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сегодня, 13:30

«Соккер.ру» рассказывает о футболисте, снискавшим славу Герострата.

Андони Гойкоэчеа вошёл в историю как человек, сломавший ногу Диего Марадоне. А ещё раньше он грубо обошёлся с другой звездой «Барселоны» — Берндом Шустером. После подката защитника «Атлетика» немец долго залечивал порванные кресты и был вынужден пропустить чемпионат мира. С мексиканца Уго Санчеса баск едва не снял роскошный скальп. Отсюда и прозвище «Мясник из Бильбао». «Таймс» признала Гойкоэчеа самым грубым игроком в истории футбола.

Но болельщики «Атлетика» запомнили Андони как Гиганта из Алонсотеги. Алонсотеги — это город в Стране Басков, где 23 мая 1956 года родился футболист, которому суждена была неоднозначная слава. Не был Андони ни хамом, ни отморозком. Сильный, крепкий центральный защитник, не любивший проигрывать ни матчи, ни единоборства. Умевший выбирать позицию, догонять стремительных соперников, оттеснять их мощным корпусом. Да жёсткий. Да иной раз грубый. Да беспощадный, в первую очередь к себе. Ему тоже доставалась, и немало.

При этом Гойко был полезен в атаке. «Гигант» обладал пушечным ударом с левой ноги и за свою карьеру забил около пятидесяти мячей. Что неплохо для защитника. Два раза он выигрывал чемпионат Испании, брал Кубок и Суперкубок страны. Играл и неплохо играл за сборную Испании. Был в серебряном составе на чемпионате Европы 1984 года. Но запомнился не этим. Как пела одна придуманная Эдуардом Успенским старушка «хорошими делами прославиться нельзя». Гойкоэчеа прославился плохими.

13 декабря 1981 года «Атлетик» принимал «Барселону» на «Сан-Мамесе». Марадона тогда ещё играл в Аргентине и не подозревал о существовании Андони. Игру «сине-гранатовых», во многом, определял немец Бернд Шустер. Или «Белокурый ангел», как его прозвали в столице Каталонии. Но в середине первого тайма Бернд в столкновении с защитником «львов» получил сильный удар в правое колено. Больше в том сезоне он на поле не вышел. Да и чемпионат мира прошёл без его участия. А ведь тренер западногерманской сборной Юпп Дерваль очень рассчитывал на молодого полузащитника. Шустер потом вообще крайне редко появлялся в Манншафт, а в 1984 году сосредоточился на клубных делах.

«Вырубив» Шустера, Гойкоэчеа невольно помог своим соседям из «Реала Сосьедад» выиграть второй чемпионат кряду. Без Бернда «сине-гранатовые» были уже не столь сильны. Но летом ряды каталонцев пополнил сам Диего Армандо Марадона. Вместе с выздоровевшим Шустером они составили главную ударную силу «Барсы».

Но чемпионом стал «Атлетик». Как это произошло, прочитаете на следующей неделе. Марадона подхватил гепатит и пропустил полсезона. А попытки Шустера рассчитаться со своим обидчиком за своё многострадальное колено успехом не увенчались. Более того в матче на «Камп Ноу» немец не уследил за своим обидчиком, и Гойко забил единственный гол, принесший «львам» два очка. В Бильбао Шустер не играл. Андони опекал Марадону. Не сломал, но разок не доглядел — Диего сократил отставание, а его клуб снова проиграл — 2:3.

В сезоне 1983-84 «Барселона» твёрдо вознамерилась отобрать у «Атлетика» чемпионский титул, а самые большие надежды связывались с Марадоной. Диего даже добился смены тренера. Ещё весной место немца Удо Латтека занял земляк Диего Сесар Луис Менотти. «Соккер.ру» об этом подробно рассказывал. Но 24 сентября все надежды «сине-гранатовых» в одночасье рухнули. При счёте 2:0 в пользу «Барсы», опекавший аргентинца, Гойкоэчеа двумя ногами въехал в лодыжку суперзвезды. За несколько минут до той стычки Диего что-то сказал своему опекуну. Но вряд ли эти слова возымели какое-то действие. Марадона до сих пор сердит. Но не на Андони, а на тренера «Атлетика» Хавьера Клементе, давшему защитнику указания играть как можно жёстче.

В итоге Марадона с переломом отправился в травматологическую клинику. Его обидчик получил лишь жёлтую карточку. «Барса» разгромила чемпиона со счётом 4:0, а болельщики подвергли автобус гостей бомбардировке камнями. На следующий день большинство испанских газет обрушились на Гойкоэчеа. «Убийца» и «Мясник» — были не самыми жёсткими заголовками. Андони выписали десятиматчевую дисквалификацию. Ещё ни одного испанца не отстраняли от футбола на столь продолжительный срок. Футболист, конечно, извинился перед Марадоной, «Барселоной», но его не слушали. Андони не оставалось ничего иного, как сохранить пару бутс, в которых он совершил своё злодеяние.

Диего оправился довольно быстро. Через четыре месяца он уже играл за «Барсу». В Бильбао он забил оба мяча и принёс каталонцам победу. Гойкоэчеа в той игре держался дальше от своей недавней жертвы. Та встреча прошла мирно. Несмотря на два проигрыша с общим счётом 1:6, «львы» оказались выше в итоговой таблице. И «Барселоны», и всех остальных.

Оставался ещё финал Кубка. В котором согласно жанру сошлись «Атлетик» и «Барселона». Баски выиграли 1:0, сделав дубль. Раздосадованный Диего решил наконец-то поквитаться с Гойко, но не учёл разницу в весовых категориях. На этот раз он получил удар кулаком в грудь, после чего отлетел как мяч. Андони едва не побил свой же рекорд по продолжительности дисквалификации. На этот раз ему впаяли восемнадцать матчей. Но Марадона уехал в Италию, а «Мясник» попал под амнистию — отсидел семь встреч.

После этого Андони редко попадал в плохие истории. Была у него стычка с нападающим «Реала» Уго Санчесом. Мексиканец ляпнул что-то резкое. Баск схватил его за волосы и тряхнул хорошенько. На этом инцидент был исчерпан.

В составе «Атлетика» Андони отыграл двенадцать лет. А потом вдруг решился на смену клуба. Чтобы не привыкать к чужим цветам и другому названию, он перешёл в мадридский «Атлетико», где отыграл без особых приключений ещё три года. Закончил карьеру, стал тренером. Много где работал. И в Испании, и в бывшей испанской колонии Экваториальной Гвинее. Но Гойкоэчеа-тренер оказался не столь успешен, как Гойкоэчеа-футболист.