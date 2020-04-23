«Городея» — БАТЭ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:39

Представляем прогноз и обзор котировок на матч шестого тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Городея» и БАТЭ .

«Городея»

«Городея» выиграла три матча кряду и стала неожиданным претендентом на попадание в первую тройку турнирной таблицы, от которой команда отстает на одно очко.

В прошлом туре Высшей Лиги хозяева предстоящего матча с минимальным счетом в гостях обыграли «Энергетик-БГУ». «Городея» показательно сыграла в обороне, не позволив сопернику реализовать свои моменты, и выжала максимум из трех ударов, нанесенных по воротам.

БАТЭ

После серии удачных поединков экс-чемпион Беларуси вновь дал осечку. На прошедших выходных БАТЭ оказался не по зубам «Торпедо-БелАЗ», который выстоял в Борисове «сухую» ничью.

С семью очками в активе БАТЭ идет на восьмом месте в турнирной таблице, что явно не устраивает главного претендента на чемпионский титул.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Городея» — 6.190

Ничья – 3.710

Победа БАТЭ – 1.584

Статистика

В последней очной встрече соперников дома победил БАТЭ (2:1).

(2:1). Ставка на ТБ (2,5) прошла в 3 из 5 предыдущих поединках команд на стадионе «Городеи».

(2,5) прошла в 3 из 5 предыдущих поединках команд на стадионе «Городеи». «Городея» выиграла 2 предыдущих домашних матча против БАТЭ .

Прогноз

БАТЭ никак не может обрести стабильность и уверенность, что мешает экс- чемпиону Беларуси регулярно добиваться побед. «Городея» относится к категории тех команд, которые регулярно огорчают именитого оппонента, преподавая ему урок.

Полагаем, что если гости и возьму три очка, то очень в упорной борьбе. В БК Pinnacle ставку на Ф1(+1) можно разместить с коэффициентом 1.763.