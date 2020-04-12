В воротах «Зенита». Горькая чаша Льва Белкина

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сегодня, 11:19

Продолжаем рассказывать о голкиперах «Зенита».

В Питере про Льва Белкина вспоминают неохотно. Дескать, был такой вратарь, пришел из Москвы. Лев Николаевич оказался причастен к вылету из класса А и «Динамо» (оно больше не вернулось в класс сильнейших) и «Зенита», помилованному благодаря юбилею Октябрьской революции. Вряд ли в этих неудачах ленинградских клубов виноват вратарь, там все постарались, и вклад Льва Николаевича в провал был не так велик. Не больше, чем у любого из полевых игроков. Поэтому называть Льва Белкина злым гением «Зенита» по меньшей мере несправедливо.

Белкин пришел в «Зенит» из ленинградского «Динамо», поэтому для более полного рассказа о Льве Николаевиче нам понадобится «заглянуть на динамовскую территорию».

Про начало карьеры Белкина вы прочитаете в разделе, посвящённом вратарям московского «Динамо». Не заиграв в родном клубе, Лев Николаевич перешёл в состав ленинградских одноклубников. Динамовцы переживали в это время серьезный спад. Тренер Николай Люкшинов искал оптимальный состав, часто менял исполнителей во всех линиях, в том числе и вратарской. К моменту прихода Льва Белкина ворота «бело-голубых» защищали Зураб Шехтель, Дмитрий Вейцман, Николай Сорокин и Алексей Поликанов.

Получив доверие тренера, Лев Николаевич поспешил его оправдать. Не все получалось. «Динамо» проигрывало матч за матчем, а в их ворота влетало немало мячей, не взирая на все старания нового голкипера. На линии ворот Белкин был безупречен, а вот на выходах возникали проблемы, причем довольно объективные. Лев был довольно лёгок для вратаря, всего 65 килограмм при росте 178 сантиметров, что мешало ему выходить победителем в воздушных дуэлях. И как ни старался Белкин, как ни помогали ему защитники, угловые у ворот «Динамо» таили в себе угрозу. Вторая проблема Льва Николаевич – не всегда чёткая фиксация мяча.

Но к осени «Динамо» разыгралось, а Белкин все чаще держал свои ворота на замке. Команда сумела избежать вылета и финишировала 16-й при 22 участниках. Но следующий сезон, как оказалось, был последним, который динамовцы провели в компании сильнейших. При том, что ленинградцы заняли всё то же 16-е место. Но при двадцати участниках, вылетали клубы занявшие как раз пять последних мест.

«Динамо» начало чемпионат с Поликановым, после трёх поражений в ворота встал Сорокин. При нем «бело-голубые» взяли очко в четырёх встречах. Белкин впервые появился в составе в восьмом туре и блестяще отработал против родного для него московского «Динамо» – 0:0. Потом динамовцы провели с Белкиным в воротах еще восемь встреч, в которых проиграли лишь дважды, причем очень сильным соперникам – «Спартаку» и тбилисским одноклубникам. Встречу в Кишиневе Лев Николаевич пропустил, и «Динамо» проиграло. Белкин вернулся в ворота в следующем туре, и тут же ошибся – не удержал мяч в руках, и «Шахтер» провёл победный гол. В Киеве гости вели 2:0, но киевское «Динамо» не только отыгралось, но и вырвало победу. И снова вратарь ленинградцев отбил мяч прямо на Андрея Бибу.

В домашней игре с киевлянами Белкин подарил мяч динамовцу Виктору Каневскому, и гости открыли счет. В той игре Лев Николаевич пропустил три мяча, после чего был заменён на Алексея Поликанова. Алексей Анатольевич и доиграл тот сезон, причем неплохо. Вот только «Динамо» вылетело из класса А и больше туда не возвращалось.

Но вернёмся ко Льву Белкину. В 1965 году Льва Николаевича позвали в «Зенит». Сначала как дублера Владимира Востроилова, ибо Галимов намеревался вернуться в Казань. В шестьдесят пятом Белкин сыграл в двух заключительных матчах чемпионата страны с ЦСКА и с киевским «Динамо». В следующем первенстве Белкин играл намного чаще – выходил на поле в четырнадцати встречах. Концовку первенства играл именно он, причем играл очень хорошо. Только матч в Ереване Лев Николаевич может занести в пассив. Успешная игра Белкина во втором круге первенства-66 во многом побудила Аркадия Алова, заменившего на тренерском посту Евгения Елисеева, сделать ставку в следующем первенстве именно на Льва Николаевича. Тем более что Владимир Востроилов, начинавший чемпионат-67, получил серьёзную травму.

И вот наступил тот очень неприятный для «Зенита» шестьдесят седьмой год. Обратимся к отчетам о матчах «Зенита». Первую серьёзную ошибку Лев Николаевич допустил в 11-м туре в игре с «Крыльями». Запоздал с выходом и получил первый гол. В остальных трёх голах голкипер ленинградцев вряд ли виноват, более того, в той встрече он парировал пенальти (который был тут же добит). Это поражение стало для «Зенита» уже шестым (третьим с Белкиным в воротах).

Листаем дальше. Армейцам «Зенит» проиграл дома 0:1. К вратарю претензий нет, равно как и в гостевой игре с «Динамо» (М) – 1:1. Со «Спартаком» Белкин сыграл неважно – два из трёх голов стали следствием его нерасчётливых выходов вперед. Дома в игре с «Нефтяником» голкипер «Зенита» не смог отразить дальний удар Казбека Туаева, приведший к единственному голу. В следующей игре, проигранной в Ленинграде уже «Арарату» (1:3), к Белкину можно придраться в эпизоде с первым и третьим голами, но сколько раз в той встрече Лев Николаевич выручил «Зенит»!

В следующей игре с «Черноморцем» голкипер ошибся, потом реабилитировался и отразил несколько сложных ударов. «Зенит» ту встречу выиграл 4:1. В Тбилиси «Зенит» подвергся разгрому 1:6, а Белкин впервые в карьере пропустил шесть мячей. Но если бы не он, счет мог бы оказаться двузначным. Да и в шести пропущенных мячах вины голкипера нет. Уж больно хорош в тот вечер был Михаил Месхи, сделавший хет-трик. В Кутаиси «Зенит» был разгромлен 0:3. Но ни в одном из отчетов нет ни слова об ошибках вратаря, отмечается, что «несколько трудных мячей берёт вратарь Белкин». С московским «Торпедо» Лев Николаевич заметно нервничал, но в пропущенном мяче виноват не был. А вот в игре с «Локомотивом» в Москве Белкин не выручил – 2:4. «Сначала он, выйдя на передачу, столкнулся с Непомилуевым, и Кох в высоком прыжке головой послал мяч в сетку. А потом тот же Кох с подачи Короткова опять-таки воспользовался нерасчетливым выходом Белкина из ворот и сравнял счет», — читаем в отчёте «Советского спорта». Алов убрал Белкина из ворот. С «Зарей» Ильяс Галимов сыграл хорошо, а вот с «Пахтакором» не очень – не справился с двумя дальними ударами. При счете 0:2 произошла замена вратаря, и «Зенит» смог отыграться. Белкин же в отведенное ему время отработал безупречно. Как и в последующих матчах с «Кайратом» (0:0), «Крыльями Советов» (3:1), ЦСКА (0:1), московским «Динамо» (0:0), «Спартаком» (0:0). С «Шахтёром» пропустил с 30 метров, но «Зенит» ушёл от проигрыша в домашнем матче. Со СКА при счёте 2:0 вся команда бросила играть и позволила Олегу Копаеву забить четыре мяча в ворота Белкина. В Баку Лев Николаевич не удержал скользкий мяч после дальнего удара, первым на добивании был голкипер «Нефтяника». Но шла вторая минута встречи, а в двух последовавших голах вины вратаря нет. С «Араратом» 3:4.

Матч предпоследнего тура в Одессе был судьбоносным для «Зенита». Только победа могла спасти ленинградцев от вылета. Игру начал Галимов, который к 25-й минуте пропустил два мяча. Второй стал следствием ошибки голкипера – Ильяс не удержал мяч, посланный с сорока метров, и Валерий Бокатов был первым на добивании. При счёте 0:2 в ворота встал Лев Белкин. «Семь-восемь голов — это тот минимум, который мог бы быть реализован, играй наши форварды техничней, хладнокровней, грамотней», — писала одесская газета «Знамя коммунизма», после той встречи завершившейся со счетом 2:1. «Зенит» прочно опустился на самое дно, не имея никакой возможности сдвинуться с последнего места. Заключительный матч с чемпионами в Киеве ничего не решал и был проигран 0:2. Но в «Советском спорте» мы читаем: «отлично играет ленинградский вратарь Белкин, то и дело спасающий свою команду от верных, казалось бы, голов».

«Зенит» занял последнее 19-е место, отстав от «Черноморца» на шесть очков. Возможно, эти шесть очков и были потеряны в результате ошибок Белкина. Но не игра вратаря утащила «Зенит» на последнюю строчку. Выручал Белкин куда чаще, чем подводил. И столь обширный экскурс в 1967 год тому доказательство. И еще комментарий Леонида Иванова: «Белкин, безусловно, одарённый молодой вратарь с хорошей школой игры, но когда соперники обстреливают ворота чуть ли не с вратарской площадки, что он может сделать!? Опытный Востроилов никак не оправится от травмы, а вторичное приглашение в „Зенит“ Галимова вряд ли оправдано. Уж слишком неровно играл он раньше».

«Зениту» не дали покинуть класс А. Оставлять Ленинград без клуба высшего дивизиона советские спортивные власти не хотели, особенно в год пятидесятилетия Октябрьской революции. За команду наконец-то взялись. В Ленинград приехал опытный тренер Артем Григорьевич Фальян, известный не только как сильный специалист, но и как человек, умеющий выбивать для игроков и деньги, и прочие блага.

Но Льву Белкину в новой команде места не нашлось. Лев Николаевич провел в «Зените» часть чемпионата-68, сыграл семь матчей. Большинство встреч были неполными, то он выходил на замену, то меняли его. Как и в игре с киевлянами, в которой Лев пропустил три мяча к тридцатой минуте, после чего уступил место Габору Вайде. Осенью 1968-го Лев Николаевич уехал в Чернигов, где выступал два сезона в клубе класса Б «Десна». Завершил свою карьеру вратарь, считавшийся наследником Яшина, в Севастополе в 29 лет.