Торрент в помощь. 10 матчей Евро, которые нужно видеть. XX век

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сегодня, 12:40

Футбола нет, но «Соккер.ру» расскажет, как еще можно держаться. Идем на просторы Интернета и смотрим классические матчи. Какие — подскажем. Почти без спойлеров.

Не будем поддаваться панике и скупать туалетную бумагу багажниками, а период без прямых футбольных трансляций можно заполнить восполнением пробелов. Вчера стало известно о переносе Евро на следующий год, поэтому начнем с матчей чемпионатов Европы — по десятке из каждого столетия. Евро-2000 с вашего позволения отнесем к XXI веку, хотя формально 2000 год — последний в прошлом столетии. Мы обойдемся без упоминания точного счета и минут, на которых были забиты голы, но некоторые имена и обстоятельства будут названы. В том числе для затравки.

Евро-1960. Финал. СССР — Югославия

В финальной части первого чемпионата Европы, который в этом году отмечает свое 60-летие, было сыграно всего лишь четыре матча: два полуфинала, игра за третье место и финал. Если вас не пугает черно-белый футбол из середины прошлого века, то посмотрите не только финал, исход которого большинству известен, но поищите также полуфинальный матч Франция — Югославия. СССР — Югославия претендует на статус величайшего матча в истории отечественного футбола, может быть, запись этой игры и не доставит глубокого эстетического наслаждения, но это будет важным шагом в познании истории нашего футбола.

Евро-1976. Полуфинал. Югославия — ФРГ

Югославия принимала финальную часть Евро-1976, матчи проходили в Белграде и Загребе, и хозяева рассчитывали выиграть титул на родной земле. Следующая запись проспойлерит их неудачу, поэтому не станем прятать это шило в мешке, но выяснение отношений с немцами в любом случае из разряда «must see» — вы должны это увидеть!

Евро-1976. Финал. Чехословакия — ФРГ

Вы неоднократно слышали слово «паненка» во время исполнения одиннадцатиметровых ударов, а вот и тот самый матч, который «родил» этот термин из фамилии чехословацкого футболиста Антонина Паненки. Один из самых интересных финалов чемпионатов Европы, возможность увидеть в деле Зеппа Майера и Франца Беккенбауэра, да еще и событие, вошедшее в футбольный фольклор всерьез и надолго — хватает поводов для того, чтобы лично ознакомиться с этой игрой.

Евро-1984. Полуфинал. Франция — Португалия

Турнир имени Платини. Если хотите насладиться игрой лучшего футболиста середины 80-х, то можете посмотреть хоть все матчи «трехцветных» на домашнем Евро — Мишель вас не подведет. Помимо рекомендуемого матча, обратите внимание на встречи заключительного тура в группе «A»: Франция — Югославия и Дания — Бельгия. Что касается полуфинального сражения французов и португальцев, готовьтесь к «полной программе»: будет дополнительное время, воля к победе и развязка, которая сведет марсельский «Велодром» с ума.

Евро-1988. Полуфинал. Нидерланды — ФРГ

Футбольные матчи между голландцами и немцами — это нечто особенное. Наверное, большую известность имеют матчи ФРГ и Нидерландов на чемпионатах мира, где они даже в финале друг против друга играли, но вот эта встреча в полуфинале Евро-1988 тоже очень и очень горяча. Райкард оплюет Феллера два года спустя на ЧМ -1990, а здесь будут другие герои и непростой сюжет.

Евро-1988. Финал. Нидерланды — СССР

Финальный матч чемпионата Европы 1988 года подарил один из самых запоминающихся голов в истории Евро и вообще мирового футбола. Наверное, это далеко не самая яркая и событийная игра в этой подборке, тем не менее можно многое почерпнуть для понимания футбола, наблюдая за партией двух великих тренеров — Ринуса Михелса и Валерия Лобановского. Есть в этом матче нечто неуловимо притягательное.

Евро-1992. Финал. Дания — Германия

Первый чемпионат Европы после падения Берлинской стены, объединенная Германия была в шаге от титула, но сенсационная Дания с Петером Шмейхелем в воротах выиграла титул, хотя изначально вообще не должна была принимать участие в финальном турнире: датчане узнали о том, что едут на Евро, за несколько дней до старта турнира после того, как УЕФА отстранил Югославию. Ну вот, самое главное я выболтал, а как все было на самом деле — смотрите сами. Рекомендую ознакомиться не только с финальным матчем Дания — Германия, но и с полуфинальными битвами Швеция — Германия и Дания — Нидерланды. Есть на что посмотреть!

Евро-1996. Групповой этап. Россия — Чехия

Команда Олега Романцева не сумела выползти из сложнейшей группы (Германия, Италия, Чехия) на турнире в Англии, но за игру с будущими финалистами не стыдно. Вырванный из контекста, этот матч справедливо считается одним из ярчайших для нашей сборной на крупных турнирах.

Евро-1996. Полуфинал. Англия — Германия

У англичан еще не затянулась рана после поражения от принципиального соперника в полуфинале ЧМ -1990 в серии пенальти. И вот снова полуфинальная встреча с немцами, причем на домашнем турнире. Многие на Альбионе считали игру на «Уэмбли» отличным поводом для мести, но вышло не совсем по сценарию англичан. И нынешний главный тренер «Трех Львов» Гарет Саутгейт поучаствует. Впрочем, смотрите сами.

Евро-1996. Финал. Германия — Чехия

Эти команды открывали турнир очной встречей (Германия выиграла 2:0 с голами Циге и Меллера) и сошлись в финальном матче, по пути к которому чехи не только вышли из «группы смерти», но и убрали со своего пути Португалию с Францией. В финале будет напряженная борьба, а главным героем окажется вышедший на замену футболист. «Золотой гол» — в списке гарантированных развлечений.