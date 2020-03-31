«Манчестер Юнайтед». Старт новой эры и секретный новичок

1585638471

сегодня, 10:07

Не в деньгах счастье, но в футболе без них никак.

«Юнайтед» сделал предложение Роналду

Хотели вернуть Криштиану еще два года назад, но тогда у португальца не было причин ввязываться в авантюру. Сейчас тоже безопаснее перебраться в ПСЖ – в Лиге 1 в его возрасте легче доминировать, чем в АПЛ . Британцы уверены, что форвард получил приглашение от Вудворда, но в ответ поставил одно важное условие. Ему нужны рекорды в Лиге чемпионов. Если Сульшер не окажется в престижном турнире – «красные дьяволы» не увидят возвращение легенды.

Вместе с тем, молодому коллективу нужен «дед». Вспомните, что у Златана, хотя в те времена МЮ играл ничем не лучше, а отчасти даже хуже, чем сейчас, получалось. А ведь швед уступает португальцу в классе и вариативности. Можно ли окупить трансфер Роналду? Сложно сказать, но скачок внимания к МЮ гарантирован. Даже Фергюсон будет «за», ведь «дьяволам» всегда нужен футбольный демон. Будь-то Бест, Кантона, молодой или старый Роналду.

Сульшер нашел трикстера для команды

Лед может стать еще тоньше, ведь Бруну Фернандеш не является элитным эликсиром. Зато португалец впервые переживает лидерские эмоции на уровне топ-5. Очевидно, что новичку понравилось вести игру МЮ . Также видим, что Сульшер одобряет и подход, и роль, и методы Бруну. Фернандеша не хватало, он с порога стал самым крутым игроком команды, поскольку Рэшфорд в лазарете, а Магуайр не нападающий, чтобы его влияние на качество футбола всегда бросалось в глаза. А вот плеймейкер создал 2 гола и 3 ассиста в АПЛ .

Сразу стала понятной разница между командой, которая работала без ключевой детали, и коллективом, что получил вожака, которому интересно. Погба в прошлых сезонах тоже мог козырнуть количеством созданных шансов для напарников? Разница в том, что Бруну получает удовольствие, а француз играл на классе и холостом ходу. Кстати, по количеству шансов за игру Поль по-прежнему первый. Интересно, получится ли совместить их на поле? Зависит от решения о продолжении сезона, но трикстером, изменившим ход повествования, стал не чемпион мира, а юркий португалец.

«Дьяволы» могут позволить перестройку

Вудворда волновали только деньги, но даже Эд понимает, как и руководство, что «Манчестер Юнайтед» пора делать те же шаги, что предпринимал «Ливерпуль» по пути от команды из финала ЛЕ к коллективу из финалов ЛЧ . Отмечаем, что последние трансферные ставки – на Бруну, Ван-Биссаку и Магуайра, сыграли. Также заиграл свой Мактоминэй, начал отрабатывать деньги Фред, продлили соглашение с опытным Матичем. На удивление синхронно заработали.

Неманья говорит, что дело в Сульшере – набрался опыта. Но тут скорее перешли точку закипания стыда. Сильнее позорить великий клуб не могли, пошел отскок пружины. Но «Манчестер Юнайтед» нужны дорогостоящие заигравшие новички, чтобы положительные новости продолжили поступать. Если Роналду – человек для имиджа, роли вожака и бизнеса, то есть футбольные ставки на будущее, ведь без центрального бека и правого вингера о штурме вершин выше пика ЛЕ можно лишь беспочвенно мечтать.

Важно выбрать вратаря и второго центрбека

Говорят, что Де Хеа может уйти. Не исключено, если своего Хендерсона оценят настолько высоко, что рискнут поставить в основу молодого англичанина, который сейчас успешно трудиться в «Шеффилд Юнайтед». Однако пока не списываем испанца, ведь если навести порядок в защите – окажется, что Давид не только чудотворец, но и неплохой голкипер для команды, которой нужен один сэйв. Просто Де Хеа утомили объемами работы, вот он и ошибается точечно.

А вот как оценить потенциал Линделефа и Байи в центре защиты рядом с Магуйаром? Вроде бы неплохие ребята, но у сенегальца травмы – пока сыграл в АПЛ один матч, а у шведа бывали ошибки. В результате в центре обороны видели и Джонса, и Шоу, пускай эпизодически, а все внимание на новичка из «Лестера». Но Гарри нужен качественный напарник. Если с центральным защитником, то увидим пусть не эффект Ван Дейка, но эффект Магуайра, помноженный на два. Говорят о Кулибали, Варане, Године и Упамекано. Угадают – будет мгновенный результат.

Лучшая замена для Погба, но не Грилиш

Понятно, что в Англии всегда будут немного переоценивать своих парней, завышая стоимость. Когда зарабатываешь столько, как в АПЛ , то логично ставить на англичан, не скупясь. Но на днях руководство МЮ поняло, почему Грилиш в 24 года играет за «Астон Виллу», а не в ЛЧ . Джек призвал всех сидеть дома, а потом отправился на пьянку и в результате протаранил своим авто несколько других. Остался жив и здоров, но вряд ли был трезв. Разгильдяйство – враг талантливых игроков, особенно уже не юных.

Грилиш – хороший игрок, Гвардиоле нравится, но какой из него профессионал? Да и слишком атакующий, Сульшеру нужен кто-то вместо Погба. Мэддисон – мастер последнего паса, но у МЮ такой человек появился в лице Бруну. И поскольку Погба не бросил идею уйти, а «Реал», «Ювентус» и ПСЖ продолжат за него борьбу, то «Юнайтед» нужно заменить француза. Например, на испанца Сауля, который обыграл «Ливерпуль» и много лет показывает универсальность. Смущает только ценник – 135 млн евро платить опрометчиво.

Роналду – прошлое МЮ , Санчо – будущее

Суммируем: у МЮ есть потребность перейти от фазы «Ливерпуля» 2016 в фазу «Ливерпуля» 2019. Более того, у «манкунианцев» есть финансовые возможности для такого перехода. Можно расстаться с рядом футболистов, остается шанс на попадание в Лигу чемпионов на следующий год, особенно если МС оттуда окончательно выбросят. Наконец, есть множество интересных вариантов усилия состава.

Обратите внимание, что МЮ работает во всех направлениях. Они закидывали уточку даже в Лондон, Кейн и Обамеянг точно получали предложения повторить путь Ван Перси. Но Робин пошел к Фергюсону за чемпионством и получил его, а что может дать Сульшер? Скорее место в команде молодых и талантливых. Поэтому слухи о возвращении Роналду имеют под собой основание – Криштиану из тех, кому хватит духу зайти в АПЛ в солидном возрасте, но скорее не забывайте о Санчо.

В теории обоих можно забрать, но возвращаемся к разговору, как британцы ценят своих талантов. Забавно, что у вингера «Боруссии» Д, как и у Грилиша, были проблемы с дисциплиной – хотя и не связанные с вечеринками во время пандемии в Великобритании после призыва к фанатам сидеть дома, но Санчо – игрок плей-офф Лиги чемпионов, мастер сбора голов и ассистов в Бундеслиге. Если в МЮ его хочет видеть не только Сульшер – а так было с Холандом, то Вудворд сможет завербовать бывшего игрока МС .

Конечно, если бы МЮ подписал Кулибали к Магуйару, если бы приехал Сауль вместо Погба, если бы справа в атаке был Санчо, слева – Роналду, а в центре заиграл на высоком уровне Рэшфорд, которого из глубины мог поддержать Бруну Фернандеш, то получили бы очень мощную по составу команду. Вряд ли сразу чемпионскую, ведь МС и «Ливерпуль» — стильные и атакующие, а МЮ стильный, но оборонительный, зато куда лучше, чем было года два назад.