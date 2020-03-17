Счастливчики и неудачники

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сегодня, 11:00

Коронавирус грозит остановить весь футбол надолго. Нужны сценарии окончания сезона. «Соккер.ру» — о самом популярном из возможных сюжетов.

Разбушевавшийся коронавирус перед футбольными властями ставит весьма нетривиальную задачу. Как закончить сезоны в национальных чемпионатах с минимальными скандалами, без несогласных и максимально справедливо? Существуют различные гипотезы, звучат разные предложения: от аннулирования сезона до распределения мест по средним позициям за последние годы с разным «весом» каждого сезона. Безусловно, лучше всего будет доиграть чемпионаты, однако это возможно, если эпидемию удастся обуздать, и она пойдет на спад, чтобы игры возобновились в апреле-мае. Но наиболее вероятным на данный момент кажется сценарий с завершением чемпионатов на том месте, где они притормозили сейчас. С присуждением или нет чемпионства – тут есть определенные нюансы, конечно. Хотя если уж раздавать места и путевки в еврокубки, то странно не считать какую-то команду полноценным чемпионом. Впрочем, в каждом конкретном случае возможны вопросы. Давайте посмотрим, как все сложится, если остановить чемпионаты, первую пятерку.

Англия

Лига чемпионов – «Ливерпуль» (чемпион, 82 очка), «Манчестер Сити»* (57 очков), «Лестер» (53 очка), «Челси» (48 очков).

Лига Европы – «Манчестер Юнайтед»* (45 очков), «Вулверхэмптон» (43 очка), «Шеффилд Юнайтед» (43 очка).

Вылет – «Борнмут» (27 очков), «Астон Вилла» (25 очков), «Норвич» (21 очко).

* «Манчестер Сити» может быть исключен окончательно из Лиги чемпионов, тогда его место, скорее всего, займет «Манчестер Юнайтед», в таком случае в Лигу Европы может попасть «Тоттенхэм» с 41 очком.

Тут возникает сразу же спорная ситуация. По чемпиону вопросов нет – будет даже обидно, если «Ливерпуль» после всего, что он сделал в нынешнем сезоне, не признают полноценным чемпионом. В зоне Лиги чемпионов тоже все более-менее равномерно. Но если эта зона будет смещаться, то разрывы-то минимальные, а у «Шеффилда», например, на одну игру меньше, чем у остальных. И выиграй он ее, стал бы пятым, то есть попал бы в Лигу чемпионов, вылети оттуда «Манчестер Сити». Тут речь даже не просто о том, как какая команда провела бы финальный отрезок, а о банальном равенстве матчей. Никто же не будет говорить, что справедливо заканчивать сезон даже в форс-мажоре с неравным количеством игр и считать результаты справедливыми. Еще более обидно должно быть борцам за выживание – внизу плотность колоссальная, по 27 очков сразу у трех команд, две из которых вне зоны вылета. А у «Астон Виллы» на матч меньше – снова эта картинка. Причем выиграй она его, сразу выходит из опасной зоны. Отправлять команду в низший дивизион, не дав доиграть хотя бы столько же, как у других, это как минимум нелепо.

Испания

Лига чемпионов – «Барселона» (чемпион, 58 очков), «Реал» (56 очков), «Севилья» (47 очков), «Реал Сосьедад» (46 очков).

Лига Европы – «Хетафе» (46 очков), «Атлетико» (45 очков), «Валенсия» (42 очка).

Вылет – «Мальорка» (25 очков), «Леганес» (23 очка), «Эспаньол» (20 очков).

В Испании не будет проблем с неравным количеством матчей, поэтому завершение сезона разом может пройти с этой точки зрения более безболезненно. Но не с точки зрения многочисленных фанатов ряда клубов. Например, болельщики «Реала» вряд ли обрадуются – их команда не так очевидно уступает «Барселоне», как все в Англии тому же «Ливерпулю». Да и в плотной группе бойцов на третье-четвертое места нет никакой ясности. Знай они, что минувшие туры – последние, совсем иначе строился бы накал борьбы. А на данном этапе это больше похоже на лотерею, в которой «Севилье» и «Сосьедаду» повезло. В борьбе за выживание такими же счастливчиками тогда станут «Сельта» и «Эйбар», которые на дистанцию менее одной победы опережают «Мальорку».

Германия

Лига чемпионов – «Бавария» (чемпион, 55 очков), «Боруссия» Д (51 очко), «Лейпциг» (50 очков), «Боруссия» М (49 очков).

Лига Европы – «Байер» (47 очков), «Шальке» (37 очков), «Вольфсбург» (36 очков).

Вылет – «Фортуна» (стыковые матчи, 22 очка), «Вердер» (18 очков), «Падерборн» (16 очков).

Кстати, в Германии все выглядит более-менее прилично и мало кого покоробит. Да, кто-то рассчитывал на чемпионскую гонку на финише, но у «Баварии» есть небольшой задел и богатый опыт в его сохранении и увеличении. Другие команды распределены примерно логично, есть вопросы и спорные граничные моменты в зоне Лиги Европы, но это не такой продукт, за который будут воевать, указывая на несправедливость. Да и в зоне вылета более-менее солидные разрывы. Разве что у «Вердера» на игру меньше, но он значительно отстает. Не очень понятно, что делать с зоной стыковых матчей. Логично, наверное, оставить команду в Бундеслиге на следующий сезон. Тогда обидятся клубы из «стыков» во втором дивизионе. Есть общее для всех вылетающих предложение по всем чемпионатам – временно расширить число участников элиты, чтобы никто не вылетал, а новички добавились. Это решило бы массу спорных моментов, но добавило бы организационных проблем.

Италия

Лига чемпионов – «Ювентус» (чемпион, 63 очка), «Лацио» (62 очка), «Интер» (54 очка), «Аталанта» (48 очков).

Лига Европы – «Рома» (45 очков), «Наполи» (39 очков), «Милан» (36 очков).

Вылет – «Лечче» (25 очков), СПАЛ (18 очков), «Брешиа» (16 очков).

Вот уж где массу копий сломают, так это в Италии. И не только потому, что у «Вероны» и «Пармы» на матч меньше сыграно, чем у «Милана» — они его могут обойти в борьбе за место в Лиге Европы. Но и по поводу чемпионства. Ведь сколько людей жаждут, когда падет «Ювентус». И в нынешнем сезоне он максимально близок к этому на фоне сумасшедшего «Лацио». И как же будут взрываться эмоциями (назовем это так) поклонники «Лацио» и ненавистники «Ювентуса» (а таких больше, чем сторонников «Лацио»), если сезон вот так закончится.

Франция

Лига чемпионов – ПСЖ (чемпион, 68 очков), «Марсель» (56 очков), «Ренн» (50 очков).

Лига Европы – «Лилль» (49 очков), «Реймс» (41 очко), «Ницца» (41 очко).

Вылет – «Ним» (стыковые матчи, 27 очков), «Амьен» (23 очка), «Тулуза» (13 очков).

Во Франции с чемпионством вопросов нет. Даже со вторым местом, вероятно, их не возникает. Основная баталия разворачивается за третье место и места в Лиге Европы. Мы уже рассказывали, какая война началась после предложения президента «Лиона» Жан-Мишеля Ола обнулить результаты сезона – в таком случае его команда вернулась бы в Лигу чемпионов, а сейчас она лишь седьмая. Разумеется, «Марсель» и «Ренн» не допустят этого. Последний вообще в таком случае словит счастливый билет, хотя надо еще будет пройти квалификацию. Что касается зоны вылета, то со стыковыми матчами можно поступить как и в немецком случае, либо же тоже расширить Лигу 1 временно, никого не выбрасывая.

А как вам кажется, какой вариант решения проблемы при невозможности доиграть сезоны будет оптимальным? И выглядит ли описанный выше расклад справедливым?