Тест на величие. «Ливерпуль» Клоппа – обычная команда?

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сегодня, 19:00

«Соккер.ру» оценивает мнение Пола Инса, ведь спор о том, доказали ли подопечные Юргена футбольное величие, не утихает.

Пока футболистам «Ливерпуля» оказывают психологическую помощь – тревожные состояния в нынешних условиях нормальные, а здесь молодые мужчины боятся, что сезон отменят и вся их работа пойдет прахом, в Англии возвращаются к любопытному спору. Можно ли величать «красных» Клоппа великой футбольной командой?

За величие. Финалы Лиги чемпионов

«Реал» пятидесятых – великая команда, ведь выигрывали Кубки чемпионов сериями. «Аякс», «Ливерпуль», потом «Милан» Сакки – тоже брали «ушастого». Затем снова «Милан» и еще раз «Реал» — великие команды. Все побеждали в престижном турнире или до переформатирования в ЛЧ , или после. «Ливерпуль» Клоппа был в двух финалах турнира, и хотя в одном уступил, в другом исправился. Конечно, если бы просто проигрывали, то встали в один ряд с «Валенсией» Купера или «Атлетико» Симеоне, но они ведь победили, в отличие от того же «Ювентуса» с двумя проигранными финалами. Выигрываешь ЛЧ – ближе к статусу великой команды.

Против. Уступают «золотому стандарту»

Такие клубам, как «Милан», «Аякс» или «Ливерпуль», всегда сложнее возвращаться на самую вершину, поскольку каждый раз можно сравнивать с прошлым. Если «Реал» Зидана выдерживает сравнение с «Реалом» Дель Боске, то у «Ливерпуля» в клубном музее слишком много трофеев эпохи Боба Пейсли, чтобы «красные» времен Клоппа легко взлетели на самую вершину. Они скорее пока как «Ливерпуль» Бенитеса, ведь один раз в ЛЧ случилось чудо, в другом проиграли «Реалу», доказавшему командное величие чуть раньше. Только местами случаи переставили. Но 6 чемпионств и 3 главных еврокубков этот «Ливерпуль» не завоевал.

За величие. Тактическая гармония Клоппа

«Ливерпуль» играет так, как мечтали бы многие команды. Вертикально, но при этом широко, результативно, но при этом без растраты сил команды на черновую работу, которую не выполняет чистый созидатель в центре. Вроде бы есть четкий разрыв между линиями – Хендерсон не классический опорник, тройка в атаке соединяется с центром поля лишь благодаря Фирмино, фланговые защитники не обороняются низко, но при этом видим удивительное единство. Прессинг не ради прессинга, шикарный выход в атаку, прекрасная работа флангами. Тренерские наработки Клоппа видны, и повторить за «Ливерпулем» сложно – а это обычно отличает великие команды, они учат, но их сложно скопировать.

Против. Характер большинства побед

Великие команды доминируют? В принципе, правда, но тоже с оговорками. Так ли уж доминировал «Милан» Анчелотти во всех матчах и всех сезонах? «Барселона» Гвардиолы далеко не каждый поединок играла одинаково шикарно, были и вылеты из Лиги чемпионов, и неоднозначные победы, и в Ла Лиге разные отрезки видели. Все они люди. Поэтому и «Аякс» в семидесятых, и «Ливерпуль» чуть позже ошибались много раз. И любой другой коллектив со статусом великого – как «Бавария» в прошлом веке, выигрывал не всегда легко и ярко. «Ливерпуль» выгрызает часть побед, но разве это не еще одно доказательство в их пользу?

За величие. Класс и мотивация игроков

В основном составе «Ливерпуля» нет случайных прохожих. Алиссон, Ван Дейк, Александер-Арнольд, Салах, Мане и Фирмино – футболисты экстра-класса. Причем важно, что никто не больше всей команды, невзирая на регалии, статус и важность для коллектива по пути к новым трофеям. Кроме того, на стороне «Ливерпуля» в споре о величии есть также аргумент чуда. Они прошли «Барселону» так, как подобает легендам. Порой великолепные коллективы, вроде «Милана», проваливают подобные матчи – против «Депортиво» и «Ливерпуля» в Стамбуле, но Клопп ведь победитель и таких чудесных поединков, как против «Боруссии» Д в ЛЕ , или каталонцев – в ЛЧ . Команда у Юргена незаурядная.

Против. Ни разу не были чемпионами АПЛ

Слабый аргумент, поскольку «Ливерпуль» уже собрал больше побед, чем великий «Арсенал» Венгера, но пока действующий. Непобедимые чаще играли вничью, а у «красных» есть одно поражение, зато невероятные серии в чемпионате Англии. Они не уступают на «Энфилд Роуд», проиграли только «Уотфорду» за долгие месяцы. Соперники в АПЛ не будут спорить с лидерством «Ливерпуля» или его правом на титул, даже если сезон не получится доиграть. Но скорее ждем, что футбол вернется, Клопп точно заполучит две победы в оставшихся матчах, так что на шаг к величию станет ближе – ни один из прежних составов «Ливерпуля» АПЛ не выигрывал, да и вообще редко кто-то набирал столько очков за сезон, как еще могут «красные». Титул уже заслужили, тут без вариантов.

За величие. У этой команды есть будущее

Коронавирус остановил мир, потери экономики колоссальные – потому ждем, что в ближайшие недели в развитых странах примут болезненные, но спасительные для большинства решения о карантине для стариков, но полноценной работе для молодежи. Однако футбол вернется, спорт после мировых кризисов часто служит путеводной звездой. Немцы перезагрузились морально после чуда в Берне – когда сборная ФРГ сенсационно обыграла Венгрию в финале ЧМ , и «Ливерпуль» не спешите списывать в следующих сезонах. Клопп точно никуда не уйдет, а экономическая ситуация не помешает усилить состав. Инс хочет серию побед в АПЛ для подтверждения величия? «Красные» могут выиграть и этот сезон, и один из следующих. Да и в ЛЧ в финал смогут зайти, если попадут на стилистически не такого неудобного соперника, как «Атлетико».

Мнение читателей. «Ливерпуль» Клоппа – великая команда?

Инс говорит, что нет, просто есть набор прекрасных футболистов и замечательный тренер. Всего лишь! Также многие критики указывают на отсутствие серии побед в АПЛ , а еще на характер матчей – иногда уступают в ЛЧ , частенько непросто даются успехи в АПЛ . Но разве «Арсенал» Венгера, который не проигрывал в чемпионате, удачно выступал в ЛЧ ? Разве «Милан», который бывал в больших европейских финалах, доминировал в Серии А? Разве у «Реала» нет неудачных сезонов в Ла Лиге параллельно с победами в Европе?

В современном мире даже «Манчестер Сити» с их ресурсами не может одновременно выигрывать ЛЧ и АПЛ . Даже ПСЖ , хотя в Лиге 1 живется просто, пока в финалах главного еврокубка не бывали и не побеждали. Так что «Ливерпуль» не стоит упрекать, тыкая в вылет от «Атлетико» — тем более, что матч был сложным и достойным для двух соперников, или указывая на то, что пока не взяли английскую корону. «Красные» впервые в истории выиграют АПЛ , ведь у местных футбольных властей не хватит наглости аннулировать сезон.

Корона станет еще одним доказательством особенного статуса коллектива Клоппа. Почему их не принимают так явно? Современный мир стал придирчивее, лишившись приятной наивности, поэтому мы фиксируем как плохое, так и хорошее в игре «Ливерпуля». Но второго намного больше, и эти ребята объективно заработали статус нерядовой команды. Великие ли? Тут уже каждому решать самостоятельно, звание держится на уважении. Даже враги признают, что Клопп проделал невероятную работу, и поскольку у него явно команда-звезда, а не команда эгоистичных звезд, то чем они не подходят под определение великого коллектива?