«Бешикташ» — «Антальяспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 27-го тура турецкой Суперлиги, в котором сыграют «Бешикташ» и «Антальяспор».
«Бешикташ»
«Орлы» в последних четырех турах чемпионата Турции набрали восемь очков и поднялись на пятую позицию в турнирной таблице. От лидирующей четверки и зоны еврокубков стабмульский клуб отстает на пять зачетных пунктов.
После побед над «Аланияспор» (2:1) и «Анкарагюджю» (2:1), «Бешикташ» в прошлом туре Суперлиги разделил очки в дерби с «Галатасараем» (0:0).
«Антальяспор»
«Красно-белые» также находятся в отличной форме. Серия без поражений команды насчитывает уже пять поединков, в которых было добыто три победы и две ничьи.
В последнем матче чемпионата Турции «Антальяспор» разобрался дома с «Сивасспор» (1:0), что позволило команде подняться на 11 позицию в рейтинге и оторваться от зоны вылета на пять зачетных пунктов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бешикташ» — 1.505
- Ничья – 4.330
- Победит «Антальяспор» — 6.840
Статистика
- «Бешикташ» выиграл 3 из 5 последних домашних матча в Суперлиге.
- «Антальяспор» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках чемпионата Турции.
- В первом поединке текущего сезона «Бешикташ» обыграл «Антальяспор» в гостях (2:1).
- «Бешикташ» выиграл 3 из 4 предыдущих домашних матча против «Антальяспор»
Прогноз
«Бешикташ» сохраняет шансы финишировать в зоне еврокубков и будет цепляться за эту возможность до последнего. Состав «Орлов» конечно, существенно превосходит соперника, который в текущем сезоне выступает с перепадами.
В этом матче предлагаем заиграть ставку Ф1(-1), за которую букмекерская компания Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.847.