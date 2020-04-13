Я ухожу, ухожу красиво

1586810063

вчера, 23:34

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о великом противостоянии в немецком футболе. На очереди — сезон-1972/73.

В предыдущей главе вы могли прочитать, как обрастающая мускулами «Бавария» выиграла чемпионский титул, а терзаемая нехваткой денег и внутренними противоречиями «Боруссия» отступила на третье место. Но спор двух суперклубов продолжался, равно как и не была закончена дуэль двух тренеров — Удо Латтека («Бавария») и Хённесса Вайсвайлера («Боруссия»).

Спор продолжается

Состав чемпиона не претерпел больших изменений. Не выдержал конкуренции с Паулем Брайтнером, собрал вещички и уехал в Оффенбах Гервард Коппенхёфер. Влился в основу собственный 19-летний воспитанник Бернд Дюрнбергер. По основной профессии полузащитник, но при необходимости мог сыграть на любой позиции. Из «Штутгарта» пришёл вратарь Златко Шкорич, согласившийся с ролью запасного. Основным оставался Зепп Майер. Справа в обороне Джонни Хансен, на левой бровке хозяйничал бородатый марксист Пауль Брайтнер. В центре обороны сыгранная пара Франц Беккенбауэр — Ганс-Георг Шварценбек. Гюнтер Рибарчик, Герберт Циммерманн и Маттиас Обермайер выходили на поле крайне редко. В центре поля к Францу Рору и Райнеру Цобелю добавился Бернд Дюрнбергер. Ули Хёнесс стал играть ближе нападению, где помимо лучшего бомбардира Герда Мюллера действовал Франц Краутхаузен. В резерве Георг Вайсс, Ганс Йорг, Вольфганг Зюнгольц и Эдгар Шнайдер.

«Боруссия» подверглась большим переменам. Людвиг Мюллер подписал контракт с «Гертой», а Ульрик Ле Февр обосновался в «Брюгге». Стали игроками юрдингенского «Байера» братья Влока — Ганс-Юрген и Петер. После пятилетнего перерыва вернулся нападающий Бернд Рупп, успевший забить сотню мячей в Бундеслиге. Полузащиту усилил израильтянин Шмуль Розенталь. В обороне появился собственный воспитанник Ули Штилике. А ещё пришли два молодых датских нападающих — рослый Хеннинг Йенсен и маленький Аллан Симонсен. Ворота по-прежнему охранял Вольфганг Кнафф, а Бернд Шраге скучал на скамейке запасных. Вайсвайлер перевёл в центр обороны крайних защитников Берти Фогтса и Ульриха Зюрау. Райнер Бонхоф в интересах команды занял место правого защитника, левый фланг перешёл в ведение Хайнца Михалика. Клаус-Дитер Зилофф, Хайнц Витткамп и травмированный Хартвиг Блайдик играли реже. Тройка основных полузащитников — Герберт Виммер, Кристиан Кулик и Дитмар Даннер. Иногда на поле появлялся Шмуль Розенталь. Очень вовремя пришёл Бернд Рупп. Гюнтер Нетцер дважды надолго выбывал из строя, и опытному Руппу приходилось подменять лидера команды. На переднем крае напарником Юппа Хайнкеса стал Хеннинг Йенсен. Второй датчанин, Аллан Симонсен, и Адальберт Фюрманн выходили на замены.

У соперников было по два чемпионских титула, а три раза Бундеслигу ещё никто не выигрывал. К тому же и «Баварии», и «Боруссии» хотелось достойно выступить в Европе, а при возможности — победить в международных турнирах. Баварцы играли в Кубке чемпионов, а «жеребцам» предстоял поход за Кубком УЕФА .

Каждому — своё

Оба клуба взяли мощный старт в чемпионате, одержав победы в трёх турах. А потом захромала «Боруссия», выдав серию из трёх поражений. Баварцы лишь раз недосчитались одного очка — в игре с «Вупперталером». После шести туров Мюнхен — первый, Мёнхенгладбах — десятый. Баварцы сохранили за собой первое место и после проигрыша во Франкфурте. В восьмом туре соперники встречались между собой на поле чемпиона.

Два раза гости не углядели за Мюллером, один — за Хёнессом. В итоге 3:0. Вскоре получил травму Нетцер, и сало ясно, «Боруссия» мюнхенцам в этом чемпионате не конкурент. Остальные, собственно, тоже. «Кёльн» и «Фортуна» скорее изображали погоню, нежели боролись за «Серебряную салатницу».

«Бавария» довольно легко прошла в весеннюю стадию Кубка чемпионов. Сначала убрала с дороги «Галатасарай» — 1:1 в Стамбуле и 6:0 в Мюнхене. Затем «съела» кипрскую «Омонию» — 9:0 и 4:0. «Боруссия» начала с двух побед над «Абердином» (3:2 и 6:3). Затем пришла очередь датского «Хвидовре» быть битым (3:0 и 3:1). В одной восьмой финала сошлись лицом к лицу два представителя Бундеслиги. В Кёльне был заключён мир 0:0, но в Дюссельдорфе (родной «Бёкельсберг» был дисквалифицирован из-за инцидента с «Интером») хозяева спустили с «козлов» пять шкур — 5:0.

Первый круг «Бавария» закончила на своём любимом месте — первом. Правда, отрыв от «Фортуны» был не столь велик — всего два очка. «Боруссия» же пришла на финиш десятой. Обратите внимание на соотношение мячей — 35:35 в 17 встречах. Результаты перестройки обороны были налицо.

Второй круг начали мощно и одни и другие. К марту, после 24 туров «Бавария» уже опережала «Фортуну» на шесть очков. «Боруссия» поднялась на четвёртую строчку, а графе голы значилось 61:44. Пришла пора еврокубковых четвертьфиналов.

«Бавария» попала под «Аякс». Выдержав первый тайм в Амстердаме, чемпион Германии развалился после перерыва и пропустил четыре мяча — два от Ари Хаана, по одному от Арнольда Мюрена и Йохана Кройфа. Раздосадованный Зепп Майер выбросил свои любимые перчатки в окно гостиничного номера. В ответной игре Пит Кайзер уже на восьмой минуте дал понять мюнхенцам, что их европейский поход закончен. «Бавария» отыгралась благодаря голу Руди Крола, а Герд Мюллер провёл победный гол. Но этот выигрыш принёс лишь моральное удовлетворение.

«Жеребцам» снова попались соотечественники. На этот раз «Кайзерслаутерн». «Боруссия» выиграла сначала в гостях 2:1, а потом расправилась с «красными чертями» в Мёнхенгладбахе — 7:1. Команда Вайсвайлера вышла в полуфинал, где ей достался самый лёгкий из трёх соперников — «Твенте». Во второй паре сошлись английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

В промежутке между европейскими четвертьфиналами «Боруссия» и «Бавария» сыграли на «Бёкельсберге». Результат такой же, как и в первом круге — 3:0 в пользу мюнхенцев. Которые устремились к чемпионству, так что махнули рукой на Кубок — проиграли «Киккерсу». «Жеребцы» же нацелились на два Кубка сразу — домашний и УЕФА .

В четвертьфинале Кубка Германии «Боруссия» снова встретилась с «Кайзерслаутерном». Снова дважды победила 2:1 и 3:1. В полуфинале Кубка УЕФА всё решилось уже в первой встрече, прошедшей в Дюссельдорфе. Два гола Хайнкеса, гол Йенсена. Вряд ли голландцы могли отыграть три мяча в Энсхеде. Так оно и вышло. «Боруссия» снова выиграла, теперь уже 2:1. В английском междусобойчике победителем вышел «Ливерпуль» — 1:0 и 1:2.

«Бавария» за четыре тура до финиша стала недосягаемой. Четвёртое чемпионство в истории, третье в формате Бундеслиги, второе подряд. И вторая «Салатница», добытая Латтеком. А «Боруссия», выиграв в Бремене первый полуфинал с результатом 3:1, отправилась в Ливерпуль.

Прощание с Длинным

Первый финал должен был пройти 9 мая. Но уже в начале игры зарядил сильнейший дождь, и судья увёл команды в раздевалки. 10 мая соперники начали с чистого листа. Тренер хозяев Билл Шенкли произвёл одну замену. Вместо невысокого нападающего Брайана Холла вышел рослый Джон Тошак, который создал массу проблем немцам. Хённес Вайсвайлер не от хорошей жизни отрядил в оборону Гюнтера Нетцера. Который старался, но чувствовал себя не своей тарелке.

На 21-й минуте последовала подача с правого фланга, скидка Тошака и точный удар Кевина Кигана. Прошло ещё десять минут. Тошак выиграл воздух у Нетцера и снова скинул мяч Кигану — 2:0. В промежутке между голами Кевин не забил пенальти. После перерыва Гюнтер приклеился к Тошаку и упустил из вида Ларри Ллойда — 3:0. Очень нехороший результат первого матча. Но это была не единственная беда. Нетцер объявил о скором уходе в «Реал». Как серпом... Столько лет Гюнтер определял игру «жеребцов». И что теперь будет.

Но пока предстояли другие важные матчи. Ещё с Гюнтером. Сначала «Боруссия» выиграла у «Вердера» во второй раз и вышла в финал Кубка ФРГ . А 23 мая в гости пожаловал «Ливерпуль». УЕФА снял опалу с «Бёкельсберга», и «жеребцы» могли сыграть в своём маленьком городке.

«Боруссия» отдала все силы. Ещё до перерыва Юпп Хайнкес забил два мяча и сократил отставание до минимума. Но третьего, столь нужного, гола болельщики немецкого клуба так и не дождались. «Ливерпуль» выстоял и уехал в Англию с Кубком УЕФА . С первым трофеем не вышло.

Чемпионат тем временем завершился. «Бавария», как вы знаете, пришла на финиш первой. «Боруссия» на этот раз оказалась пятой, отстав от чемпиона на 15 очков. 12 поражений в сезоне, 61 пропущенный мяч. Но оставался финал Кубка, где соперником «жеребцов» стал «Кёльн». Если забыли, то напомню, родной клуб Вайсвайлера. Живые талисманы клуба — козлы — всегда носили имя Хёнесс.

Самой большой неожиданностью стало отсутствие в стартовом составе Нетцера. Конечно, все знали, что Гюнтер собрался в Мадрид за длинной песетой. Что он прокомментировал свой уход фразой: «Почему я получаю в три раза меньше, чем Беккенбауэр?» (При том, что Длинный зарабатывал на порядок больше остальных игроков «Боруссии».) Но это же легенда, многолетний лидер.

Нетцер сам не ожидал, что Вайсвайлер оставит его на скамейке. Даже бросил какую-то едкую реплику в адрес шефа и нехотя сел на скамейку. Наблюдал, как Герберт Виммер вывел «Боруссию» вперёд, как другой Герберт — Нойманн — восстановил равновесие. И слушал, как трибуны скандировали «Гюнтер Нетцер!»

Во втором тайме Юпп Хайнкес не забил пенальти. Игроки «Кёльна» дважды проверили на прочность перекладину ворот, защищаемых Клеффом. Потом Хайнкес засадил в крестовину. 90 минут истекло, ничья 1:1.

«Иди, Гюнтер», — скомандовал Вайсвайлер. Нетцер сделал вид, что не слышал. Но когда увидел лежавшего на газоне Кристиана Кулика, молча переоделся и вышел на поле под чужим двенадцатым номером. Оставалось 30 минут дополнительного времени.

Прошло три минуты и, сыграв в стенку с Райнером Бонхофом, Длинный вышел один на один с вратарём «Кёльна» Герхардом Вельцем и от всей души вогнал мяч в сетку — 2:1. Этот гол оказался победным. Нетцер ярко играл и столь же ярко простился с родным клубом. 298 матчей, 109 голов, два чемпионских титула и Кубок напоследок. Можно было уходить в «Реал».

Вот и подошла к концу очередная, но не последняя серия о битве «Баварии» и «Боруссии». Ждите продолжения.