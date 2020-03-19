«Бешикташ» — «Антальяспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:27

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 27-го тура турецкой Суперлиги, в котором сыграют «Бешикташ» и «Антальяспор».

«Бешикташ»

«Орлы» в последних четырех турах чемпионата Турции набрали восемь очков и поднялись на пятую позицию в турнирной таблице. От лидирующей четверки и зоны еврокубков стабмульский клуб отстает на пять зачетных пунктов.

После побед над «Аланияспор» (2:1) и «Анкарагюджю» (2:1), «Бешикташ» в прошлом туре Суперлиги разделил очки в дерби с «Галатасараем» (0:0).

«Антальяспор»

«Красно-белые» также находятся в отличной форме. Серия без поражений команды насчитывает уже пять поединков, в которых было добыто три победы и две ничьи.

В последнем матче чемпионата Турции «Антальяспор» разобрался дома с «Сивасспор» (1:0), что позволило команде подняться на 11 позицию в рейтинге и оторваться от зоны вылета на пять зачетных пунктов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бешикташ» — 1.505

Ничья – 4.330

Победит «Антальяспор» — 6.840

Статистика

«Бешикташ» выиграл 3 из 5 последних домашних матча в Суперлиге.

«Антальяспор» не проигрывал в 4 предыдущих гостевых поединках чемпионата Турции.

В первом поединке текущего сезона «Бешикташ» обыграл «Антальяспор» в гостях (2:1).

«Бешикташ» выиграл 3 из 4 предыдущих домашних матча против «Антальяспор»

Прогноз

«Бешикташ» сохраняет шансы финишировать в зоне еврокубков и будет цепляться за эту возможность до последнего. Состав «Орлов» конечно, существенно превосходит соперника, который в текущем сезоне выступает с перепадами.

В этом матче предлагаем заиграть ставку Ф1(-1), за которую букмекерская компания Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 1.847.