Баварский реванш

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сегодня, 16:58

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о великом противостоянии семидесятых.

Накануне вы прочитали, как мёнхенгладбахская «Боруссия» обошла «Баварию» на финише и подтвердила свои чемпионские полномочия. «Жеребцы» стали первой командой, сумевшей дважды выиграть Бундеслигу. Но летняя пауза оказалась недолгой. Отыграли праздничные марши — начались будни. Далеко не самые праздничные.

Денежный вопрос

В западногерманском футболе были сняты ограничения потолка зарплаты. Это было сделано для того, чтоб игроки не занимались разными тёмными делишками, типа продажи матчей. В материале, посвящённом «Арминии», вы могли прочитать, как шла торговля результатами. Теперь, когда зарплаты футболистов заметно выросли, отпала необходимость в сомнительных заработках на стороне. С одной стороны благое дело.

Но не все клубы смогли увеличить жалованье игрокам. Возможности были далеко не одинаковы. «Бавария» могла серьёзно поднять зарплаты, а «Боруссия» — нет. На премиальные по случаю чемпионства с трудом наскребли. И естественно игроки сильнейшей команды Бундеслиги хотели получать, как минимум, не меньше, чем в футболисты других команд. «На корабле» росло недовольство. Ещё одно обстоятельство. Далеко не всем игрокам нравилось, что они получают порядка 30 тысяч марок в год, а Гюнтер Нетцер — все 120. Руководство и многие футболисты понимали, насколько велика роль Гюнтера в «Боруссии», что удерживать его становилось всё сложнее и сложнее. «Реал» регулярно засылал «сватов» в Мёнхенгладбах. Коллектив стал раскалываться на две части. Тех, кто был готов потуже затянуть пояса, и тех, кто не хотел выглядеть нищебродами на фоне конкурентов. Президент клуба Гельмут Бейер понимал, что с некоторыми игроками придётся расстаться и предложил недовольным подыскивать себе новые команды.

Хорст Кёппель решил вернуться в родной «Штутгарт». «Вердер» замахнулся аж на трёх игроков — Гюнтера Нетцера, Петера Дитриха и Герберта Лаумена. Нетцер вежливо отшил бременцев, а два других футболиста — основные полузащитник и нападающий примерили зелёные футболки «Вердера». Зато пришёл из «Шальке» Ганс-Юрген Витткамп. Вообще-то защитник, но способный сыграть на любой позиции. Из «Вальдхоффа» (Маннхайм) был приглашён молодой полузащитник Дитмар Даннер, однофамилец бывшего вратаря. Ряды защитников пополнил мигрант из Польши Кристиан Кулик.

Тренер Хёнесс Вайсвайлер, который ежегодно отвергал заманчивые предложения, имел в своём распоряжении такой состав. Вратарь Вольфганг Клефф, с некоторых пор дублёр Зеппа Майера в Манншафт. Запасной Бернд Шраге. С крайними защитниками всё по-прежнему. Справа Берти Фогтс, слева Клаус-Дитер Зилофф, даром, что последний входил в группу недовольных. Зато неформальный лидер этой группировки Людвиг «Люгги» Мюллер присел на лавочку, тут то и пригодился новобранец Витткамп, занявшего важнейший пост последнего защитника. Пару ему составлял футболист Хартвиг Блайдик. Запасные Людвиг Мюллер, Хайнц Михалик, Ульрих Зюрау и Хайнц Виттманн. Партнёрами Герберта Виммера в средней линии стали молодые Дитмар Даннер и Райнер Бонхофф. В запасе братья Ганс-Юрген и Петер Влока. Ключевую позицию плеймейкера занимал Гюнтер Нетцер. Вперёд были выдвинуты Юпп Хайнкес и Ульрих Ле Февр. В резерве Зигфрид Цопке и Роберт Фариг.

А что же «Бавария»? У вице-чемпионов проблем с деньгами не было. Однако состав всё претерпел некие изменения. Удо Латтек решил омолодить команду. Ветераны — Дитер Бреннер, Петер Пумм, Петер Купфершмидт отправились доигрывать в швейцарские и австрийские клубы. Не смогли закрепиться в Мюнхене Карл-Хайнц («Чарли») Мрозко и Эрих Маас.

Из «Рот-Вайсс» (Оберхаузен) пришли сразу два нападающих — Франц Краутхаузен и Вольфганг Зюнгольц. Ещё один форвард — Вильгельм Гоффманн пришёл из «Ульма». В обороне появился собственный воспитанник Гюнтер Рибарчик. В воротах как обычно Зепп Майер, которого мог подменить Манфред Зайферт. Правый защитник Джонни Хансе, левый — Пауль Брайтнер. Либеро — Франц Беккенбауэр, стоппер — Ганс-Георг Шварценбек. Запасные Герварт Копперхёфер и Рибарчик. В средней линии Франц Рот и Райнер Цобель, ближе к нападающим Ули Хёнесс. Центральный нападающий Герд Мюллер, партнёрами которого чаще были Краутхаузен и Зюнгольц. Реже выходили Вильгельм Гоффманн и Эдгар Шнайдер, совсем редко Франц Гербер.

«Три Клауса» в роли третьей силы

«Бавария» на старте уверенно обыграла «Фортуну» из Дюссельдофа 3:1, а у «Боруссии» сразу всё пошло не так. Чемпион проиграл на выезде «Кайзерслаутерну». К очной встрече, запланированной на пятый тур, баварцы подошли вторыми, а «жеребцы» — четвёртыми. Впереди же на всех парах нёсся «Шальке». Или «три Клауса», как говорили тогда в Германии. Разумеется, что игру команды из Гельзенкирхена определяли не только защитник Клаус Фихтель, полузащитник Клаус Шеер и нападающий Клаус Фишер. Один Рюдигер «Стэн» Либуда чего стоял.

3 сентября 1971 года «Бавария», не прикладывая каких-то титанических усилий, обыграла чемпиона за счёт голов Рота и Хёнесса — 2:0. «Шальке» после четырёх побед оступился во Франкфурте с тем же счётом. В таблице воцарилось двоевластие, а «Боруссия» опустилась на девятую позицию. Но прошло две недели, и «Бавария» не справилась дома с «Арминией». «Шальке» оказался единоличным лидером с 12 очками. 11 у мюнхенцев, а третье и четвёртое с 9 очками делили чемпион и бременский «Вердер». Как видим, «Боруссия» не собиралась складывать полномочий. Однако былой лихости уже не было. Стоило выпасть из обоймы Фогтсу и Витткампу, как последовал проигрыш в Кёльне 3:4. «Штутгарт» притормозил «Баварию», а «три Клауса» продолжали побеждать.

Но поездка в Мёхенгладбах обернулась для лидера сущим адом. «Боруссия» обрушила на «Шальке» всю свою чемпионскую мощь. Ещё в первом тайме Норберт Нигбур (который наряду с Клеффом вызывался в сборную ФРГ ) пропустил пять мячей. После перерыва ещё два. В итоге 7:0. По два раза отличились Нетцер, Хайнкес и Ле Февр. «Жеребцы» снова подтянулись на третье место. Но разгромив «Шальке», «Боруссия» сделала подарок «Баварии», которая впервые в сезоне стала единоличным лидером. При этом мюнхенцы оставались единственной командой, не познавшей горечи поражений.

Лишь в 15-м туре команда Латтека лишилась нуля в таблице, уступив во Франкфурте 2:3. «Боруссия» тоже проиграла «Айнтрахту», но брауншвейгскому. «Шальке», забыв о катастрофе на «Бёкельберге», снова оказался на вершине. Злая на весь мир «Бавария» сорвала зло на дортмундской «Боруссии» — 11:1. Герд Мюллер забил четыре мяча из одиннадцати. Дортмундцы же установили антирекорд, который в 1978 году пал под ударами одноклубников — 0:12.

«Шальке» и «Бавария» завершали первый круг в Гельзенкирхене. Гол Хайнца ван Харена принёс хозяевам и победу, и отрыв в три очка. «Третий лишний» всё активнее встревал в борьбу двух «Б». Но впереди был целый круг, который баварцы провели очень мощно.

Финишный рывок

Но «Шальке» не собирался сдавать позиций и с вершины взирал на преследователей. Например, на встречу «Боруссии» и «Баварии» на «Бёкельберге» в конце февраля 1972 года. Хозяева вели 2:0 после дубля Хайнкеса, но растеряли своё преимущество — 2:2 благодаря голам Шнайдера и Рота. Это был последний шанс «жеребцов» включиться в чемпионскую гонку. И остался неиспользованным.

Но стоило «Шальке» оступиться в Бремене, как «Бавария» сократила отставание до минимума. Прошло два тура — «горняки» были биты «Гертой» в Западном Берлине 0:3. Мюнхенцы расправились со «Штутгартом» и вырвались вперёд. Но исход борьбы за Серебряную салатницу был неясен. «Боруссия» тем временем билась с «Кёльном» за третье место.

«Дуйсбург» снова перебежал мюнхенцам дорогу, разгромив 3:0. Но на этот раз поражение не было чем-то страшным. Ибо «Боруссия» снова помогла недавнему конкуренту номер один, выстояв в Гельзенкирхене 1:1. «Шальке» смог лишь догнать баварцев по очкам, но разница мячей была на стороне «Баварии» +51 против +38. До финиша пять туров. А вторая встреча двух лидеров приходилась на заключительный 34-й тур.

«Бавария» одержала тяжелейшую победу над «Гамбургом» 4:3. Победный гол Франк Рот, по прозвищу «Бык», провёл с пенальти на 90-й минуте. А «Шальке» спасся в Кайзерслаутерне — 2:2. Мюнхенцы снова единоличные лидеры. Но преимущество в одно очко сохранялось вплоть до последнего игрового дня.

«Бавария» и «Шальке» играли на новом стадионе, открытому к мюнхенской Олимпиаде. Гостей устраивала только победа. Задача архисложная, ибо после фиаско в Дуйсбурге баварцы молотили всех подряд 4:3, 4:1, 6:3. Только над несчастной дортмундской «Боруссией» сжалились — всего 1:0 после 11:1 в первом круге. Девяносто шесть забитых мячей, из них сорок на счету Герда Мюллера. Его-то и стерегли несколько игроков «Шальке».

Но в составе «Баварии» было кому забивать. Хансен, Брайтнер, Гоффман, Хёнесс и Беккебауэр. «Шальке» возразил лишь однажды голом Клауса Фишера. «Бавария», забив 101 мяч, во второй раз выиграла Бундеслигу.

«Шальке» пришёл на финиш вторым, зато выиграл Кубок Германии. В финале «горняки» разгромили «красных чертей» из Кайзерслаутерна 5:0. В четвертьфинале «три Клауса» выбили из розыгрыша ещё действующего чемпиона. На этой же стадии сошла с дистанции, разгромленная «Кёльном» 1:5.

В Кубке чемпионов-1971/72 «Боруссия» снова сошла в одной восьмой, проиграв по сумме двух встреч миланскому «Интеру». На «Бёкельберге» чемпион Западной Германии сокрушил итальянцев 7:1. Но баночка из под колы, брошенная с трибуны, угодила в нападающего гостей Роберто Бонинсенью. И 7:1 волею УЕФА превратились в 0:0. На «Сан-Сиро» хозяева выиграли 4:2 и прошли в четвертьфинал.

«Бавария» в Кубке Кубков прошла чехословацкую «Шкоду», английский «Ливерпуль» и румынскую «Стяуа». Но в полуфинале мюнхенцы уступили будущему победителю «Рейнджерс» — 1:1 и 0:2.

Итак, «Бавария» добилась желанной победы в чемпионате, а «Боруссия» отошла в тень. Но противостояние не закончилось. Продолжение следует.