Для вас, вратари! Три составляющие великого сэйва

О героях в перчатках и их минутах славы.

За свою жизнь вы наверняка видели немало больших и малых вратарских спасений, а сколько среди них было по-настоящему великих? Таких, которые по запросу всплывают перед внутренним взором наравне с блестящими голами, впечатывающимися в память навеки. Хотя, вспомнить их сложнее — можете проверить. Во-первых, потому что квинтэссенция футбола, что бы там ни говорил Вадим Евсеев, это голы, а голкиперы — «необходимое зло», которое нужно преодолеть, чтобы забить. Во-вторых, вратари играют в свою собственную игру внутри футбола. В-третьих, они в заметном меньшинстве: не более 10% футболистов носят перчатки.

А среди тех, кто говорит о футболе и формирует нашу картину мира, бывших вратарей — единицы, потому что выборка изначально невелика, а еще очень часто успешными в этой футбольной специализации становятся люди замкнутые, немногословные, концентрирующие волю внутри себя. Зато когда попадается такой бриллиант, каким был Владимир Никитович Маслаченко, хочется его слушать, затаив дыхание, потому что он рассказывал о футболе с другой точки зрения и уж наверняка избегал избитых трюизмов о вратарском искусстве, которыми пропитана футбольная журналистика и экспертиза.

И это объяснимо: все, кто варится в этом котле — профессионалы и дилетанты, надевали бутсы, но в воротах оказывались только «избранные», причем часто эпизодически и по принуждению. Но иногда полезно отойти от кажущихся такими логичными «истин» про ближний угол и игру на выходах, изобилующих двойными стандартами и сводящих оценку эпизода всегда к тому, пропустил вратарь или нет. Даже правильные действия голкиперов приводят к голам, ведь футбол — это еще и игра случайностей. Мы не станем умничать, разбирая сложные эпизоды, а пойдем по пути позитива и отправимся в полет на своей высоте: изучим те случаи, когда ворота на замке, с точки зрения благодарного зрителя и восторженного профана. Что делает вратарские сэйвы исключительно крутыми визуально?

Великий сэйв — это красиво и зрелищно. Так, чтобы из раскрытого рта вместе с восклицанием «Ух ты!» или «Вау!» выпал недожеванный арахис. Для этого вратарь должен совершить нечто такое, что выглядит на грани возможностей его атлетизма и реакции: суперпрыжок, растянутое в струну тело с мышцами на пределе упругости, молниеносно принятое решение. Любопытно, что предтечей красивых и даже блестящих сэйвов иногда является позиционная ошибка: недоработал ногами, пришлось лететь в позе Супермена, чтобы компенсировать. И пусть, лишь бы выглядело эстетически приятно.

Классический суперсэйв — это полет из центра ворот в девятку, когда вратарь биссектрисой разрезает верхний угол ворот, хотя сложиться, распластываясь по газону, и отразить аналогичный выстрел в нижний угол бывает даже сложнее. Высоко котируются у экспертов спасения в прыжках с отклонениями в условиях среднего боя, сэйвы ногами, особенно, если мяч летит на расстоянии от земли, серии отраженных ударов в ближнем бою и невероятным образом выловленные на самой ленточке ворот мячи. Уго Льорис продемонстрирует:

🧤 Save of the decade 🧤 #thfc 's Hugo Lloris vs Bayer 04 Leverkusen. pic.twitter.com/QhJ26CssKr

Главное, что объединяет великие сэйвы — ожидание неминуемого гола. Вы уже успели заорать, вскочили с дивана, чтобы отпраздновать или сокрушиться, а тут — бац, словно кто-то подменил картинку реальности. Остается только ходить из угла в угол и причитать: «Как? Как? Как он это сделал!?»

Футбол — игра эмоций, и чем значительнее, неожиданнее, даже фантастичнее сыгранный эпизод, тем ярче реакция участников и зрителей. И если говорить о воистину потрясающих сэйвах, то нет ничего более показательного, чем форвард, упустивший верную, казалось бы, возможность забить гол. Вот тут «Арсенал» выигрывал на «Олд Траффорд» 1:0, Ферги-тайм начался задолго до канонического времени, а на 87-й минуте Йенс Леманн сделал что-то с чем-то. Причем с трансляционной камеры так вовсе не показалось, но потом видишь эти безумные глаза Оле-Гуннара, ждешь повторов с других камер, фиксируешь рикошет от ног защитника, касание кончиками пальцев и понимаешь — ого!

The game featured this last-minute Jens Lehmann save. Solskjær's reaction is telling, one of the greatest saves you'll ever see. pic.twitter.com/UJ2uVLuklk https://t.co/jKfd8l8uso