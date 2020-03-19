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Этого достаточно! Все победители АПЛ после 29 туров

сегодня, 18:31
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Английская Премьер-Лига не возобновится раньше мая, возможно, текущая таблица станет окончательной. «Соккер.ру» проводит любопытный эксперимент.

Сегодня ФА и АПЛ выступили с совместным заявлением, в котором сообщают о поиске способов спасения футбольного сезона, течение которого нарушено коронавирусом:

В этот беспрецедентный период мы едины в поиске путей к возобновлению футбольного сезона 2019/20. Мы поддержали УЕФА в переносе Евро-2020, чтобы освободить время для проведения клубных соревнований, целостность которых мы хотим сохранить. В правилах ФА говорится, что каждый сезон должен быть закончен не позднее 1-го июня, однако в этом году дедлайн будет продлен на неопределенный срок. В связи с этим мы сообщаем, что до 30-го апреля профессиональных соревнований на территории Англии проводиться не будет. Наш приоритет — здоровье и благополучие игроков, персонала и болельщиков. Мы попытаемся возобновить сезон, но распространение COVID-19 невозможно предугадать.

Увы, сдвигать дедлайн сезона 2019/20 без всякого лимита не получится, и если выйдет так, что сдвиг нарушит целостность уже следующего сезона, то нынешним придется пожертвовать, а тогда, судя по всему, «Ливерпуль» получит титул по итогам 29-ти туров. «Соккер.ру» любопытно, как выглядел бы каждый сезон АПЛ, если бы он останавливался на этой отметке?

1992/93 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Команда еще не сэра Алекса Фергюсона выиграла первый розыгрыш АПЛ с отрывом в 10 очков от «Астон Виллы». «Красные дьяволы» стали бы чемпионами и после 29-ти туров, но ситуация была спорной: манкунианцы опережали «Виллу» на одно очко, а «Норвич» — на два.

1993/94 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Здесь чемпион тоже не поменялся бы, причем на этот раз у МЮ было 12 очков форы на отметке, где коронавирус прервал текущий сезон Премьер-Лиги.

1994/95 — «Блэкберн Роверс»

Чемпион после 29 туров: «Блэкберн Роверс»

Борьба шла до последнего тура, «бродяги» под руководством Кенни Далглиша выиграли у МЮ одно очко в финишном створе, минимальным был разрыв и на засечке «29».

1995/96 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Ньюкасл Юнайтед»

А вот и первый случай «смены чемпиона». Если бы сезон 1995/96 по каким-либо причинам намертво остановился бы после 29-ти туров, то «сороки» выиграли бы чемпионский титул. Однако Кевину Кигану пришлось довольствоваться обменом колкостями с Алексом Фергюсоном и финишем за спиной у МЮ.

1996/97 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Уверенная итоговая победа (+7 очков над вторым местом), но в 29-м туре МЮ проиграл «Сандерленду» и подпустил к себе «Ливерпуль» на расстояние одного очка в турнирной таблице.

1997/98 — «Арсенал»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

В промежуточном варианте таблице у «Арсенала» и МЮ было по 57 очков, но манкунианцы располагались выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. По итогам 38-ми туров «канониры» опередили «красных дьяволов» на один балл.

1998/99 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

В том блестящем сезона, завершившемся для МЮ завоеванием «требла», команда Фергюсона проделала долгий путь к вершине, но, взобравшись на первое место в середине чемпионата, уже никому не уступала лидерство.

1999/2000 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Еще одна «двойная» победа МЮ. Кстати, вторым бы финишировал «Лидс», а «Арсенал» оказался бы за пределами лигочемпионской зоны, что наверняка привело бы к уходу Патрика Виейра в «Реал», который тогда очень хотел заполучить француза.

2000/01 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Третий подряд титул манкунианцев был выигран дружиной сэра Алекса с явным превосходством. В том же сезоне «Манчестер Сити» вылетал в Чемпионшип. И после 38-ми туров, и после 29-ти.

2001/02 — «Арсенал»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

МЮ шел за четвертым титулом кряду, но концовка сезона осталась за «Арсеналом», который, в частности, выиграл на «Олд Траффорд». МЮ скатился на третью строчку, пропустив вперед себя еще и «Ливерпуль».

2002/03 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Арсенал»

В этом сезоне команды Фергюсона и Венгера поменялись местами. «Канониры» были близки к защите титула впервые с 30-х годов XX века, но дыхалки на концовку сезона «Арсеналу» не хватило, и МЮ вернулся на трон.

2003/04 -  «Арсенал»

Чемпион после 29 туров: «Арсенал»

«Канониры» выиграли 22 матча и 7 раз сыграли вничью в 29 турах, а потом сумели обойтись без поражений до финишного створа сезона. «Непобедимые» вошли в историю.

2004/05 -  «Челси»

Чемпион после 29 туров: «Челси»

И тут приехал Жозе Моуриньо и очень скучным образом (болельщики «Челси» не согласятся!) выиграл чемпионат. После 29 туров ближайший соперник был в 11 очках позади.

2005/06 -  «Челси»

Чемпион после 29 туров: «Челси»

Еще одна уверенная победа «синих» в АПЛ, которая не вызывала сомнений уже в марте.

2006/07 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Во главу кортежа возвращается сэр Алекс Фергюсон. Его команда лидировала на протяжении всего сезона.

2007/08 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» и тут и там первый, но преимущество над «Арсеналом» и «Челси» в обоих вариантах таблицы микроскопическое. А еще в тот год банда Фергюсона с Криштиану Роналду и Уэйном Руни выиграла Лигу чемпионов.

2008/09 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Со времен образования Премьер-Лиги только «Манчестер Юнайтед» и Фергюсон сумели одержать три подряд победы в АПЛ, причем сделали это дважды. Это финальное па второго прохода. Весьма убедительный сезон манкунианцев.

2009/10 — «Челси»

Чемпион после 29 туров: «Челси»

Карло Анчелотти сходу выиграл титул для «синих». И после 29-го, и после 38-го тура «Челси» опережал МЮ в турнирной таблице на одно очко.

2010/11 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Снова МЮ первый и тут и там. Это уже похоже на шаблон.

2011/12 — «Манчестер Сити»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Помните феноменальную развязку того сезона, матч «Манчестер Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс», который «горожане» под руководством Роберто Манчини перевернули в самой концовке и одержали победу ценой в титул? Так вот, ничего этого не было бы, остановись сезон на отметке 29 туров. «Сити» пришлось бы еще подождать первого чемпионства новейшей эпохи, а на вершине кучи снова сидел бы МЮ.

2012/13 — «Манчестер Юнайтед»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Юнайтед»

Это в последний раз, честное слово. Прощальный сезон сэра Алекса, еще одна убедительная победа «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Никто не решился бросить вызов «красным дьяволам».

2013/14 — «Манчестер Сити»

Чемпион после 29 туров: «Челси»

Сезон, в котором за английский титул сражались два бывших главных тренера «Реала» — Жозе Моуриньо с «Челси» и Мануэль Пеллегрини с «Манчестер Сити», а также «Ливерпуль». «Красные» поднимутся на вершину ближе к концовке сезона, и тогда же Стивен Джеррард поскользнется в матче с «Челси», который лидировал в середине марта.

2014/15 — «Челси»

Чемпион после 29 туров: «Челси»

Жозе Моуриньо выиграл титул для «Челси» в свое второе пришествие. Удивительно, что через несколько месяцев чемпионская команда развалится. А еще любопытнее вот какой факт: после 29-ти туров «Лестер» шел на 20-м месте в турнирной таблице с отставанием в 7 очков от спасительной зоны. Все уже скинулись на «похороны» «лисам», но они чудом спаслись, а в следующем сезоне…

2015/16 — «Лестер»

Чемпион после 29 туров: «Лестер»

Сенсация — слишком маленькое и чахлое слово, чтобы назвать то, что сделал «Лестер» Клаудио Раньери в сезоне 2015/16. В середине марта «здравомыслящие» все еще отказывались верить, что лидирующие «лисы» возьмут титул.

2016/17 — «Челси»

Чемпион после 29 туров: «Челси»

Антонио Конте быстро адаптировался к реалиям АПЛ и вернул чемпионский кубок на «Стэмфорд Бридж», с видимой легкостью опередив всех конкурентов.

2017/18 — «Манчестер Сити»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Сити»

Если бы тот сезон тормознули после 29-ти туров, «Сити» не набрал бы феноменальные 100 очков, но титул был в кармане у «горожан» задолго до официального окончания сезона.

2018/19 — «Манчестер Сити»

Чемпион после 29 туров: «Манчестер Сити»

Представьте себе, в прошлом сезоне 29-й тур оказался судьбоносным: «Ливерпуль» не сумел выиграть у «Эвертона» (0:0) и утратил лидерство, ведь «Сити» удалось вырвать победу «Борнмута» на выезде. Разница в одно очко между командами Гвардиолы и Клоппа сохранилась до конца сезона.

2019/20 — ?

Чемпион после 29 туров: «Ливерпуль»

«Красным» оставалось выиграть пару матчей, чтобы официально оформить титул, когда сезон встал из-за пандемии коронавируса. Удастся ли «Ливерпулю» закончить свой чемпионский путь на поле, или АПЛ придется принимать некое кабинетное решение?

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:06
Объективно, реально, по спортивному принципу и заслуженно Ливерпуль Чемпион АПЛ!
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