«Славия» Мозырь – БАТЭ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:42

Во втором туре чемпионата Беларуси по футболу «Славия» из Мозыря примет на своем стадионе БАТЭ . Представляем прогноз и котировки БК Pinnacle на этот матч.

«Славия» Мозырь

Клуб из города Мозырь провалил первый матч нового сезона чемпионат Беларуси. В гостевом поединке против в Слуцке «Славия» пропустила трижды, сумев ответить сопернику только голом престижа – поражение 1:3.

По итогам прошлого сезона Высшей лиги «Славия» заняла восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

БАТЭ

Коллектив из города Борисов в прошлом сезоне неожиданно для многих прервал свое чемпионское шествие, уступив звание лучшей команды Беларуси «Динамо» из Бреста.

В новой кампании подопечные Алексея Бага решительно настроены вернуть себе титул. Но старт нового сезона для БАТЭ не удался. В первом туре команда неожиданно уступила в гостях «Энергетику» (1:3), и теперь попробует реабилитироваться во втором выездном матче кряду.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Славия» — 8.750

Ничья – 5.150

Победит БАТЭ – 1.500

Статистика

БАТЭ побеждал «Славия» в 4 предыдущих очных встречах.

побеждал «Славия» в 4 предыдущих очных встречах. Ставка на ТБ (2,5) прошла в 3 из 4 последних противостояниях команд.

(2,5) прошла в 3 из 4 последних противостояниях команд. «Славия» выиграла 3 последних официальных домашних матча.

В активе БАТЭ 4 победы в 6 последних выездных матчах Высшей лиги.

Прогноз

Гости вполне оправдано идут явным фаворитом предстоящего матча. После провала в стартовом туре, БАТЭ нужно включаться и добывать уверенную победу, чтобы не отставать от группы лидеров.

У «Славии» есть заметны проблемы в обороне, чем должны пользоваться гости. К тому же, у клуба из Борисова положительная статистика встреч с противником из Мозыря. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф2(-1) можно разместить с коэффициентом 1.690.