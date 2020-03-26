«Славия» Мозырь – БАТЭ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Во втором туре чемпионата Беларуси по футболу «Славия» из Мозыря примет на своем стадионе БАТЭ. Представляем прогноз и котировки БК Pinnacle на этот матч.
«Славия» Мозырь
Клуб из города Мозырь провалил первый матч нового сезона чемпионат Беларуси. В гостевом поединке против в Слуцке «Славия» пропустила трижды, сумев ответить сопернику только голом престижа – поражение 1:3.
По итогам прошлого сезона Высшей лиги «Славия» заняла восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
БАТЭ
Коллектив из города Борисов в прошлом сезоне неожиданно для многих прервал свое чемпионское шествие, уступив звание лучшей команды Беларуси «Динамо» из Бреста.
В новой кампании подопечные Алексея Бага решительно настроены вернуть себе титул. Но старт нового сезона для БАТЭ не удался. В первом туре команда неожиданно уступила в гостях «Энергетику» (1:3), и теперь попробует реабилитироваться во втором выездном матче кряду.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Славия» — 8.750
- Ничья – 5.150
- Победит БАТЭ – 1.500
Статистика
- БАТЭ побеждал «Славия» в 4 предыдущих очных встречах.
- Ставка на ТБ(2,5) прошла в 3 из 4 последних противостояниях команд.
- «Славия» выиграла 3 последних официальных домашних матча.
- В активе БАТЭ 4 победы в 6 последних выездных матчах Высшей лиги.
Прогноз
Гости вполне оправдано идут явным фаворитом предстоящего матча. После провала в стартовом туре, БАТЭ нужно включаться и добывать уверенную победу, чтобы не отставать от группы лидеров.
У «Славии» есть заметны проблемы в обороне, чем должны пользоваться гости. К тому же, у клуба из Борисова положительная статистика встреч с противником из Мозыря. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф2(-1) можно разместить с коэффициентом 1.690.