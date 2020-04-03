«Динамо» Брест – «Славия» Мозырь: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:48

Представляем вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч третьего тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Брести и «Славия» Мозырь.

«Динамо» Брест

Брестский клуб завоевал чемпионский титул Беларуси в прошлом сезоне, прервав гегемонию БАТЭ . В новой кампании «Динамо» также стартовало с триумфа, победив в матче за Суперкубок страны «Шахтер» из Солигорска.

Затем подопечные Сергея Ковальчука не без проблем, но все же прошли «Ислочь» в четвертьфинале кубка страны. После двух «сухих» ничьих, команды решали, кто из них сильней, в серии пенальти, в которой точней оказались футболисты Бреста.

После двух стартовых туров Высшей лиги действующий чемпион пополнил свой актив на четыре очка. В стартовом туре «Динамо» спаслось от домашнего поражения в матче со «Смолевичи» (1:1), а затем с минимальным счетом обыграло в гостях «Слуцк» благодаря голу Артема Милевского.

«Славия» Мозырь

Клуб из Мозыря провел добротный прошлый сезон, заняв восьмую позицию в рейтинге. В двух последних турах «Славия» одержала две победы, завершив чемпионат на мажорной ноте.

Новый сезон «Славия» начала с успешных выступлений в кубке. В двух матчах против «Днепра» коллектив из Мозыря уверенно победил с общим счетом 6:0.

В первом туре нового сезона Высшей лиги «Славия» уступила в гостях «Слуцку» (1:3). Но на минувших выходных команда реабилитировалась сполна, обыграв дома БАТЭ (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» — 1.327

Ничья – 4.940

Победит «Славия» — 9.060

Статистика

«Динамо» не проигрывает «Славии» с 2016 года – 4 победы и 2 ничьи.

В последней встрече команд «Динамо» победило со счетом 4:2.

2 из последних встречи команд в Бресте завершались вничью 0:0.

Прогноз

«Динамо», несмотря на положительные результаты, продолжает втягиваться в сезон. Заметно, что «Бело-голубые» еще далеки от оптимальных кондиций, что мешает им результативно играть в атаке.

«Славия» приедет в Брест с целью не проиграть, и наверняка закроется в обороне. Полагаем, что голевой феерии в этой встрече мы не увидим. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.884.