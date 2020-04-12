Вечно молодой «Кот»

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«Соккер.ру» вспоминает легенду «Челси» Питера Бонетти.

Давно хотел написать про Питера Бонетти, рассказать об одном сильнейших вратарей в истории «Челси» и английского футбола, но откладывал. Однако сам Бонетти дал печальный повод. 12 апреля рекордсмен «Челси» по количеству сыгранных матчей и чемпион мира 1966 года умер. Дублёр Гордона Бэнкса не надолго пережил своего напарника. Коронавирус тут не при чём. У 78-летнего ветерана было немало других серьёзных болезней.

Питер Бонетти отработал в «Челси» без малого двадцать сезонов, сыграл 729 встреч, из них более двухсот на ноль. В Англии Кот (Бонетти носил весьма тривиальное для вратарей прозвище) всегда был верен одному английскому клубу, да и в другие — американский «Сент-Луис Старз» и шотландский «Данди Юнайтед» отлучался ненадолго. Пережил с клубом взлёты и падения, последних было всё же больше. Титулов у Питера совсем мало – Кубок Лиги, добытый в 1965 году, Кубок Англии-70 и Кубок Кубков образца 1971-го, с послужным списком Петра Чеха даже сравнивать неудобно. Но не забывайте, что Чех играл во времена щедрого Романа Абрамовича, а в какие годы выступал Бонетти? Есть в коллекции Кота и золотая медаль чемпиона мира 1966 года. Правда, на том первенстве мира ворота англичан защищал Гордон Бэнкс, а его сменщик Бонетти не сыграл ни минуты. Что не мешает ему оставаться единственным английским футболистом «Челси», становившимся чемпионом мира. При этом сам Питер не вполне англичанин, о чём не сложно догадаться по его итальянской фамилии. Да Бонетти – этнический итальянец, точнее итало-швейцарец. Его родители переселились в Лондон из швейцарского кантона Тичино. Сам Питер родился на берегах Темзы, и английским владеет куда лучше, нежели языком предков.

В довоенном «Челси» были хорошие вратари и до появления Бонетти. Англичанин Билл Робертсон, шотландец Билл Робертсон, Гарри Медхерст, еще один шотландец Чик Томпсон, благодаря которому «синие» стали чемпионами в первый раз – в сезоне 54-55, голкипер сборной Англии Редж Мэтьюз, но всем им не хватало стабильности. Девятнадцатилетний Бонетти появился в воротах «синих», после того Теда Дрейка не вывела из себя ошибка Мэтьюза. Питер появился в «Челси» благодаря своей маме Лидии, которая за руку привела сына к Дрейку. Сам юноша занимался футболом в школе «Рединга», но матери хотелось, чтобы Питер тренировался ближе к дому. Вот она и расписала Дрейку в письме достоинства ее сына. Когда же тренер прислал ответ, мама и сын отправились на просмотр.

Карьера молодого голкипера развивалась стремительно. Мэтьюз вскоре оказался на вторых ролях. Англичане заметили появление способного вратаря. Бонетти прогрессировал, а вот его клуб двигался в противоположном направлении. В 1962 году «Челси» вылетел из первого дивизиона. Но не надолго, всего на год. «Синие» вернулись, причем одним из героев стал вратарь.

За пластику и прыгучесть Бонетти получил от болельщиков прозвище Кот. Трибуны боготворили вратаря, да и Томми Дохерти, сменивший на тренерском посту Теда Дрейка, высоко ценил Питера. Конечно, Бонетти был не безгрешен, мог пропустить порою нелепый мяч, другой, а то и шесть. Но свои «косяки» Кот исправлял своей яркой и надёжной игрой.

Отношения со сборной Англии складывались непросто. Питеру не повезло оказаться современником Гордона Бэнкса, который прочно застолбил за собой пост номер один. Бонетти оставались лишь второстепенные матчи. Лишь однажды ему довелось заменить заболевшего Бэнкса в четвертьфинале ЧМ -70 против сборной ФРГ . Повторение финала-66, но на более разной стадии. Англичане выигрывали 2:0, но победа досталась немцам – 3:2. Питер сыграл так себе, и этот матч стал для него последним в составе сборной.

В 1970 году «Челси» выиграл Кубок Англии, одолев в двух раундах «Лидс» 2:2 и 2:1. Бонетти выдал фантастическую игру в обеих встречах, особенно во втором, и был удостоен звания лучшего футболиста года. Через год «Челси» выиграл европейский трофей – Кубок Кубков. В финале со счетом 2:0 был повержен мадридский «Реал». 32-летний Бонетти снова сыграл выше всяких похвал.

Но светлая полоса закончилась одновременно с деньгами в клубной казне. После взлета начала 70-х «синие» покатились по наклонной. Несмотря на все геройство их вратаря. Кстати, стареющий Питер стал реже появляться в воротах, Тренер Рон Стюарт предпочитал видеть в основном составе Джона Филлипса. Возможно потому, что авторитет Бонетти был намного выше Стюарта. Кроме того, вратарь был против снятия Дэйва Секстона в 1974 году. А в 1975-м Кот уехал за океан, где провёл сезон в «Сент-Луисе». «Челси» тем временем успел вылететь во второй дивизион. Эдди Макгриди, бывший защитник «синих», когда возглавил команду, первым делом вернул из Америки своего старого знакомого Бонетти, и Кот откликнулся. Вернуться с первой попытки не получилось, но вторая оказалась успешной. Но возраст брал свое, и Кот был уже не столь прыгуч. В мае 1979 года Питер сыграл свой последний 729-й матч в воротах «Челси» и передал ворота в надежные руки своего сербского тёзки Петара Бороты. Бонетти поиграл немножко в «Данди Юнайтед» и завершил карьеру в 39 лет. Какое-то время Питер жил в Шотландии и работал почтальоном. Согласитесь, неожиданно получать письмо из рук знаменитого вратаря. И всё же без футбола Кот не смог. Тренировал вратарей в «Манчестер Сити» и сборной Англии.

В 46 лет Бонетти вернулся в большой футбол – отыграл пару матчей за клуб Конференции «Уокинг», а потом долгое время выступал за ветеранов «Челси». Последний раз Питер надевал перчатки и становился в ворота в 68 лет. Сыграл десять минут, отразил пару опасных ударов и сорвал аплодисменты. Потом просто появлялся на экранах в роли эксперта, а затем исчез. В последнее время Кот страдал целым букетом заболеваний, которые оказались сильнее.