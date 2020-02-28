Мастер на все руки

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вчера, 22:26

По многочисленным просьбам читателей «Соккер.ру» рассказывает о выдающемся голландском футболисте Руде Гуллите.

Наверное, не найдется в мире футболиста, который мог бы одинаково здорово сыграть в атаке, средней линии и защите, как это делал голландец Руд Гуллит. Рослый, плечистый, темнокожий атлет запомнился нам прежде всего, как форвард, однако сам Руд предпочитал играть в обороне – на архаичной ныне позиции либеро. Впрочем, с его талантом и физическими данными Гуллит мог бы сыграть и в воротах. Картины бы не испортил.

1 сентября 1962 года в районе Амстердама, носящего имя Джордан, появился на свет мальчик, которому дали имя Руд Дил. Да-да, долгое время наш герой носил материнскую фамилию Дил, ибо родители – учитель Джордж и уборщица музея Риа не состояли в законном браке. У Джорджа – иммигранта из Суринама дома – в небольшой вест-индской стране остались жена и трое детей.

Надо ли лишний раз говорить, что предоставленный самому себе Руд учился футболу на городских пустырях, где играл со сверстниками, большая часть которых были такими же выходцами из Вест-Индии, как и он. Когда Руду исполнилось десять лет, то его приняли в более-менее серьёзное футбольное учебное заведение – Амстердам DWS, где он познакомился с другой будущей звездой голландского футбола - Франком Райкаардом. Два вест-индца быстро подружились, и провели не один десяток матчей плечом к плечу. Оба мечтали играть за «Аякс». Но Франка взяли, а Руда забраковали – не приглянулся он селекционерам самого титулованного голландского клуба. Руд так и не сыграет за «Аякс», пути великого клуба и великого футболиста разошлись навсегда.

В юношеской сборной Нидерландов к рослому пареньку отнеслись более уважительно, и это при том, что в конце 70-х суринамцы в оранжевых футболках выглядели весьма экзотично. В юношеской сборной Руд Дил познакомился с теми, с кем вместе добывал первое и пока единственное для голландцев европейское золото – Вимом Кифтом, братьями Эрвином и Роналдом Куманами. Кстати, именно в юношеской сборной Голландии Руд взял отцовскую фамилию, и с тех пор всего его знают, как Гуллита, а кто такой Руд Дил известно лишь родственникам, да узкому кругу специалистов.

И неизвестно, кому повезло больше – Франку Райкаарду, ждавшему своего часа в «Аяксе», или Руду, сразу заигравшему в заштатном «Харлеме». Руд дебютировал в основе сразу же после своего шестнадцатого дня рождения и стал таким образом самым юным (для той поры) игроком Эре - высшего дивизиона. Английскому тренеру Барри Хьюзу пришлось изрядно поломать голову, куда же пристроить юношу. С одной стороны Руд неплохо справлялся с оборонительными функциями, но при этом он был весьма полезен и у чужих ворот. В конце концов, Хьюз отвел Руду роль свободного художника и использовал его там, где было полезнее команде. В первый гуллитовский сезон «Харлем» вылетел из элиты, но через год вернулся в компанию сильнейших, во многом благодаря своему оперившемуся лидеру. Который, кстати, был признан в свои неполные 18 лучшим игроком эерсте – первого дивизиона.

Сезон 81/82 оказался очень счастливым для Гуллита. Его вызвали в первую сборную страны, а его «Харлем» взлетел аж на четвёртое место. И как с таким талантом можно усидеть в скромном провинциальном клубе? «Аякс» снова тормознул, зато его извечный конкурент «Фейеноорд» оказался расторопен. В Москву, на тот чёрный матч «Спартак» - Харлем» Руд не приехал, в том сезоне обладатель роскошных дредлоков уже играл за роттердамский клуб вместе с Йоханом Кройфом. И не подозревал, что великий футболист когда-нибудь станет его родственником. Но об этом позже, а пока послушаем самого Руда. «Мне довелось играть с Йоханом всего год. Но этот год идет за два, за три, за пять. Рядом с этим великим мастером я заново научился играть». В «Фейеноорде» Руда сначала использовали на его любимой позиции – центрального защитника, но потом выдвинули в среднюю линию, на помощь Кройфу. В тот год «Фейе» сделал дубль, и все бы здорово, если б не эти 2:8 от «Аякса». «Я до сих пор вспоминаю этот матч, как кошмарный сон. Ни до него, ни после, я не чувствовал себя на поле таким беспомощным». Но этот провал оказался лишь ложкой дёгтя, по итогам чемпионата 20-летний Гуллит был назван лучшим футболистом страны.

Великий Кройф отыграл за враждебный «Фейеноорд» один сезон. А без него роттердамцы выглядели не столь грозными. Молодой Гуллит ещё не был готов, как следует к роли лидера, к тому же испортились отношения с тренером Тёйсом Либрегтсом, назвавшим Руда чёрным ленивцем. И если упрёк в лени Гуллит смог стерпеть, то явно расистский намёк – нет. Поэтому, по окончанию сезона 84/85 Гуллит попросил найти ему новый клуб. Таковым оказался ПСВ «Эйндховен», купивший футболиста за миллион двести тысяч долларов. Болельщики «Фейеноорда» долго вспоминали недавнему кумиру этот переход в ряды конкурентов и слали Гуллиту гневные письма с упрёками.

В новом клубе из Руда и вовсе сделали центрального нападающего. Если судить по результативности футболиста и тому, что он снова стал футболистом года в Нидерландах, то с этой ролью Гуллит справился превосходно. Голландский чемпионат становился тесным для него, нужно было делать шаг наверх.

Летом 1987 года Сильвио Берлускони, не так давно ставший владельцем «Милана», приобрел игрока, который должен был возродить славу знаменитого клуба. Гуллит обошелся «красно-чёрным» в 8 миллионов долларов, но очень скоро стало ясно – деньги потрачены не зря. А ПСВ , не без сожаления отпустивший своего лидера в Италию, вскоре выиграл Кубок чемпионов. Без Гуллита, но уже с Гусом Хиддинком во главе. А «Милан» в первом же гуллитовском сезоне взял скудетто (после паузы в девять лет), а сам Руд был признан лучшим игроком Европы. Свой «Золотой мяч» он посвятил кумиру – Нельсону Манделе.

«Этот игрок, который мне был нужен», - говорил о Гуллите тренер «Милана» Арриго Сакки. В новом клубе Руд получил полную свободу действий – он мог играть на той позиции, где считал нужным в тот или иной отрезок встречи. Голландец стал главным проводником тренерских идей на поле, именно через Руда Сакки часто давал указания футболистам.

Сборная Голландии, наделавшая много шуму в 70-х, почти на десять лет ушла в тень. Два чемпионата мира и одно первенство Европы прошло без «оранжевых». Но подросло новое поколение игроков – Марко ван Бастен, братья Куманы, Райкаард, и конечно же Гуллит. «Генерал» Ринус Михелс снова получил возможность формировать команду из прекрасных мастеров, и на чемпионате Европы 1988 года голландцы впервые выиграли европейское золото. Гуллит отыграл превосходно и стал автором одного из мячей в ворота нашей сборной в финальном матче. Арриго Сакки внимательно следил за игрой голландской сборной, и загорелся идеей увидеть в «Милане» сразу трех чемпионов Европы, благо лимит позволял. Идея нашла поддержку у Сильвио Берлускони, и на «Сан-Сиро» прибыли Марко ван Бастен и Франк Райкаард. Началась пора великого «Милана».

«Россонери» уже было мало домашних побед, суперклубу нужен был Кубок Чемпионов. Тут и пригодилось голландское трио. Из всей европейской кампании сезона 88/89, стоит выделить матч с «Реалом», который завершился победой «Милана» со счетом 5:0. Голландцы в том матче забили по мячу. «Не сочтите за нескромность, но мы сыграли гениально», - говорил Гуллит после той встречи. Но тогда еще мало кто знал, какую цену заплатил за эту гениальную игру Руд – в столкновении он повредил «кресты». Ему бы взять паузу, глядишь и операция не понадобилась бы. Но разве можно было отговорить голландца от участия в финальном матче против «Стяуа», - вышел, забил два мяча из четырех, еще два – ван Бастен, и поднял над головой трофей. А потом отправился в клинику, ибо связка порвалась и потребовалась операция.

В течении года Руд дважды ложился на операционный стол. На поле он появился только в апреле. Сезон можно было бы назвать потерянным, если бы не финал Кубка Чемпионов, в котором «Милан» сражался с «Бенфикой». Прекрасным длинным пасом Руд вывел друга детства Франка Райкаарда к воротам чемпионов Португалии, и тот провёл победный гол.

Конечно, травма колена давала о себе знать. Гуллит был уже не столь быстр, а когда-то стометровку за 10 секунд пробегал – впору хоть в легкоатлетическую сборную его вызывай. Тем не менее, при Сакки Руд оставался ключевым игроком «красно-черных».

А потом пришел Фабио Капелло, которые не то чтобы невзлюбил голландца, просто нашёл ему иное применение. У дона Фабио все было расписано – где кому играть, кому куда бежать, и прежней свободы, которую Руд получал от Сакки, уже не было. Гуллиту досталась роль правого полузащитника. Конечно, голландец – универсал, каких поискать, но играть на этой позиции ему удовольствия не доставляло. К тому же теперь можно было иметь в составе шесть иностранцев, всем нужно было предоставить место на поле, а играть могли только трое. Руд все реже и реже появлялся на поле, в сезоне 92/93 он сыграл лишь 15 матчей из 34 возможных. Поэтому желание уйти из «Милана» усиливалось с каждым днем. Очень настойчива была «Бавария». Переход был уже почти оформлен, но закапризничала жена Гуллита Кристина – ей не хотелось переезжать в Германию, несмотря на роскошный прием, оказанный в Мюнхене. Зато возник вариант с арендой в «Сампдории».

Руд без особого удовольствия отправился в Геную, но очень скоро понял, что не прогадал. В «Сампдории» ему разрешалось делать на поле все, как в «Милане» времен Сакки. Он очень быстро напомнил себя прежнего. В матче со своим бывшим клубом он провёл победный гол, прервав беспроигрышную серию миланцев, длившуюся более семисот дней. «Прости, Руд. Я поспешил расстаться с тобой», - признал свою ошибку Сильвио Берлускони. По окончанию сезона Гуллит вернулся в «Милан», но как выяснилось, напрасно. Капелло строил игру вокруг Деяна Савичевича и Звонимира Бобана, ему уже не был нужен возрастной голландец. И снова уход в «Сампдорию». Возможно, Руд провёл бы в Генуе остаток своей славной карьеры, но последовало неожиданное приглашение из «Челси». Гленну Ходдлу, в ту пору возглавлявшему «синих», нужен был квалифицированный центральный защитник, вот он и вспомнил, что Руд когда-то играл в обороне и неплохо. Вот так голландец совершил несколько неожиданный, но судьбоносный поступок.

Ходдла через год позвали работать со сборной Англии, и своим преемником он назвал действующего футболиста – Руда Гуллита. Ходдл исходил из того, что опыт и авторитет голландца помогут ему быстро освоиться в новой роли. Кроме того, для бывшего наставника «синих» было важно передать эстафету единомышленнику. Так началась карьера Гуллита-тренера.

Руд стал играющим тренером, но на поле выходил уже реже. Связи в итальянском футболе помогли Гуллиту пригласить в «Челси» Джанлуку Виалли, Роберто Ди Маттео и Джанфранко Дзолу. Из классической английской команды «Челси» в короткий срок превратился в самый европейский клуб Премьер-Лиги.

Тренерская карьера началась довольно успешно. Уже в своем первом сезоне лондонцы выиграли Кубок Англии, а Руд стал первым иностранным тренером, добившимся подобного успеха. Но потом что-то надломилось. Отставка Руда стала неожиданной. «Челси» занимал второе место, пробился в четвертьфиналы Кубка Кубков и Кубка Англии, и вдруг прошение по собственному желанию. Официальной версией, которой Гуллит придерживается и сейчас, более двадцати лет спустя, - накопившаяся усталость. Слухи о том, что голландца сплавили итальянцы во главе с Виалли, подтверждения не нашли. Европейский трофей Кубок Кубков «Челси» взял уже под руководством Виалли, но на багаже Гуллита.

Отдохнув некоторое время, Руд отправился работать в «Ньюкасл». Заступая на новую должность, голландец обронил фразу, которую ему будут вспоминать очень часто. «Я хочу, чтобы моя команда играла в яркий, наступательный, если хотите, сексуально-привлекательный футбол». Сочетание сексуальный футбол было вырвано из контекста, и потом часто припоминалось, когда у «Ньюкасла» не ладилась игра.

А подобное было часто. «Ньюкасл», бывший в середине 90-х едва ли не главным соперником «Манчестер Юнайтед», при Гуллите скатился в середняки. Кроме того, голландец поссорился с лидерами команды Аланом Ширером, Робертом Ли и Дунканом Фергюсоном. Повод для ссоры был весьма пустяковым. Гуллит был инициатором покупки молодого полузащитника Киерона Дайера, а тот пожелал выступать в «Ньюкасле» под седьмым номером. Но семёрка была занята капитаном «сорок» Ли. Велико же было удивление Ли, когда его номер отдали Дайеру, а самого заявили под пятнадцатым. Надо ли говорить, что болельщики «Ньюкасла» невзлюбили нового тренера и были рады, что через год своей работы Гуллит сложил полномочия.

Пауза в тренерской карьере продолжалась почти пять лет. За это время Руд успел расстаться со своими знаменитыми косичками и жениться в третий раз, - на племяннице Йохана Кройфа Эстеле. Так породнились два выдающихся голландских футболиста. Но сидеть без дела надоело, и в августе 2004 года Гуллит возглавил «Фейеноорд». Возвращение в Роттердам после двадцатилетней паузы триумфальным не получилось. «Фейеноорд» играл ярко, бесшабашно, даже чересчур. «Фейе» забил больше всех в Лиге – 90 мячей, но при этом пропустил 51. В матчах с главными соперниками подопечные Гуллита сыграли так же неудачно, в итоге «Фейеноорд» финишировал четвертым, что не могло понравится ни руководству, ни болельщикам. Руд был уволен, а пресса несколько месяцев смеялась над игрой «Фейеноорда», называя футбол от Гуллита «сексуально-извращённым». Пройдет ещё немного времени, и те же журналисты назовут футбол, в который играл «Фейеноорд» при преемнике Гуллита Эрвине Кумане «порнографическим».