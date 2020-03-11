От «Осера» до «Аталанты». Дерзкие дебютанты Лиги чемпионов

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вчера, 21:00

Аталанта» в свой первый сезон в ЛЧ запрыгнула в четвертьфинал. «Соккер.ру» вспоминает другие команды, которым удавался дебют в престижном турнире.

«Осер» 1996/97 — четвертьфинал

Как попали? Всеми своими заметными успехами и достижениями «Осер» обязан одному человеку — Ги Ру. В 50-е он играл за «Осер» на позиции полузащитника, а в 1961-м впервые принял команду в качестве тренера, чтобы посвятить этой работе больше 40 лет. За это время «Осер» под руководством Ги Ру проделал путь от первенства Бургундии на вершину Лиги 1, пиком стал сезон 1995/96, когда бургундцы опередили ПСЖ и «Монако» и стали чемпионами.

Как выступили? «Осер» не растерялся в первом для себя розыгрыше Лиги чемпионов, сходу выиграв группу, в которой был «Аякс» (финалист двух предыдущих розыгрышей), «Рейнджерс», и «Грассхоппер». В четвертьфинале «Осер» попал на дортмундскую «Боруссию» и проиграл будущему победителю турнира в обоих матчах — 1:3 и 0:1.

Кто играл за команду? Лионель Шарбоннье, Бернар Диомед (будущие чемпионы мира 1998 года), Тарибо Уэст, Сабри Лямуши, Стив Марле.

«Байер» 1997/98 — четвертьфинал

Как попали? Кристоф Даум возглавил «Байер» в 1996 году, и под его руководством «аптекари» за один сезон скакнули с 14-го на 2-е место в турнирной таблице. «Серебряную салатницу» выиграла, конечно же, «Бавария». Как раз с этого сезона изменились правила попадания в Лигу чемпионов, и вице-чемпион Германии получил возможность пробиться в основной раунд главного турнира УЕФА через квалификацию.

Как выступили? В квалификации «Байер» без проблем убрал со своего пути тбилисское «Динамо» — 6:2 по сумме двух матчей, после чего попал в группу с «Монако», «Спортингом» и «Льерсом». 13-ти очков леверкузенскому клубу с лихвой хватило для выхода в четвертьфинал, но там поджидал мадридский «Реал». Как и годом раньше «Осер», этот дебютант тоже проиграл будущему чемпиону. Четыре года спустя «Байер» дойдет до финала Лиги чемпионов, где снова встретится с «Реалом», но реванш взять не сумеет.

Кто играл за команду? Роберт Ковач, Нико Ковач, Йенс Новотны, Карстен Рамелов, Кристиан Вернс, Эмерсон (чемпион мира 2002 в составе Бразилии), Кирстен Ульф.

«Лацио» 1999/2000 — четвертьфинал

Как попали? «Орлы» должны были дебютировать в Кубке чемпионов еще в середине 70-х, но тогда нарвались на дисквалификацию от УЕФА за побоище с «Ипсвичем» и вынуждены были ждать еще четверть века. В сезоне 1998/99 «Лацио» в последнем туре уступил скудетто «Милану» и выиграл Кубок Кубков, а в следующей кампании римский клуб, наконец, дебютировал в Лиге чемпионов.

Как выступили? В сезоне 1999/2000 умопомрачительная по легендарности банда Свена-Ерана Эрикссона все-таки выиграла чемпионат Италии, да и в Лиге чемпионов не ударила в грязь лицом. Формат турнира изменился, поэтому на пути к четвертьфиналу «орлам» пришлось преодолеть два групповых раунда, в обоих квартетах «Лацио» финишировал на первой строчке: в первом случае за спиной остались киевское «Динамо», «Байер» и «Марибор», во втором — «Челси», «Фейеноорд» и «Марсель», в ворота которого нынешний тренер римлян Симоне Индзаги оформил покер. В четвертьфинале «Лацио» не справился с мощной в ту пору «Валенсией». Все было кончено уже после поражения на «Месталье» 2:5, реванш в ответном матче с победным голом Верона получился слишком скромным — 1:0.

Кто играл за команду? Фернандо Коуту, Алессандро Неста, Диего Симеоне, Синиша Михайлович, Марсело Салас, Хуан Себастьян Верон, Павел Недвед, Ален Бокшич, Симоне Индзаги, Роберто Манчини.

«Депортиво» 2000/01 — четвертьфинал

Как попали? «Депортиво» был одной из сильнейших испанских команд на стыке веков, а в сезоне 1999/2000 галисийцы дотянулись до первого и пока последнего в своей истории чемпионского звания. В итоговой таблице команда Хавьера Ируреты опередила «Барселону» на 5 очков, а финишировавшего пятым «Реал» — на 7.

Как выступили? «Депортиво» показал свою силушку и на европейской арене: первый групповой этап был пройден без поражений, хотя ничьих было в два раза больше, чем побед. Но 10 очков хватило для первого места, «Панатинаикос», «Гамбург» и «Ювентус» остались позади. Во второй группе «Депор» расправился с «Галатасараем», ПСЖ и «Миланом», причем двое последних из группы не вышли. В четвертьфинале была заруба с «Лидс Юнайтед»: испанцы проиграли 0:3 в первом матче и едва не спаслись на «Риасоре», но все-таки не смогли дожать «Лидс» и уступили ему титул сенсационного полуфиналиста — 2:0.

Кто играл за команду? Жоан Капдевилья (чемпион мира 2010 года), Джалминья, Донато, Хуан Карлос Валерон, Фран Гонсалес, Лионель Скалони, Диего Тристан, Рой Макай, Вальтер Пандиани.

«Вильярреал» 2005/06 — полуфинал

Как попали? В 2004 году Мануэль Пеллегрини приехал работать в Европу и сходу сделал «Вильярреал» третьей командой Испании (в предыдущем сезоне «подводники» были восьмыми).

Как выступили? Расправившись с «Эвертоном» в квалификации (дважды по 2:1), «Вильярреал» начал свой поход, который станет рекордным для дебютантов Лиги чемпионов. Чудеса начались ужа на групповой стадии, когда «желтая субмарина» оказалась выше «Бенфики», «Лилля» и МЮ , причем «красные дьяволы» заняли последнюю строчку. И ведь это не нынешнее племя, а дружина сэра Алекса Фергюсона! В плей-офф «Вильярреал» сначала прошел «Рейнджерс» благодаря голу на выезде (2:2; 1:1), а потом благодаря тому же правилу выбросил за борт «Интер»: 1:0 дома после поражения 1:2 в Милане. В полуфинальном противостоянии с «Арсеналом» все решил один-единственный гол Коло Туре, но все могло измениться, реализуй Хуан Роман Рикельме пенальти в концовке ответного матча.

Кто играл за команду? Родолфо Арруабаррена, Хуан Роман Рикельме, Диего Форлан, Хуан Пабло Сорин, Алессио Таккинарди, Маркос Сенна, Санти Касорла.



«Малага» 2012/13 — четвертьфинал

Как попали? В начале второго десятилетия XXI века «Малага» неожиданно разбогатела и добилась лучшего результата в чемпионате Испании за всю свою историю — четвертого места. Возглавлял андалусийскую команду уже упомянутый чуть выше Мануэль Пеллегрини, который между «Вильярреалом» и «Малагой» успел на протяжении сезона потренировать мадридский «Реал».

Как выступили? «Панатинаикос» в квалификации оказался не слишком сложным соперником, а в группе «Малага» всех удивила, когда подмяла под себя «Милан», «Зенит» и «Андерлехт». Потом была победа в противостоянии с «Порту» в 1/8 финала и огненный ответный матч в четвертьфинальном противостоянии с дортмундской «Боруссией», где команда Юргена Клоппа выиграла 3:2 в концовке после того, как у судьи на линии закончились офсайды. Досаднейший вылет получился, Мануэль Пеллегрини мог и здесь повторить результат, добытый с «Вильярреалом».

Кто играл за команду? Вилли Кабальеро, Хесус Гамес, Диего Лугано, Мартин Демичелис, Жереми Тулалан, Дуда, Элизеу, Иско, Хоакин, Хавьер Савиола, Жулио Баптиста, Роке Санта Крус.

«Лестер» 2016/17 — четвертьфинал

Как попали? По итогам самого безумного сезона в истории Английской Премьер-Лиги! В сезоне 2015/16 «Лестер» под руководством Клаудио Раньери неожиданно для всех стал сильнейшим в Англии впервые в своей истории и отправился покорять совсем уж незнакомую вершину — Лигу чемпионов.

Как выступили? Благодаря посеву в первой корзине «Лестер» собрал не самую сложную компанию на групповом этапе: «Порту», «Копенгаген», «Брюгге». После пяти туров «лисы» обеспечили себе первую строчку в группе и даже позволили себе на финише группового раунда проиграть «Порту» 0:5. В 1/8-й «Лестеру» досталась «Севилья». Проиграв 1:2 на «Рамон Санчес Писхуан», дома англичане выиграли 2:0, а Каспер Шмейхель отразил пенальти.

Кто играл за команду? Каспер Шмейхель, Уэс Морган, Роберт Хут, Кристиан Фукс, Дэнни Дринкуотер, Рияд Марез, Джейми Варди, Ислам Слимани, Ахмед Муса.

«Аталанта» 2019/20 — уже четвертьфинал!

«Аталанта» ужасно стартовала на групповой стадии, но сумел перевернуть ситуацию и занять вторую строчку, а в первом раунде плей-офф команда Джан Пьеро Гасперини переиграла «Валенсию» с общим счетом 8:4. Может быть, «Аталанта» повторит или даже побьет рекорд «Вильярреала» для дебютантов Лиги чемпионов? Чем футбол не шутит!