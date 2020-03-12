Сумерки богов. Как Лига чемпионов прощается с победителями

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вчера, 15:21

Второй год подряд действующий обладатель Кубка чемпионов сходит с дистанции на стадии 1/8 финала. «Соккер.ру» изучил судьбы чемпионов в новейшей истории турнира.

1993/94

Кто защищал титул? «Марсель».

Насколько успешно? Не принимал участие в турнире в ранге действующего победителя.



Первый розыгрыш Лиги чемпионов остался за «Марселем», однако вскоре во Франции разразился скандал: вскрылись многочисленные нарушения закона президентом «Олимпика» Бернаром Тапи, в результате чего клуб был дисквалифицирован на еврокубковый сезон 1993/94 и отправлен в Лигу 2. Спасибо, что Кубок чемпионов не отобрали.

1994/95

Кто защищал титул? «Милан».

Насколько успешно? Поражение в финале от «Аякса» (0:1).

Какова судьба палача? Выиграл трофей, как вы уже догадались.

Команда Фабио Капелло три года подряд доходила до финала Лиги чемпионов, и между минимальными поражениями от «Марселя» и «Аякса» в финалах разорвала каталонскую «дрим-тим» Йохана Кройфа — 4:0, хотя «Барселона» считалась фаворитом. Судьбу схватки с «Аяксом» решил поздний гол Патрика Клюйверта.

1995/96

Кто защищал титул? «Аякс».

Насколько успешно? Поражение в финале от «Ювентуса» (1:1, 2:4 по пенальти).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

«Аякс» отчаянно защищал свой титул — до серии пенальти в финальном матче нового розыгрыша. И все-таки расстался с правом называться сильнейшей командой Старого Света.

1996/97

Кто защищал титул? «Ювентус».

Насколько успешно? Поражение в финале от дортмундской «Боруссии» (1:3).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

Три года подряд действующий победитель Лиги чемпионов доходил до финала и лично сдавал полномочия новому триумфатору. После «Милана» и «Аякса» такая судьба постигла и «Ювентус».

1997/98

Кто защищал титул? «Боруссия» (Дортмунд).

Насколько успешно? Поражение в полуфинале от «Реала» (0:2; 0:0).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

Голы Фернандо Морьентеса и Кристиана Карамбе на «Сантьяго Бернабеу» решили судьбу чемпиона. В Дортмунде «Боруссия» не смогла отыграться, а «Реал» в финале взял верх над «Ювентусом» благодаря голу Предрага Миятовича и выиграл свою первую, но далеко не последнюю ЛЧ в новейшей истории.

1998/99

Кто защищал титул? «Реал».

Насколько успешно? Поражение в четвертьфинале от киевского «Динамо» (1:1; 0:2).

Какова судьба палача? Поражение в полуфинале.

«Реал» был остановлен сильным «Динамо» под руководством Валерия Лобановского, все три гола в ворота «сливочных» забил Андрей Шевченко. Сейчас сложно в это поверить, но в том сезоне киевляне вполне могли выиграть Лигу чемпионов, но сами разбазарили преимущество в полуфинальной дуэли с «Баварией».

1999/2000

Кто защищал титул? «Манчестер Юнайтед».

Насколько успешно? Поражение в четвертьфинале от «Реала» (0:0; 2:3).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

После нулевой ничьей в Мадриде «Реал» одержал победу на «Олд Траффорд» с тем самым финтом Редондо перед голом Рауля. В полуфинале «Королевский клуб» свалил «Баварию», а в решающем матче разгромил «Валенсию».

2000/01

Кто защищал титул? «Реал».

Насколько успешно? Поражение в полуфинале от «Баварии» (0:1; 1:2).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

«Бавария» расправилась с «Реалом», а потом заставила «Валенсию» проиграть второй финал кряду.

2001/02

Кто защищал титул? «Бавария».

Насколько успешно? Поражение в четвертьфинале от «Реала» (2:1; 0:1).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

В 7 из 8 первых розыгрышей Лиги чемпионов, не считая несостоявшуюся защиту титула «Марселем», трофей доставался клубу, выбившему действующего победителя. «Реал» отомстил «Баварии» за предыдущий сезон, выиграл Эль Класико в полуфинале и не позволил «Байеру» устроить сенсацию в Глазго. Помните победный гол Зидана «циркулем»?

2002/03

Кто защищал титул? «Реал».

Насколько успешно? Поражение в полуфинале от «Ювентуса» (2:1; 1:3).

Какова судьба палача? Поражение в финале.

«Реал» был близок к еще одному финалу, однако «Ювентус» совершил камбэк, чтобы потом по итогам нулевого финала без Недведа, зато с серией пенальти отдать трофей «Милану».

2003/04

Кто защищал титул? «Милан».

Насколько успешно? Поражение в четвертьфинале от «Депортиво» (4:1; 0:4).

Какова судьба палача? Поражение в полуфинале.

Возможно, самый запоминающийся вылет действующего победителя Лиги чемпионов. «Милан» иногда слишком верил в свою крутость, а соперники безжалостно за это наказывали. Казалось, что может пойти не так после домашней победы над «Депортиво» 4:1? Как насчет 0:4 на «Риасоре»?! Увы, галисийцы в куда более скупом на голы полуфинальном противостоянии уступили «Порту» Моуриньо и попрощались с надеждами на победу в турнире.

2004/05

Кто защищал титул? «Порту».

Насколько успешно? Поражение в 1/8 финала от «Интера» (1:1; 1:3).

Какова судьба палача? Поражение в четвертьфинале.

Лишившись Моуриньо и ряда основных игроков, «Порту» уже не представлял собой грозную силу и проиграл в первом же раунде плей-офф. Впрочем, «Интер» тоже недолго радовал себя Лигой чемпионов, вылетев по итогам миланского дерби.

2005/06

Кто защищал титул? «Ливерпуль».

Насколько успешно? Поражение в 1/8 финала от «Бенфики» (0:1; 0:2).

Какова судьба палача? Поражение в четвертьфинале.

Героический победитель стамбульского финала ударил в грязь лицом в ранге действующего обладателя «ушастого»: «Ливерпуль» в обоих матчах 1/8 проиграл «Бенфике», которая уже в следующем раунде вылетела от «Барселоны».

2006/07

Кто защищал титул? «Барселона».

Насколько успешно? Поражение в 1/8 финала от «Ливерпуля» (1:2; 1:0).

Какова судьба палача? Поражение в финале.

Третий год подряд чемпион сложил полномочия после первого же раунда плей-офф. Победители двух предыдущих розыгрышей обменялись гостевыми победами, но «Ливерпуль» забил больше на выезде, чтобы через схватки с ПСВ и «Челси» проложить себе дорогу к еще одному финалу с «Миланом», где на этот раз сильнее были «россонери».

2007/08

Кто защищал титул? «Милан».

Насколько успешно? Поражение в 1/8 финала от «Арсенала» (0:0; 0:2).

Какова судьба палача? Поражение в четвертьфинале.

И четвертый подряд вылет победителя в первом раунде плей-офф. «Милан» и «Арсенал» почти три часа играли без забитых мячей, пока в концовке матча на «Сан Сиро» не забил Сеск Фабрегас. А потом и Адебайор. Сами «канониры» в следующем раунде уступили «Ливерпулю» в драматичной борьбе.

2008/09

Кто защищал титул? «Манчестер Юнайтед».

Насколько успешно? Поражение в финале от «Барселоны» (1:3).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» выиграл московский финал и дошел до решающего матча следующего розыгрыша, чтобы лично передать полномочия «Барселоне».

2009/10

Кто защищал титул? «Барселона».

Насколько успешно? Поражение в полуфинале от «Интера» (1:3; 1:0).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

Сошлись лед и пламень, Гвардиола и Моуриньо, и Жозе с «Интером» выстоял в полуфинальной схватке, а потом взял второй в карьере Кубок чемпионов, образцово переиграв в финале «Баварию».

2010/11

Кто защищал титул? «Интер».

Насколько успешно? Поражение в четвертьфинале от «Шальке» (2:5; 1:2).

Какова судьба палача? Поражение в полуфинале.

Как и в «Порту» несколькими годами ранее, Жозе Моуриньо участия в защите завоеванного титула не принимал. Более того, косвенно помог вылететь бывшей команде, ведь большую роль в успехе «Шальке» сыграл списанный португальцем из «Реала» Рауль.

2011/12

Кто защищал титул? «Барселона».

Насколько успешно? Поражение в полуфинале от «Челси» (0:1; 2:2).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

Как и двумя годами раньше, «Барселона» под руководством Гвардиолы не смогла извлечь преимуществ из своего статуса явного фаворита в полуфинальном противостоянии и уступила будущему победителю турнира. «Челси» и в финале играл с позиции «андердога», но «Бавария» плохо реализовывала моменты и уступила в серии пенальти.

2012/13

Кто защищал титул? «Челси».

Насколько успешно? Вылет после группового этапа.

Какова судьба палачей? «Шахтер» вылетел после 1/8, «Ювентус» проиграл в четвертьфинале.

Вопиющий случай! Действующий победитель Лиги чемпионов не сумел выйти из группы в новом розыгрыше, заняв третью строчку. Уже после осенней части турнира стало ясно, что у «ушастого» будет новый хозяин. Зато «Челси» в том сезоне выиграл Лигу Европы.

2013/14

Кто защищал титул? «Бавария».

Насколько успешно? Поражение в полуфинале от «Реала» (0:1; 0:4).

Какова судьба палача? Выиграл Лигу чемпионов.

«Бавария» долга шла к своему титулу и пришла. После большой победы Юпп Хайнкес уступил тренерский мостик Хосепу Гвардиолу, который открыл «Реалу» дорогу к «Десиме». Очень часто победитель этого соперничества, если таковое случается в плей-офф, берет главный приз.

2014/15

Кто защищал титул? «Реал».

Насколько успешно? Поражение в полуфинале от «Ювентуса» (1:2; 1:1).

Какова судьба палача? Проиграл в финале.

Класико с «Барселоной» в финале ЛЧ было так близко, но воспитанник «Реала» Мората оказался против, забил в ворота «сливочных» в каждом из матчей и вывел в финал «Юве», где снова забил. Но этого не хватило для победы над каталонцами — 1:3.

2015/16

Кто защищал титул? «Барселона».

Насколько успешно? Поражение в четвертьфинале от «Атлетико» (2:1; 0:2).

Какова судьба палача? Проиграл в финале.

Как известно, «Атлетико» Диего Симеоне проигрывает в плей-офф Лиги чемпионов, только если в команде напротив есть Криштиану Роналду. А вот «Барселону» и Месси, напротив, обыгрывали и не единожды. В обоих случаях после таких побед играли в финалах, в обоих финалах проигрывали «Реалу».

2016/17 и 2017/18

Кто защищал титул? «Реал».

Насколько успешно? Справился с задачей!

«Реал» под руководством Зинедина Зидана стал первой командой в современной истории Лиги чемпионов, сумевшей защитить свой титул. Причем дважды подряд!

2018/19

Кто защищал титул? «Реал».

Насколько успешно? Поражение в 1/8 финала от «Аякса» (2:1; 1:4).

Какова судьба палача? Проиграл в полуфинале.

А вот третью кряду защиту «Реал» без Зидана и Роналду провалил, в пух и прах проиграв домашний матч «Аяксу» в первом раунде плей-офф после гостевой победы.

2019/20

Кто защищал титул? «Ливерпуль».

Насколько успешно? Поражение в 1/8 финала от «Атлетико» (0:1; 2:3 — овертайм).

Какова судьба палача? Не можем знать.

Второй год подряд действующий победитель расстается с Лигой чемпионов после первого раунда плей-офф. «Атлетико» не впервой творить сенсации, и хотя до вожделенного кубка еще далеко, статистика подсказывает, что обидчик действующего победителя имеет особые привилегии в борьбе за трофей: в половине случаев палач действующего чемпиона сам завоевывал Кубок чемпионов!