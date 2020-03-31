Нелюбовь. Звёздные игроки, что не в восторге от футбола

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сегодня, 16:05

«Соккер.ру» собрал признания тех, кто видит в игре лишь работу.

Многие футболисты обожают футбол, смотрят матчи, изучают тренды. Не сказать, что все игроки разбираются с точки зрения тренерского подхода или аналитики – часовые тактические занятия Виллаш-Боаша звезды «Челси» не оценили, но интересуются темой.

Но есть категория звезд, которые к чужим матчам относятся прохладно, и даже собственные поединки воспринимают скорее как работу, за которую хорошо платят. Причем среди таких игроков достаточно титулованных и важных для истории футбола людей.

Из тройки лучших голкиперов планеты, побеждал в чемпионатах Испании и выиграл Лигу чемпионов. Может заменить Нойера, если не договорится о новом контракте с «Барселоной», в составе «Баварии», не только в сборной конкурируют. При этом Марк-Андре честно признался, что футбол – профессия. Многих игроков по именам не знает, запоминает скорее их игровые фишки, чтобы быть готовым к ударам. Тер Штеген – феноменальный голкипер, но явно не фанат футбола, даже финал ЛЧ может не смотреть, если там не играют его знакомые. Лучше с женой про архитектуру поговорит.

Бэйл никогда не сознавался публично, что не любит футбол, но собралось достаточно доказательств. И журналисты, что общаются с Гаретом, подтверждали много раз – валлиец сильнее любит гольф, чем футбол. Просто зарабатывает на жизнь, бегая за большим мячом, а развлекается, играя с клюшкой маленькими. Отношение Бэйла сказывается на его стабильности, есть теория, что мелкие травмы вингера усугубляет его увлечение гольфом. Перес считал его лучшим игроком мира лет пять назад, а сейчас «Реал» может отдать валлийца в новый клуб бесплатно – лишь бы не платить зарплату гольфисту, который посмел троллить «Мадрид» с помощью провокационного плаката, где Уэльс и гольф стояли выше, чем «сливочные».

Габриэль Батистута

Даже когда Батистута был звездой «Фиорентины» и «Ромы», играл за сборную Аргентины, то не скрывал, что не любит футбол. Это просто работа, которая позволяла кормить семью, где со временем появилось четверо детей. Не стал Габигол любить футбол сильнее и после завершения карьеры, ведь заплатил большую цену за успех на поле. У Батистуты были проблемы с хрящами и сухожилиями, он не мог ходить – вся нагрузка приходилась на кости, а парень-то крупный. Габриэль был в депрессии годами, но вроде сейчас дела чуть лучше, принимает обезболивающие и предпочитает футболу гольф и конное поло.

Тевес любит футбол в себе, но футбол без себя любимого его мало интересует. Карлос, не будучи профессионалом в молодости, в старости может себе позволить выиграть для «Бока Хуниорс» чемпионский титул – в лучших традициях жанра, с решающим голом от легендарного форварда великого клуба. Но давно признавался, что если есть выбор между просмотром Эль Класико и турниром по гольфу, на котором Карлос давно помешан, то выберет последний. Не нравится человеку футбол, что тут еще сказать? Зато играть любит и умеет, раз бегает за мячом в 36 лет.

Сильвен Дистен

Француз много лет представлял «Манчестер Сити», потом сыграл немало матчей в АПЛ за «Эвертон», но при этом понятия не имел о том, что происходит в английском и мировом футболе. Он просто не интересовался. Дистен, конечно же, не уровня тер Штегена, Батистуты и Тевеса футболист, но локальная звезда своих клубов АПЛ , игрок основы. Но при этом Сильвен понятия не имел, сколько у Моуриньо чемпионских титулов в АПЛ , как называется стадион «Сток Сити» — хотя на этой арене сам играл, и не мог назвать ни одного игрока «Уотфорда».

Вот тут никаких сомнений нет – Марио не в восторге от футбола, поэтому всегда отвлекался на разные занятия, часто – странные. Но здесь в основе нелюбви может лежать также отношение к нему со стороны трибун. Расистские выходки фанатов по отношению к Марио не имеют границ, и когда они атаковали его маленькую дочь – перешли грань. Впрочем, сейчас итальянцам не до выкриков с трибун в адрес Балотелли, который так и не влюбился в футбол. Может, в этом одна из причин, почему не реализовал потенциал? Нет, скорее речь в личности форварда, который как маленький ребенок, только богатый и капризный. Балотелли – сложный персонаж, и его нелюбовь к футболу не удивляет.

Бенуа Ассу-Экотто

Футбол – обычная работа, где за 10-15 лет можно заработать денег на всю жизнь. Это позиция Бенуа, который много лет провел в «Тоттенхэме», где был основным левым защитником. Ассу-Экотто не говорил, что ненавидит футбол, но признавался – профессию выбрал, исходя из оклада. Зато рожденный во Франции камерунец хотя бы не врал, что выбрал «шпор» из-за того, что скачивал матчи великой эпохи в сети и смотрел их днями напролет. Нет, в АПЛ оказался из-за денег – перебрался из Ланса в Лондон, выполнил свою работу и ушел из футбола, чтобы просто жить.

Аргентинец заявлял, что получает удовольствие от футбола, когда играет в него сам, но на этом все. Мауро не смотрит футбольные матчи и не знает, что происходит в футболе. Не следит за результатами. Понятно, что Икарди не настолько далек от футбола, чтобы не знать фамилию вратаря «Челси», но Мауро искренний – с самого детства у него было именно такое отношение к футболу. Это его работа, но даже когда он жил в двух шагах от «Камп Ноу», когда учился в школе «Барселоны», то смотрел фильмы, а не мечтал попасть на трибуну.

Дэвид Бэтти

Сорок два матча за сборную Англии, некоторые – с капитанской повязкой на плече, чемпион страны в составах «Лидса» и «Блэкберна», сотни поединков в АПЛ и 17 лет карьеры не помогли Дэвиду полюбить футбол. Для англичанина признание, что для него участие в чемпионате мира всегда будет просто еще одним матчем на выезде, является чем-то на грани большого греха, но Бэтти хотя бы не врал. Для него успехи на футбольном поле были приятными, но частью необычной, но привычной работы.

Помните этого японца, чемпиона Италии в составе «Ромы»? Много лет неплохо играл в Серии А, провел 77 матчей за сборную Японии, однако в 2006 году объявил о завершении карьеры и подался в бизнес и делает саке. Один из первых японцев, что проявил себя на самом высоком футбольном уровне в Европе, не любит спортивную индустрию – считает, что деньги испортили веселую забаву. И не понимает, в чем смысл просмотра матчей? Концепцию болельщиков не разделяет, а под конец карьеры так устал от футбола, чтобы был рад уйти.

Странно было бы, если бы уроженец Австралии любил футбол. В детстве Бобо был поклонником крикета и в юности занимался этим видом спорта. Кумиром Вьери был Аллан Бордер – капитан сборной Австралии по крикету, а футбол «унаследовал» от отца – бывшего форварда, не заигравшего за «Ювентус». С тринадцати Кристиан начал заниматься, быстро вырос в звезду уровня финала Кубка УЕФА , потом – чемпиона Серии А, но Вьери всегда больше любил красивых женщин, чем футбол. Рожденный в Австралии ребенок любил крикет, и ушел бы в этом вид спорта, если бы зарплаты были такими, как в футболе, в чем сам честно признался.

Забавно, конечно, видеть игроков уровня АПЛ , Серии А и Ла Лиги, которые не интересуются футболом, но такова реальность. На самом деле подобных персон намного больше – многие игроки не интересуются матчи, не изучают статистику, не смотрят крупные турниры от корочки до корочки.

Но подобные признания запоминают, поэтому на такую честность не каждый решается. Впрочем, нет в таком отношении ничего странного – не случайно ведь есть жаргонная фраза «наелся футбола». Вот только из-за общемирового карантина даже участники этого списка успеют соскучиться по великой игре.

Дани Алвеш – человек с 40 трофеями в футболе, как-то заявил, что ему не нравится околофутбол, но самой игре всегда признавался в любви. Но есть и другие оценки. Скорее всего, после карантина Тер Штеген не начнет смотреть матчи, а Бэйл останется предан гольфу. Но миллионам тех, кто наслаждается большой игрой, без матчей тяжеловато.

Надеемся, человечество быстро победит коронавирус, а звездные футболисты подарят матчи, в которые можно будет мгновенно влюбиться.