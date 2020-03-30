Европа на карантине: Роналду похвастался прессом, Зе Луиш переоделся в женщину

1585537215

сегодня, 06:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

«Соккер.ру» рассказывает, как футболисты европейских клубов проводят время на карантине.

Мировые звезды в изоляции не могут ходить к своим парикмахерам. В итоге многие стригутся самостоятельно.

Если игроки ПСЖ перестанут следить за собой, то можно будет увидеть примерно такую предматчевую фотографию.

Форвард «Атлетико» скучает по своему самокату.

Один из подписчиков португальца прокомментировал пост:

У тебя есть деньги на «Ламборгини», а ты скучаешь по самокату, серьезно?

Полузащитник «Бешикташа» не пропустит в дом ни одного микроба.

Хотели бы стать арбитром этого матча?

Если у Хакима Зийеха не заладится в «Челси» на футбольном поле, то он сможет преуспеть в качестве клубного повара.

Форвард «Ювентуса» похвастался своей фигурой.

Хавбек туринцев играет с детьми.

У защитника «Ливерпуля» неплохая компания для домашнего заточения.

А вот верный товарищ хавбека «Реала» Иско!

Полузащитник «Арсенала» увлекся чтением. Книга «Красная королева» писателя Хуана Гомеса-Хурадо пользуется большой популярностью в Испании.

Как вам тренировки Августины Гандольфо — девушки форварда «Интера» ?

Состав дортмундской «Боруссии» по версии полузащитника .

Форвард ПСЖ Неймар проводит время на карантине в Бразилии. В местных СМИ его уже начали критиковать за то, что он не слишком серьезно относится к эпидемии, играя с друзьями в волейбол.

Форвард «Порту» принял участие в челлендже с переодеванием.

Футболист сборной Кабо-Верде поменялся образами со своей русской девушкой Алесей.

Zé Luís aderiu ao Flip The Switch Challenge 🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/P4BJ8citWr — B24 (@B24PT) March 28, 2020

Форвард «Байера» рад такому неожиданному отпуску.

Чем заняться на карантине? Самым любимым хобби!

Оставайтесь такими же позитивными, как легендарный игрок сборной Франции .

Но не слишком расслабляйтесь!

И берегите своих близких в это непростое время.