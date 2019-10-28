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Казань отправила заявку на проведение Суперкубка УЕФА

сегодня, 12:24

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань намерена принять Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.

Сегодня Российский футбольный союз официально подаст заявку на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 году. Все необходимые для этого документы и ответы на вопросы со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с нашей стороны были предоставлены. Окончательное решение по данному вопросу будет принято только весной 2020 года. Основным объектом проведения матча за Суперкубок УЕФА станет стадион «Казань-Арена», который соответствует всем требованиям.

Заявка поддержана на всех уровнях, одобрена вице-премьером правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец, межведомственной комиссией по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, Министерством спорта РФ и Павлом Колобковым лично, Российским футбольным союзом и его президентом Александром Дюковым.

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