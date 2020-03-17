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Триппьер: «Вернулся бы в Англию только ради „Бернли“»

сегодня, 10:55

Бывший защитник «Бернли» и «Тоттенхэма» Киран Триппьер, ныне выступающий за «Атлетико», в разговоре с Burnley Express сообщил, в какой английский клуб он хотел бы вернуться.

Я хочу как можно дольше играть на максимально высоком уровне, но я пойму, когда будет правильное время [чтобы вернуться в «Бернли»]. Если я останусь в «Атлетико» еще на два года, по истечении этого срока мне будет 32, и «Бернли» — единственный клуб, ради которого я вернулся бы в Англию.

Напомним, что на минувшей неделе «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд турнира. По окончании встречи Триппьер прокомментировал победу своей команды.

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