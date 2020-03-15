Золотой фотофиниш «чури-урдин»

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вчера, 16:12

«Соккер.ру» вспоминает развязку одного из самых драматичных сезонов в испанской Ла Лиге.

Почти год назад наш сайт рассказывал, как единственный проигрыш помешал исторической победе «Реала Сосьедад» в сезоне 1979/80. Но через год команда Альберто Ормаэчеа сумела взойти на Олимп. В этом ей помог и регламент испанского чемпионата.

Конечно, второе место несколько огорчило болельщиков баскского клуба. Но желание «чури-урдин» прийти на финиш первыми никуда не исчезло. Наоборот — усилилось. И в новом сезоне все силы клуба из Сан-Себастьяна были брошены на покорение вершины.

Изменения в составе вице-чемпионов оказались минимальными. Не выходившего два года на поле Лусиано Мурильо отнести к потерям трудно. 29-летний защитник усилил «Саламанку». В команду влились защитник Хуан Антонио Лараньяга и 17-летний нападающий Хосе Мария Бакеро. Оба воспитанники «Реала Сосьедад».

Ворота по-прежнему защищал Луис Арконада, он же и основной голкипер испанской сборной. «Осьминог» находился на пике своей карьеры, поэтому считался одним из лучших вратарей Испании. Лавочку грел его верный сменщик Педро Очаторена. Справа в обороне играл Хенаро Селайета, слева — Хулио Олайасола. В центе капитан Иньяксио Картабаррия и 22-летний Альберто Горрис, вытеснивший из стартового состава своего ровесника Агустина Гайате. В запасе, помимо Гайете, упоминавшийся Лараньяга и младший брат ушедшего Лусиано Мурильо — Элисео.

Средняя линия не изменилась. Перико Алонсо и Диего Альварес в центре, Хесус Мари Самора — справа, а Роберто Лопес Уфарте — слева. Запасные: Сальва Ириарте и Гастелу, у которого в паспорте было написано Хуан Карлос Аристосабаль. Основная пара нападающих — Хесус Мария Сатрустеги и Сантьяго Идигорас. Резервисты — Педро Уральде и Хосе Мария Бакеро.

В первом туре «Реал Сосьедад» уступил в Валенсии 2:3. Хозяева поля вели 3:0, но Сатрустеги и Уральде поставили их победу под сомнение. Однако на большее басков не хватило. Затем поздний гол Гайате принёс два очка в игре с «Осасуной» на «Аноэте». Крупная победа над «Лас-Пальмас» подняла «чури-урдин» на седьмое место. Затем последовали 2:2 в домашней игре с «Атлетико». После 0:2 — неплохо. Первый барьер в еврокубках в лице венгерского «Уйпешта» был преодолён. Неважно как. 1:1 в Будапеште и 1:0 в Сан-Себастьяне.

И с «Бетисом» дома пришлось спасаться. Снова 2:2. И всё та же седьмая позиция. «Чури-урдин» меньше всего напоминали чемпиона. Даже по сравнению с прошлым сезоном чувствовался регресс. А тут же проигрыш «Эркулесу» в Аликанте 0:2. Но «Барселона» получила две пробоины. «Реал Сосьедад» шёл в ногу с чемпионом — мадридским «Реалом». А лидер — «Атлетико», находился всего в четырёх очках.

Побеждены «Саламанка» и резво стартовавшая «Сарагоса». В Кубке УЕФА пройден чехословацкий «Брно». В Мадрид на встречу с «Реалом» баски приехали в хорошем настроении. Вернулись в Сан-Себастьян в плохом. Единственный гол Сантильяны принёс победу чемпиону, который доигрывал в меньшинстве после удаления Висенте Дель Боске. Останься будущий великий тренер на поле, может быть, «Реал» не ограничился бы одним голом. Но кто же знал, где постелить соломку.

«Реал Сосьедад» снова трясёт. То проигрыш «Алмерии», то красивый разгром «Атлетика» в «Эускаль Дербия» 4:1. В Кубке УЕФА всё кончилось в 1/8 финала после столкновений с «Локереном». Ничьи с Севильей» и «Мурсией», домашний проигрыш 1:2 от «Спортинга». Пятое место. Семь очков отставания от «Атлетико». Так закончился первый круг, а вместе с ним и 1980 год.

Новый год начался с выигрыша у «Валенсии», никак не отразившемся на положении команды Ормаэчеа. Обыграна в Памплоне «Осасуна» с результатом 3:0. Третье место и минус шесть очков. Впереди «Атлетико» с «Валенсией». «Барселона» с «Реалом» дышат в спину. После выигрыша у «Лас-Пальмас» уже вторые. И отставание всего четыре очка. Но личная схватка с «Атлетико» завершилась победой столичного коллектива. Одно поражение и две ступеньки вниз. Ещё «Бетис» этот. Правда, соседи помогли. «Атлетик» обыграл в Бильбао «Атлетико», не позволив тому убежать.

На дворе февраль, а «Сосьедад» еле живой. Ничья с «Эркулесом», проигрыш на «Камп Ноу». Седьмое место и восемь поражений. За весь прошлый чемпионат набралось лишь одно. Но помогли выигрыши у «Саламанки» и «Сарагосы». Пятое место и минус шесть от «Атлетико». На повестке дня приезд «Реала» на «Аноэту». Матч, которому суждено было стать судьбоносным.

Девять минут понадобилось Диего Альваресу, чтобы распечатать ворота мадридских одноклубников. Но те ответили голом Франсиско Гарисии Эрнандеса. Но во втором тайме хозяева довели встречу до победы за счёт голов Перико Алонсо и Хесуса Саморы. 3:1 против 0:1 в первом круге. Но согласно регламенту испанского чемпионата, при равенств очков в первую очередь учитывались личные встречи, стало быть гол Саморы принёс «Сосьедаду» перевес. Пока виртуальный, чуть заметный. Тем более что оба «Реала» отставали от «Атлетико», а до финиша оставалось семь туров.

Но «Атлетико» начал тормозить. И за четыре тура до финиша «Сосьедад» отставал на два очка, а столичный суперклуб — на три. Гонка за чемпионским титулом возобновилась. Даже разгорелась. Дубль Лопеса Уфарте и гол Сатрустеги принесли красивые 3:0 в игре с «Севильей». «Атлетико» же снова оступился. У лидеров по сорок очков, по 39 — у «Реала» с «Валенсией», по 38 набрали «Барселона» и «Бетис». Сразу шесть претендентов на корону.

«Бетис» отпал первым, проиграв соседям из «Севильи». Ничья «Атлетико» и «Валенсии» была одинаково невыгодна обеим сторонам. Но два «Реала» синхронно победили с результатом 2:0 два других «Реала» из Мурсии и Сарагосы. 42 очка у «Сосьедада», по 41 — у двух мадридских коллективов. В 33-м туре ждало мадридское дерби.

«Реал» выиграл 2:0, показав чемпионскую хватку. Но «чури-урдин» справился с «Эспаньолом», хоть и проигрывал первый тайм. За тур до финиша 44 очка у басков, 43 — у мадридцев. Неужели «Реал Сосьедад» всё же осуществит свою мечту?

«Реал» выиграл у «Вальядолида» 3:1. Но этого мало. Нужно, чтобы сан-себастьянцы проиграли в Хихоне. При равенстве очков чемпионский титул уедет в Страну Басков. На пенальти в исполнении Кортабарии «Спортинг» ответил дублем Мануэля Месы. Шло время , а счёт 2:1 приближал «Реал» к очередному чемпионскому титулу. И когда в Мадриде готовились к тожествам, Хесус Самора отправил мяч в ворота «Спортинга» — 2:2. У двух лидеров по 44 очка. Но вы помните, на чьей стороне перевес в личных встречах. Получилось, что Самора забил сразу два золотых гола.

«Реал Сосьедад» провёл менее яркий сезон, нежели предыдущий. Но, как это ни парадоксально, потеря зрелищности принесла долгожданный чемпионский титул. Первый в истории. Первый, но не последний.