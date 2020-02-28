«Барселона» устроит на «Камп Ноу» матч звёзд в честь Роналдиньо

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сегодня, 21:59

«Барселона» планирует организовать товарищеский матч и посвятить его своему экс-игроку Роналдиньо.

В дружественном поединке сойдутся команда звезд «Барселоны» и сборная мира. Матч должен пройти на «Камп Ноу» 19 августа.

В матче должны принять участие Андреа Пирло, Тьерри Анри, Роберто Карлос, Павел Недвед, Хавьер Савиола и Паоло Мальдини.

Напомним, что Роналдиньо выступал за «Барсу» с 2003 по 2008 год.

Не так давно Роналдиньо поделился мнением о своём бывшем партнёре по каталонскому клубу Лионеле Месси.