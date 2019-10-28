Казань отправила заявку на проведение Суперкубка УЕФА

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань намерена принять Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.

Сегодня Российский футбольный союз официально подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Все необходимые для этого документы и ответы на вопросы со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) с нашей стороны были предоставлены. Окончательное решение по данному вопросу будет принято только весной 2020 года. Основным объектом проведения матча за Суперкубок УЕФА станет стадион «Казань-Арена», который соответствует всем требованиям.