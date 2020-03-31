Вундеркинд из Фужера

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сегодня, 17:14

«Соккер.ру» знакомит читателей с потенциальным новичком «Реала».

Футбольные чемпионаты поставлены на паузу, но работе селекционеров никакой вирус не помеха. «Реал» продолжает искать пути усиления состава и готовит покупку нового игрока. Уже обозначены и цель, и средства на достижения этой цели. Зовут его Эдуардо Камавинга, и стоит он 45 миллионов евро. Летом цена может измениться. В сторону повышения, естественно.

Эдуардо Камавинга — один из самых молодых футболистов Лиги 1, да и не только французского чемпионата, выходящий в стартовом составе. 10 ноября полузащитнику «Ренна» исполнилось семнадцать лет. Другие в его возрасте только мечтают о том, чтобы попадать на тренировки первой команды. А этот парнишка уже застолбил себе место в основе не последней, а если быть совсем точным, третьей на данный момент команды французского чемпионата.

Юный обладатель шапки кудрявых волос действует на позиции опорного полузащитника, что тоже несколько удивительно. Во-первых, тренеры обычно доверяют эту ответственную работу опытным футболистам. Молодых опорников тщательно выдерживают, постепенно подпускают к основе. А тут взяли и сразу поставили почти мальчишку заведовать центром поля. А во-вторых, позиция оборонительного полузащитника при всей её важности несколько скучна для ребят возраста Эдуардо. Юношам зачастую неинтересна черновая работа. Не случайно, многие приходят в опорники не сразу, поиграв на других позициях и морально созрев для ценной, но нередко неблагодарной работы. Камавинга же сразу определился со своей футбольной профессией. В детских командах поиграл и в обороне, и в атаке, но потом понял, что его место — середина поля.

Менее года назад Эдуардо дебютировал в составе «Ренна». Выходил на замены. Но в текущем сезоне без него уже сложно представить «красно-чёрных». Юный футболист показывает столь зрелую и качественную игру, что удостоился во французской прессе сравнения с Полем Погба. С самим Погба. При этом журналисты, проведшие подобные параллели, отмечают, что Камавинга хоть и уступает чемпиону мира в плане созидательности, свою основную работу выполняет ответственно и качественно. Не успел ещё медных труб наслушаться. Да и в 17 лет Погба ещё не имел такой игровой практики. Он только ждал своей очереди в «Манчестер Юнайтед» и не дождался, убежал в «Ювентус», где уже стал тем самым «Осьминогом Полем». А Камавинга уже успел набраться опыта и в одном из ведущих европейских чемпионатов, и в Лиге Европы.

Камавинга очень хорош в отборе. Как в контактной борьбе, так и в игре на опережение. У него отличное видение поля, отменная интуиция, прекрасная физическая подготовка. Эдуарду пришёл в футбол из дзюдо. Отсюда и атлетизм, и координация, и умение падать, тоже весьма важная вещь. С конструктивными действиями несколько сложнее. Отдать ближнему — проблем нет. Но умение разгонять атаки, отдавать длинные пасы, наносить неожиданные дальние удары находится в стадии доработки. Один гол на свой счёт Камавинга уже записал. Его точный удар принёс бретонцам три очка в гостевом матче с «Лионом».

Если учесть возраст игрока и его старательность, можно допустить, что скоро все компоненты игры молодого полузащитника будут доведены до совершенства. Не зря «Реал» так всполошился. «Королевский клуб» видит в Эдуардо возможную замену Каземиро. Бразилец пока никуда не собирается, но всё же надо позаботиться. При этом «Реал» как-то остыл к Погба. Мадридцы хотят оформить дела с «Ренном» быстрее. Ведь Камавинга заинтересовал ещё и «Барселону». И проигрывать злейшим недругам на трансферном поле «королевский клуб» не намерен. Сам Эдуардо тоже польщён интересом со стороны «Реала» и готов перебраться в Мадрид. Не обязательно прямо сейчас. В перспективе.

Заметили, что в предыдущих абзацах не было сказано о национальности футболиста. Точнее об его принадлежности к той или иной сборной. Пока Эдуардо (хотя правильнее всё же Эдуарду, ведь его родной язык португальский) числится как француз. Даже сыграл несколько матчей за французскую молодёжку. Но на взрослом уровне он пока нигде не заигран. И тут имеются три варианта. А именно сборные Франции, Португалии и Анголы.

Вряд ли Камавинга захочет играть за сборную Анголы, даром что он появился на свет в этой африканской стране. Будущий футболист «Ренна» покинул родину, когда ему не было и двух лет. Да и ангольская сборная не уровень. Но португальцы при желании могут подсуетиться. Но шансы, что Эдуардо примерит синюю футболку с петухом на груди, куда выше. Тем более что большую часть сознательной жизни он провёл во Франции, а именно в небольшом бретонском городке Фужер. Который известен в первую очередь особой формы бокалами, которые начали выпускать именно тут. Уже потом стеклянная посуда особой формы распространилась по всей стране, а потом и за её пределами. Конечно, город Фужер знаменит не только фужерами, но ими в первую очередь. Камавинга же может прославить город, ставший его родным. Всё зависит от него самого. Будет продолжать в том же духе, вырастет в игрока с мировым именем.

Пока же он наивный юноша, не испорченный ни славой, ни большими деньгами. Свой первый гонорар он потратил на ремонт родительской квартиры, сильно пострадавшей от пожара. Пока у него и автомобиля нет. Ни роскошного, никакого вообще. У него и прав пока нет. Вот исполнится восемнадцать...