добрые впечатления. У нас были хорошие, теплые отношения, несмотря на то, что мы были соперниками на футбольном поле.

Должен сказать, что уход Валеры — большая потеря. Его комментарии в адрес «Спартака» и игроков зачастую были жесткими, но при этом справедливыми и профессиональными. Скорблю вместе с родными Рейнгольда.

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