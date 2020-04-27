«Динамо» Минск – «Слуцк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:02

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч седьмого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Динамо» Минск» и «Слуцк».

«Динамо» Минск

«Бело-голубым» удалось стабилизировать игру после провального начала сезона. «Динамо» выиграло 3 из 4 предыдущих матча в Высшей Лиге, что позволило команде набрать девять очков и подняться на девятую строчку в рейтинге.

В последнем поединке чемпионата минский клуб уверенно обыграл в гостях главного аутсайдера «Смолевичи», отправив в ворота соперника три гола (3:1).

«Слуцк»

«Слуцк» стал неожиданным лидером Высшей Лиги после шести сыгранных туров. В этих матчах команда одержала четыре победы, один раз сыграла вничью и проиграла только действующему чемпион «Динамо» из Бреста (0:1).

В последнем поединке чемпионата «Слуцк» принимал дома «Белшину». Ведя в счете 2:0, хозяева позволили сопернику сровнять счет, но в итоге все же вырвали победу (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» — 1.813

Ничья – 3.650

Победит «Слуцк» — 4.270

Статистика

В последней встрече сопернику домашнюю победу одержало «Динамо» (2:1).

«Динамо» победило «Слуцк» в 4 предыдущих домашних матчах.

«Слуцк» не забивал голов в 3 из 4 последних выездных поединках против «Динамо».

Прогноз

У «Динамо» есть отличная возможность реабилитироваться за провал в стартовых матчах. В случае победы над «Слуцком», столичные примкнут к группе лидеров в турнирной таблице.

В Минске «Бело-голубые» стабильно обыгрывают своего соперника и должны продолжать эту серию. Предлагаем поставить на П1 с привлекательным коэффициентом 1.813 от БК Pinnacle.