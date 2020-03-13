Перед вынужденным антрактом 

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сегодня, 12:10

«Соккер.ру» знакомит читателей с ситуацией в чемпионате Бельгии.

Изначально этот материал планировался на следующую неделю и должен был стать подведением итога первой части Жюпиле-лиги. Но обстоятельства взяли верх. Чемпионат Бельгии прерван на отметке 29 туров. Поэтому не станем тянуть и посмотрим, что же там у бельгийцев.

Чемпионат Бельгии, как известно, состоит из двух этапов. На первом все 16 клубов играют в два круга. Потом шесть сильнейших команд разыгрывают титул и билеты в еврокубки. А большая часть поспорит за дополнительный билет в Лигу Европы. Последняя команда будет спорить за право остаться в Жюпиле-лиге на следующий сезон.

Известны пять из шести участников финальной пульки. Это «Брюгге», «Гент», «Шарлеруа», «Антверпен» и «Стандард». А где же чемпион, точнее пока ещё чемпион – «Генк»? Он пока седьмой и мог стать бывшим уже после первого этапа. Не попал в число шести лучших и «Андерлехт». Шанс остаётся, но пока на шестой позиции «Мехелен», у которого 44 очка. Столько же у «Генка», а у самого титулованного клуба Бельгии на очко меньше. В 30-м туре «Генк» должен был сыграть дома с «Мехеленом» на своём поле, а «Андерлехт» отправиться в гости к «Синт-Трюйдену». Судите сами, кто в лучшем положении. Наверно, «Генк».

Внизу нечто героическое совершил «Сёркль Брюгге», подобно барону Мюнхгаузену вытащивший себя из болота за волосы. Выбрался с шестнадцатого места на четырнадцатое. На вид, невелика разница. Но теперь «чёрно-зелёным» не стоит бороться за выживание. Этим займётся кто-то другой. Или «Остенде» или «Ваасланд Беверен». Пока у «Остенде» на два очка больше. Но у «Беверена» осталась домашняя игра с «Гентом», а «Остенде» отправится в Брюгге в гости к «Сёрклю». Поэтому вопрос с аутсайдером остаётся открытым вплоть до завершения карантина.

А нового чемпиона уже можно назвать прямо сейчас, не дожидаясь возобновления первенства. «Брюгге» оторвался от ближайшего из преследователей «Гента» на 15 очков. «Бизоны», конечно могут изобразить борьбу в догонялки, но в успех предприятия не верит даже их датский тренер Йесс Торуп. «Генту» куда важнее занять второе место, а тут желающих много. «Зебры» из Шарлеруа отстают на очко, «Антверпен» – на два. Синичка в руках как-то ближе. А журавль пусть отправляется в Брюгге. К «Брюгге».

Команда Филиппа Клемана развалилась в Лиге Европы под ударами «Манчестер Юнайтед», но при этом «Брюгге» уверенно движется к своему шестнадцатому чемпионству. Всего одно поражение, четырнадцать пропущенных Симоном Миньоле мячей. В команде толковая молодёжь, как доморощенная, так и африканская. Превосходный сезон проводят два зрелых мастера – Ханс Ванакен и Руд Вормер. Фламандец наколотил 13 мячей, голландец забил один мяч, но отдал 14 голевых передач. Причём оба футболиста не являются нападающими. Вормер вообще числится оборонительным полузащитником.

Открытием сезона стоит назвать «Шарлеруа». В прошлом чемпионате «зебры» болтались в серединке и заняли девятое место. Сейчас они претендуют на вторую путёвку в Лигу чемпионов. Успех можно связать с приходом французского тренера Карима Бельюсина. В прошлом году Бельюсин практиковался в «Андерлехте», однако от приставки исполняющий обязанности избавиться не смог. Зато в «Шарлеруа» ему выделили кредит доверия. И «зебры» поскакали, не имея в составе известных игроков. Исключение составляет французский вратарь Николя Пеннето, играющий, страшно сказать, с 1998 года. Корсиканцу тридцать девять. За его спиной уже пять сезонов в воротах «Шарлеруа». Но с годами Пеннето становится всё сильнее и сильнее. На его счету уже 12 сухих матчей в чемпионате. Два других ключевых игрока «Шарлеруа» приехали из Ирана. Кавех Резаи – самый меткий в команде, а Али Голизаде – самый щедрый. В обороне выделяется Дрьен Десолей, летом 2018 года не доехавший до «Краснодара».

В «Антверпене», напротив, собрано немало именитых футболистов – вратарь Синан Болат, защитники Ричи Де Лает и Уэсли Худт, полузащитники Стивен Дефур и Лиор Рефаэлов, нападающие Кевин Миральяс и Дидье Мбокани, возглавляющий список самых метких. И тренер у старейшего континентального клуба тоже отлично известен – Ласло Бёлени выигрывал Кубок чемпионов со Стяуа». Опытный наставник, крепкий состав, — всё это является козырями «великих старых» в борьбе за заветное второе место.

А что же «Андерлехт»? В предыдущем обзоре бельгийского чемпионата «Соккер.ру» писал о том, как «пурпурно-белые» провалили старт, доверившись играющему тренеру Венсану Компани. У бывшего капитана «Манчестер Сити» хватило благоразумия уступить штурвал Франку Веркаутерену. В новом календарном году столичный клуб выиграл пять встреч из восьми, и как было сказано выше, заметно поправил свои дела. Особенно в трёх последних встречах, выигранных «пурпурно-белыми» с общим счётом 16:1. Есть шанс запрыгнуть в шестёрку и, скрасить впечатления от сезона.

Финал Кубка Бельгии тоже отложен до лучших времён. Матч между «Брюгге» и «Антверпеном» должен был пройти 22 марта. Но, сами понимаете, коронавирус. Поэтому команды раньше второй половины апреля не смогут разыграть второй по рангу трофей бельгийского футбола. У «Брюгге» – одиннадцать побед в Кубке, что является национальным рекордом. Но в последний раз «сине-чёрные» брали Кубок пять лет назад. Старейший клуб Бельгии и не только выигрывал Кубок всего два раза. Но последняя кубковая победа «Антверпена», датируемая аж 1992 годом, повлекла яркую и скандальную европейскую кампанию, завершившуюся выходом в финал. Оба клуба хотят выиграть трофей, и потому финал обещает быть интересным. Жаль было бы проводить его без зрителей.