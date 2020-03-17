Похищение века

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сегодня, 15:58

«Соккер.ру» рассказывает о детективной истории, приключившейся в испанском футболе 39 лет назад.

В первый день марта 1981 года «Барселона» принимала «Эркулес». Шесть безответных мячей отправила «Барса» в ворота гостей. Два из них — на 36-й и 39-й минутах, пришлись на долю Энрике де Кастро Гонсалеса, более известного как Кини. Который наряду с Берндом Шустером считался главной звездой «Барсы».

Кини пришёл в «Барселону» летом 1980 года. Точнее, не просто пришёл, а был куплен у «Спортинга» за 82 миллиона песет. Астрономическая сумма, особенно если учесть что нападающему шёл тридцать первый год. Но Кини — трёхкратный на тот момент лауреат Пичичи (лучший бомбардир чемпионата Испании) и лидер сборной страны, стоил этих денег. «Барселона» долго вела футболиста, торговалась со «Спортингом» и летом восьмидесятого добилась своей цели. Кини превосходно вписался в ансамбль Эленио Эрреры и в тридцати матчах успел забить восемнадцать мячей.

Кини перебрался в Барселону, но жена Мария с детьми — дочерью Лотарингией и сыном Энрике, оставались в Хихоне. Они собирались приехать в Барселону именно в тот злополучный вечер. Кини поехал в аэропорт их встречать. Но Мария с детьми не дождались главы семейства. Вскоре был обнаружен только брошенный автомобиль футболиста.

Кини садился в машину, когда к нему подошли два парня с программками и ручками. Футболист любезно согласился дать автограф, но в это время в спину ему упёрлось что-то металлическое. Третий похититель, подкравшийся сзади, приказал следовать в фургон. Кини оставалось повиноваться. Так начались двадцать пять дней мучений.

Три дня полиция довольно вяло искала барселонца, несмотря на все усилия Марии. А потом в офисе «Барселоны» раздался звонок. Злоумышленники требовали от клуба сто миллионов песет и отказ от притязаний на чемпионский титул. «Сине-гранатовые» тогда на два очка отставали от «Атлетико». В следующем матче соперники как раз играли между собой в Мадриде. «Барса» без особого сопротивления уступила 0:1, фактически устранившись из чемпионской гонки. Как завершился чемпионат-1980/81, вы могли прочитать совсем недавно, в рассказе, посвящённом первому чемпионству «Реала Сосьедад». В пяти следующих встречах «сине-гранатовые» набрали лишь одно очко.

Через несколько дней «Барселона» выполнила и второе условие. На анонимный счёт упала сумма, которую требовали преступники. Оставалось ждать, когда в банк придёт получатель. Едва получив выкуп, преступник был задержан. После допроса он выдал своих сообщников, которые скрывались в Арагоне, недалеко от Сарагосы.

В ночь на 25 марта полиция взяла штурмом гараж. Один из бандитов оказал сопротивление и был убит. Второго скрутили. Из небольшой смотровой ямы извлекли исхудавшего, грязного, обросшего человека, в котором трудно было узнать лидера сборной Испании.

Кини держали в нечеловеческих условиях. В маленькой смотровой яме, без света. В день давали один бутерброд и стакан воды. При этом в гараже всегда играла одна пластинка, хоть тут угадали — Кини нравилось, как поёт Хулио Иглесиас. Первые дни футболиста избивали, грозили убить. Или отрезать по пальцу и присылать в офис клуба. Похитителями двигал не только шкурный интерес. Их возмутил переход Кини в «Барселону», которую они считали рассадником сепаратизма. Футболист виделся им предателем, продавшимся каталонцам.

За похищением Кини следила вся Испания. Выпуски новостей начинались с информации о пропавшем футболисте. И день освобождения нападающего стал чем-то сродни национальному празднику, объединившему всех жителей страны. В Барселоне Кини встречали сто тридцать тысяч болельщиков.

Бандиты получили по десять лет тюрьмы. Суд обязал их выплатить пять миллионов потерпевшему, но Кини отказался. Он вообще повёл себя весьма гуманно. Неохотно свидетельствовал против своих обидчиков. Хотел помочь родственникам убитого при задержании преступника. Говорили, что у него развился стокгольмский синдром. А может, Энрике просто были противны все эти допросы и суды. Он рвался на поле. И вышел через десять дней после своего освобождения.

Вышел и отыграл 90 минут против «Вальядолида». А потом положил два мяча в ворота «Альмерии». 25-дневный ад не помешал Кини в четвёртый раз стать лучшим бомбардиром Ла Лиги. А уже после завершения чемпионата «Барса» выиграла Кубок страны, победив в финале бывшую команду Кини «Спортинг» 3:1. Два мяча в ворота соперника отправил недавний узник.

Следующий сезон получился ещё лучше. Кини снова стал самым метким с 26 голами. Он же забил победный гол в финале Кубка кубков в ворота бельгийского «Стандарда». Близился чемпионат мира, проходивший в Испании. Хозяевам прочили если не победу, то медали, а Кини — лавры лучшего бомбардира. Но испанцы выступили неважно, да и их лидер не блеснул.

Отыграв четыре года в «Барселоне», Кини вернулся в Хихон. Там его приняли, как родного, простив отъезд в другой конец страны. Энрике отыграл ещё три года и в неполные тридцать семь закончил карьеру, став легендой сразу двух клубов.

Но тот случай подкосил здоровье футболиста. Сначала у него было выявлено онкологическое заболевание. Хорошо, что на ранней стадии. Успели вовремя провести операцию. Но стало шалить сердце. Энрике стал реже появляться на людях, посещать стадионы и телепередачи. И не любил рассказывать о том похищении.

Два с небольшим года назад Кини пригласили участвовать в ток-шоу, посвящённом мартовским событиям 1981 года. Он отказывался, жаловался на здоровье, но всё же согласился. Однако бывший лидер сборной Испании не дожил до эфира. 27 февраля 2018 года, не дожив двух дней до 37-й годовщины своего похищения, Энрике де Кастро Гонсалес скончался от сердечного приступа.