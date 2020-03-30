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Европа на карантине: Роналду похвастался прессом, Зе Луиш переоделся в женщину

сегодня, 06:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Бэйл Гарет
Бэйл Гарет
Полузащитник
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«Соккер.ру» рассказывает, как футболисты европейских клубов проводят время на карантине.

Мировые звезды в изоляции не могут ходить к своим парикмахерам. В итоге многие стригутся самостоятельно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Если игроки ПСЖ перестанут следить за собой, то можно будет увидеть примерно такую предматчевую фотографию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Форвард «Атлетико» Жоау Фелиш скучает по своему самокату.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missing these rides 🛴 #stayhome

Публикация от João Félix (@joaofelix79)

Один из подписчиков португальца прокомментировал пост:

У тебя есть деньги на «Ламборгини», а ты скучаешь по самокату, серьезно?

Полузащитник «Бешикташа» Кевин-Принс Боатенг не пропустит в дом ни одного микроба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Хотели бы стать арбитром этого матча?

Если у Хакима Зийеха не заладится в «Челси» на футбольном поле, то он сможет преуспеть в качестве клубного повара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от AFC Ajax (@afcajax)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду похвастался своей фигурой.

Хавбек туринцев Аарон Рэмзи играет с детьми.

У защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда неплохая компания для домашнего заточения.

А вот верный товарищ хавбека «Реала» Иско!

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос увлекся чтением. Книга «Красная королева» писателя Хуана Гомеса-Хурадо пользуется большой популярностью в Испании.

Как вам тренировки Августины Гандольфо — девушки форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Agustina (@agus.gandolfo)

 

Состав дортмундской «Боруссии» по версии полузащитника Акселя Витселя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Axel Witsel (@axelwitsel28)

Форвард ПСЖ Неймар проводит время на карантине в Бразилии. В местных СМИ его уже начали критиковать за то, что он не слишком серьезно относится к эпидемии, играя с друзьями в волейбол.

Форвард «Порту» Зе Луиш принял участие в челлендже с переодеванием.

Футболист сборной Кабо-Верде поменялся образами со своей русской девушкой Алесей.

Форвард «Байера» Леон Бэйли рад такому неожиданному отпуску. 

Чем заняться на карантине? Самым любимым хобби!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

Оставайтесь такими же позитивными, как легендарный игрок сборной Франции Марсель Десайи.

Но не слишком расслабляйтесь!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 433 (@433)

И берегите своих близких в это непростое время.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 07:43
забавные кадры ,
прекрасная подборка.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
сегодня в 07:31
Роналду и Зе Луиш - эдики, лучше бы делом занимались.
max74
max74 ответил Беспределов
сегодня в 06:39, ред.
Добрый день! А почему в последний день ставок не было разделения на группы победитей - Льва Яшина и утешительную?
Увидев ассортимент линии матчей, вопрос, чем-то похожий на ваш, я задал организаторам КП ещё 21 марта, и если отталкиваться от полученного ответа модератора (с) - "Всё будет как и прежде" (12:41 от 21.03.2020), норм русского языка, а также согласно п.5 правил КП, то конкурс у нас должен заканчиваться в ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, т.е. завтра - 31 числа. Во всяком случае я старался без надобности не тратить свой баланс очков и специально аккумулировал его к сроку, указанному в правилах конкурса.

PS Вот, кстати, тоже самому интересно какие игры будут выставлены в линию в последний день месяца, если их, как таковых НЕТ. Чемпионат Гаити, Никарагуа или товарняки ?
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