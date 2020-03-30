Европа на карантине: Роналду похвастался прессом, Зе Луиш переоделся в женщину

«Соккер.ру» рассказывает, как футболисты европейских клубов проводят время на карантине.
Мировые звезды в изоляции не могут ходить к своим парикмахерам. В итоге многие стригутся самостоятельно.
Если игроки ПСЖ перестанут следить за собой, то можно будет увидеть примерно такую предматчевую фотографию.
Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш скучает по своему самокату.
Один из подписчиков португальца прокомментировал пост:
У тебя есть деньги на «Ламборгини», а ты скучаешь по самокату, серьезно?
Полузащитник «Бешикташа» Кевин-Принс Боатенг не пропустит в дом ни одного микроба.
Хотели бы стать арбитром этого матча?
Если у Хакима Зийеха не заладится в «Челси» на футбольном поле, то он сможет преуспеть в качестве клубного повара.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду похвастался своей фигурой.
Хавбек туринцев Аарон Рэмзи играет с детьми.
У защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда неплохая компания для домашнего заточения.
А вот верный товарищ хавбека «Реала» Иско!
Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос увлекся чтением. Книга «Красная королева» писателя Хуана Гомеса-Хурадо пользуется большой популярностью в Испании.
Как вам тренировки Августины Гандольфо — девушки форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса?
Состав дортмундской «Боруссии» по версии полузащитника Акселя Витселя.
Форвард ПСЖ Неймар проводит время на карантине в Бразилии. В местных СМИ его уже начали критиковать за то, что он не слишком серьезно относится к эпидемии, играя с друзьями в волейбол.
Форвард «Порту» Зе Луиш принял участие в челлендже с переодеванием.
Футболист сборной Кабо-Верде поменялся образами со своей русской девушкой Алесей.
Форвард «Байера» Леон Бэйли рад такому неожиданному отпуску.
Чем заняться на карантине? Самым любимым хобби!
Оставайтесь такими же позитивными, как легендарный игрок сборной Франции Марсель Десайи.
Но не слишком расслабляйтесь!
И берегите своих близких в это непростое время.
прекрасная подборка.
прекрасная подборка.
PS Вот, кстати, тоже самому интересно какие игры будут выставлены в линию в последний день месяца, если их, как таковых НЕТ. Чемпионат Гаити, Никарагуа или товарняки ?
PS Вот, кстати, тоже самому интересно какие игры будут выставлены в линию в последний день месяца, если их, как таковых НЕТ. Чемпионат Гаити, Никарагуа или товарняки ?