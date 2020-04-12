Мы — не «орлы», мы — «львы»

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сегодня, 19:19

Новый гость блога «Строка в таблице» — «Айнтрахт» из немецкого города Брауншвейг.

Так уж вышло, что если мы слышим «Айнтрахт», то вспоминаем в первую очередь «орлов» из Франфурта-на-Майне. Но в Германии есть несколько клубов с таким именем, которое переводится с немецкого, как «единство», «согласие». Например, «Айнтрахт» из Брауншвейга.

Город Брауншвейг из Нижней Саксонии знаменит не только своей колбасой. Тут родился знаменитый Тиль Уленшпигель, которого считают своим национальным героем голландцы и фламандцы. Математик и астроном Карл-Фридрих Гаусс тоже из Брауншвейга. Есть повод и для спортивной гордости. Местный «Айнтрахт» в 1967 году стал чемпионом Германии. Выиграл Бундеслигу до «Баварии» и двух «Боруссий».

Несостоявшийся суперклуб

«Львы» — один из старейших клубов Германии, одни из основателей Бундеслиги, чемпионы ФРГ сезона 66/67, владельцы разных достижений, фигуранты коррупционного скандала и пострадавшие от «штази». Да и вратарская школа в Брауншвейге славная. Густав Фёйланд, ценой своей жизни спасший ворота «Айнтрахта» в матче с «Вердером» феврале 1949 года, один самых непробиваемых голкиперов Бундеслиги Франц Вольтер, бесстрашный и невезучий Бернд Франке.

15 декабря инженер Карл Шапер собрал у себя дома парней, гонявших мяч на «Леонардплатце», чтобы создать клуб футбола и крикета, получивший название «Айнтрахт» — «Согласие». С крикетом как-то не сложилось, а футбольный клуб получился неплохой. Вскоре «львы» уже задавали тон в чемпионате Герцогства Брауншвейгского, а в 1908 и 1913 годах становились чемпионами Северной Германии. Игроки «Айнтрахта» входили в сборную страны, и быть «Айнтрахту» суперклубом, если бы не эта чёртова первая мировая война.

В Веймарской республике «Айнтрахт» играл не слишком успешно, зато обзавёлся своим стадионом на Гамбургерштрассе. «Львы» играют там до сих пор, арена весьма неплоха, даром что ей далеко за девяносто. Во времена нацистского режима «Айнтрахт» оказался в гаулиге Нидерзаксен, где тон задавали «Вердер» и «Ганновер», все время пробивавшиеся в финальную пульку. Лишь в разгар второй мировой войны, когда было не до футбола, «Айнтрахт» смог дважды выиграть турнир в своей гаулиге.

После войны воссозданный «Айнтрахт» получил место в северной оберлиге, но лишь раз смог занять в ней второе место – в сезоне 1957-58. Но на беду «львов» формула турнира была изменена, и в финальную пульку, где разыгрывалось звание общенационального чемпиона ФРГ , вышел «Гамбург». В 1949 году в летописи клуба появился свой великомученик – вратарь Густав Фёйланд. В матче с бременским «Вердером» голкипер смело бросился в ноги форварду соперников, тот не успел притормозить на скользком поле и врезался ногами в голкипера. Густав доиграл встречу, а через несколько дней умер от внутреннего кровотечения.

Чемпионство первое, оно же последнее

В чемпионате северной оберлиги 1962-63 «Айнтрахт» занял третье место. В финальную пульку как всегда не пробился, зато был удостоен чести войти в 16 первых участников созданной Бундеслиги.

В новом турнире «львы» первое время держались скромно – одиннадцатое место, девятое, десятое. Специалисты отмечали неплохую оборону во главе с Петером Кааком, забивного форварда Юргена Молля, игрока сборной крайнего полузащитника Лотара Ульзасса, но в первую очередь «Айнтрахт» отличался очень дисциплинированной игрой. Шутка ли, на протяжении десяти лет с 1963 по 1973 годы или 322 матча игроки клуба не удалялись с поля. Этот рекорд Бундеслиги вряд ли кто-то побьёт. Особую солидность «львы» приобрели, когда в их воротах обосновался Хорст «Люффе» Вольтер, один из лучших немецких вратарей той поры. Вольтера называли голкипером, который не прыгает, настолько развита была интуиция – он всегда просчитывал ситуацию и оказывался в той точке, куда летел мяч. Да и прыгать «Люффе» было непросто при росте 181 см он весил почти 90 кг. В сборной ФРГ Хорст играл немного – всего 13 встреч, но в Бундеслиге был фигурой видной. Именно он стал героем золотого для «львов» чемпионата 66/67 - в том первенстве «Айнтрахт» пропустил 27 мячей в 34 матчах, этот рекорд Бундеслиги продержался 21 год.

Сезон 66/67 «львы» начали с победы над «Вердером» 2:0. В шестом туре «Айнтрахт» залез на первую строчку, и потом лишь несколько раз отступал на ступеньку ниже. После 17-го тура брауншвейгцы не отдавали первого места уже никому. Оптимальный состав того сезона: Торстен Вольтер – Вальтер Шмидт, Петер Каак, Клаус Мейер – Йоахим Бёзе, Ганс-Георг Дульц, Юрген Молль, Лотар Ульзасс – Герд Заборовски, Эрих Маас.

После чемпионства последовал откат на шестое место. В Кубке чемпионов «Айнтрахт» добрался до четвертьфинала, где выяснял отношения с «Ювентусом» аж в трёх матчах. В итоге уступил.

В 70-е годы с «Айнтрахтом» произошли существенные метаморфозы. Некогда самая крепкая оборона превратилась в самую дырявую. «Львы» пропускали едва ли не больше всех в бундеслиге, и это при том, что их ворота защищал один из самых одаренных вратарей в немецком футболе Бернд Франке, — полная противоположность Вольтеру. Бесстрашный Бернд надеялся на свою пластику, реакцию и прыгучесть и при этом совершенно не руководил обороной. В каждой игре Франке тащил по несколько мёртвых мячей, но и пропускал немало. Пять, шесть, семь пропущенных мячей для Бернда было привычным явлением. Может быть, поэтому в Манншафт он сыграл только семь матчей, на чемпионат Европы-76 и чемпионат мира-82 ездил только в роли дублера сначала Майера, а потом Шумахера. Под занавес карьеры 36-летний голкипер все же сыграл на крупном турнире – олимпийских играх в Лос-Анджелесе. В 1/4 финала Бернд пропустил пять мячей от югославов, и мечта вратаря выиграть что-нибудь путное так и осталась неосуществлённой.

В 1971 году «Айнтрахт» влип в коррупционный скандал. Событие это требует отдельного рассказа, поэтому изложим вкратце суть дела. «Киккерсу» очень не хотелось вылетать, а напротив хотели сплавить из Бундеслиги соседей из Франкфурта, поэтому клуб из Оффенбаха покупал матчи, «Арминия» же результатами торговала, ну а некоторые иные, в том числе и «Айнтрахт» из Брауншвейга, содействовали в этих тёмных делишках. Мошенников вывели на чистую воду и наказали. Досталось и «львам». Лотара Ульзасса дисквалифицировали на два года, резервного голкипера Буркхарда Ёллера – на год, а еще десять игроков оштрафовали. Тот шумный сезон «львы» завершили на четвёртом месте.

В марте 1973 года «Айнтрахт» удивил всю Западную Германию, появившись на поле с рекламой на футболке, «львы» продвигали на рынок горькую настойку Егермайстер. Не бесплатно, конечно, а за сто тысяч марок. Это сегодня рекламой на футболке никого не удивишь, скорее можно удивить ее отсутствием, а 36 лет назад это был революционный шаг. Не всем в ФРГ понравилось подобное нововведение, поэтому недруги злорадствовали по случаю вылета «Айнтрахта» из Бундеслиги. Впрочем, вылетели они не из-за рекламы, «орлы» провели весь сезон отвратительно. Ссылка была недолгой. Через год «львы» уже снова портили кровь «Баварии», «Боруссиям» и одноклубникам из Франкфурта.

В сезоне 1976-77 «Айнтрахт» едва не повторил успех десятилетней давности, «львы» отстали от чемпиона – гладбахской «Боруссии» на очко, а со вторым призёром – «Шальке» и вовсе набрали одинаковое количество очков, но соперников рассудила разница мячей. А потом снова падение. В 79-м вылетели, через год вернулись, а в 84-м «львы» покинули элиту и долго не возвращались.

Осенью 1977 года «Айнтрахт» пожаловал в Киев на матч 1/32 финала Кубка УЕФА . Подопечные Валерия Лобановского считались специалистами по немецким клубам, но «львы» из Брауншвейга оказались им не по зубам. На 29-й минуте Дитер Эрлер и Вольфганг Франк прорвались к воротам Виктора Юрковского, и Франк отправил мяч в сетку. Киевляне отыгрались через шесть минут – Владимир Веремеев после паса Виктора Колотова уложил мяч в нижний угол. И все. Как не пытались динамовцы забить еще, Бернд Франке в тот теплый, сентябрьский вечер творил в воротах чудеса. Отразил сложнейшие удары Блохина и Колотова, огорчив тем самым 93 тысячи зрителей, собравшихся в чаше Республиканского стадиона.

В ответном матче «Динамо» должно было выходить вперед на пятой минуте, но Олег Блохин не смог реализовать выход один на один – опять этот Франке. В дальнейшем «Айнтрахт», ведомый пришедшим из «Баварии» Паулем Брайтнером, сыграл очень грамотно и аккуратно, довел встречу до устраивавшей его нулевой ничьей.

На задворках

За год до вылета в 1984-м «Айнтрахт» со спортивных полос газет перекочевал на криминальные. Полузащитник Лутц Айгендорф разбился в автокатастрофе. Но выяснилось, что гибель перебежчика с Востока не была трагической случайностью, Лутца убрали агенты штази – службы безопасности ГДР . Выявили имена убийц, напоивших Лутца и усадивших его за руль автомобиля с повреждёнными тормозами. Осталось только выяснить, зачем штази понадобился не самый именитый беглец. Поэтому лично мне в эту «стройную» версию как-то не очень верится.

Но вернемся к «Айнтрахту». В сезоне 86/87 «львы» установили еще одно достижение – рекорд или антирекорд решайте сами. Брауншвейгцы умудрились вылететь из второй Бундеслиги, имея положительную разницу мячей 52:47. Нарочно так не получится.

С тех пор и во второй Бундеслиге «Айнтрахт» нечастый гость. Забежит на сезончик-другой и снова в низы. И просвета пока не видно. Даже наши прославленные футболисты – обладатель Золотого мяча Игорь Беланов, олимпийский чемпион Сергей Фокин и серебряный призёр Евро-88 Виктор Пасулько не помогли. А ведь какие мастера были.

В 2011 году «Айнтрахт» под руководством тренера Торстена Либеркнехта пробился во вторую Бундеслигу. Через два года «львы» прыгнули в элиту, где отсутствовали тридцать лет. Поспешили. «Айнтрахт» оказался не готов к первой Бундеслиге. Саксонцы заняли последнее место и выбыли из высшего общества. Через три года «Айнтрахт» провалился в третью Бундеслигу, где играет до сих пор. И пока никто не знает, когда ждать следующего всплытия.