Брак по расчёту

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«Соккер.ру» о возможном создании единой бельгийско-голландской лиги.

Несколько дней назад появилась громкая новость о возможном создании БеНеЛиги. Представители шести голландских и пяти бельгийских клубов встретились и душевно поговорили. Был представлен проект единого турнира, который сулит быть и интересным, и прибыльным.

Шо, опять?

Своих делегатов прислали «Аякс», ПСВ , «Фейеноорд», « АЗ Алкмар», «Витесс» и «Утрехт» - с голландской стороны, и «Андерлехт», «Брюгге», «Стандард» и «Гент» с «Генком» - с бельгийской. Инициатива на этот раз исходила от Нидерландов, но и соседи прониклись идеей. Встреча прошла открыто на виду у национальных федераций двух стран и УЕФА .

Это не первая попытка объединить усилия двух соседних стран. Эта идея витает в воздухе лет двадцать и время от времени озвучивается. Чаще всего инициатива исходила от Бельгии, чей домашний чемпионат, но на этот раз вперёд вырвались Нидерланды. Правда, сейчас никто не собирается приглашать клубы из ещё одной страны региона - Люксембурга. Все предыдущие проекты так и остались проектами.

А ещё вспомнилась идея Объединённого чемпионата России и Украины, которую шесть лет назад активно продвигал , но после государственного переворота на Украине проект этот утратил актуальность. Осталось ощущение, что консалтинговая компания Deloitte, проведшая анализ проекта, использовала конспекты Валерия Георгиевича. Даже призовой фонд двух турниров одинаков - миллиард евро. БеНеЛига должна стать шестым по силам европейским чемпионатом. И это где-то мы слышали. Как всё гладко на бумаге.

И как это будет выглядеть?

А на деле - допустим две страны договорились о создании лиги? Как же она будет выглядеть? Вряд ли она будет насчитывать 11 упомянутых выше клубов, в серьёзных турнирах и количество участников должно быть больше. Даже 16 маловато будет. 18 - наиболее оптимальное число. И, наверное, представительство должно быть равным. Пусть будет 9 клубов из Голландии и 9 из Бельгии.

И кто эти 9 с каждой из сторон? Берём спортивный принцип. С грандами почти всё ясно, хотя у того же «Фейеноорда» есть все шансы не попасть в девятку по итогам текущего сезона. Та же беда и у «Андерлехта», а без них, новая лига будет иметь несовершенный вид. Если же формировать по заслугам, то есть шансы пролететь мимо у «Витесса», чей единственный Кубок блекнет на фоне шести чемпионств и трёх Кубков «Спарты». Ах, «Спарта» брала свои трофеи давно? Будем учитывать только последние 10 лет. А почему именно 10, а не 20?

Ладно, утвердили спортивный принцип, а «Фейноорд» с «Андерлехтом» не потерялись по дороге. Сформировали. Если отталкиваться от сезона 2018-19, то получится вот что - «Аякс, ПСВ , „Фейеноорд“, „Алкмар“, „Утрехт“, „Витесс“, „Хераклес“, „Гронинген“, „Ден Хааг“ от Нидерландов и „Генк“, „Брюгге“, „Стандард“, „Андерлехт“, „Гент“, „Антверпен“, „Сент-Трёйден“, „Кортрейк“ и „Шарлеруа“ от Бельгии. А какой будет эта лига - закрытой или открытой? Если закрытой. подобно заокеанским, то половину не попавших в неё голландских и бельгийских клубов можно закрывать. Многие из них и так на ладан дышат, а потеря доходов от участия в высших дивизионах плюс с невозможностью повысить свой статус лишит провинциальные клубы оставшихся инвесторов. А это уже подрежет корни футболу двух стран.

Пусть БеНеЛига будет открытой на вход и на выход. Две команды выбывают по итогам сезона, две поднимаются. Если последнее место займут два представителя Бельгии, а путёвки в элиту завоюют голландцы, то баланс нарушится. И продолжит нарушаться. И получится чемпионат Нидерландов, разбавленный „Андерлехтом“, Брюгге» и парой-тройкой бельгийских коллективов. Возможно, это и будет оптимальной формулой. Но ведь организаторы предлагают не открытый чемпионат Голландии, а единую лигу. Сохранить квоты - по 9 клубов с каждой стороны? Ещё хуже. Представьте, что пять последних мест заняли бельгийцы. Но в низший дивизион опустится только одна бельгийская команда, прихватив голландскую, занявшую 13 место. Такое было когда-то у нас, в шестидесятые годы, и к счастью недолго.

Ничего неясно с низшим дивизионом. Будет ли он тоже единым или состоящим из двух зон - нидерландской и бельгийской? И самое главное - как будет формироваться делегация в еврокубки. Два места в Лиге чемпионов. Хорошо, пусть будет три, и все три займут представители одной страны. Один раз, второй, третий. А потом представители второй стороны вдруг задумаются, а зачем, собственно, мы городили этот огород? Лига чемпионов - это не только престиж, но и деньги. И если условный «Брюгге» почти всегда попадал от Бельгии, но перестал попадать от БеНеЛиги, то вышеуказанный вопрос станет весьма острым. Про то, как УЕФА отнесётся к идее слияния, пока неизвестно. Что-то подсказывает, что без особой радости.

Кто будет судить матчи между клубами из двух стран? Тоже важная проблема, решение которой только предстоит найти. Но самое главное, а откуда убеждённость в прибыльности проекта? Хорошо, будут встречаться ежегодно «Аякс» с «Андерлехтом», а «Брюгге» с ПСВ . Это обеспечит сверхприбыли. Даже проект Газзаева виделся более привлекательным. Там было заложено возрождение старых противостояний, в первую очередь «Спартака» и киевского «Динамо». «Аякс» с «Андерлехтом» в одной лиге никогда не играли, и каких-то сложных взаимоотношений между не установилось. Тому же «Аяксу» в сто раз интересней один раз обыграть «Фейеенорд», нежели пять раз выиграть у «Брюгге».

Много ли денег принесёт матч «Хераклес» - «Кортрейк»? Большую ли телеаудиторию он соберёт? А подобных игр будет много, и затраты на них могут съесть всю прибыль. Тому же «Гронингену» куда интереснее сыграть с «Херенвеном»», который пока отсутствует в условной БеНеЛиге, нежели с «Шарлеруа».

Как, видите, вопросов много, и пока никто не предложил ответы на них. А главное - для чего УЕФА лишняя головная боль. То, что Мишель Платини когда-то одобрил идею, ничего не значит. Француз давно не президент организации, а сам УЕФА в ужасе от логистики Евро-2020, формулу которого придумал бывший глава европейского футбола. Объединение турниров УЕФА не приветствует. Сегодня БеНеЛига, завра евролига, а послезавтра эта евролига решит, что больше не нуждается в УЕФА и пошлёт его куда подальше.

Поэтому УЕФА палец о палец не ударит в продвижении этого проекта и дождётся, когда он лопнет. Шансы на создание БеНеЛиги невелики. Будут информационные взбросы, презентации, пресс-конференции, взбросы графики. Не будет только объединённой голландско-бельгийской лиги.

Есть ли жизнь на Марсе?

Есть ли вообще объединённые лиги? Самый распространённый пример - МЛС , где играют клубы из США и Канады. Но канадских команд там только три из 24, и попали они туда по одной и уже после создания лиги. И все три были созданы с нуля. Попытки завлечь в МЛС мексиканцев пока безрезультатны. Всё на что сподобились соседи, так это создать фарм-клуб «Гвадалахары» в Лос-Анджелесе - «Чивас», который просуществовал 10 лет. И всё.

В чемпионате Молдавии играют клубы как из республики Молдова, так и Приднестровской Молдавской республики - фактически двух независимых стран. Но двум частям удалось сохранить единое футбольное пространство. И поэтому большинства проблем, связанных с объединением не возникали. Несколько валлийских клубов, причём самых сильных, играют в английских соревнованиях - «Кардифф Сити», «Суонси», «Ньютаун», «Рексхэм». Но они при этом не претендуют ни на звание чемпиона Уэльса, ни на право представлять Уэльс в еврокубках. А английские лиги - просто слегка открытые для соседей турниры. Расположенный территориально в Англии «Бервик Рейнджерс» играет в чемпионате Шотландии, а «Дерри Сити» в чемпионате Республики Ирландии, а не в североирландской лиге. Можно вспомнить «Монако», играющий в чемпионате Франции, «Андорру» в низшей испанской лиге, выступающий в чемпионате Швейцарии «Вадуц» из Лихтенштейна. Но это исключения, частные случаи, не похожие на то, что предлагают бельгийцы с голландцами.