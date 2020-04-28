Золотой дубль Эрнста Хаппеля

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вчера, 10:48

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о «Брюгге» времён Эрнста Хаппеля.

В предыдущей главе вы могли прочитать, как австрийский тренер Эрнст Хаппель возглавил бельгийский «Брюгге». Во втором сезоне он сделал «сине-чёрных» чемпионами. Кроме того, фламандцы были близки к победе в Кубке УЕФА , но в упорной борьбе уступили «Ливерпулю». На очереди сезон 1976-77.

За время летней паузы в составе чемпиона произошли некоторые перемены. Ушёл в «Кёльн» к Хёнессу Вайсвайлеру нападающий Роже Ван Гул. Влились в состав вратарь Леендерт Барт из «Юниона», полузащитник Поль Куран («Льеж») и нападающий Бернард Верхееке («Сёркль Брюгге»). Но самым именитым новобранцем оказался двукратный чемпион Англии в составе «Дерби Каунти», форвард Роджер Дэвис. Который заменил в линии атаки своего почти тёзку Ван Гула.

Ворота находились в распоряжении Биркира Йенсена. Не претерпела изменений линия обороны. Справа налево — Фонс Бастьенс, Эди Кригер, Жорж Лекенс, Йос Волдерс. В средней линии — Поль Куран, Рене Вандерейкен и Жюльен Кулс. Атакующее трио Роджер Дэвис, Рауль Ламберт и Ульрик Ле Февр. Запасные — вратарь Леендерт Барт, защитники Норберт Де Нагель, Дирк Рансон и Джино Маес, полузащитники Дирк Сандерс, Дирк Де Вриз, Даниэль Де Куббер, Эрик Де Батс, нападающие Дирк Хиндерикс и Бернард Верхееке. У руля, разумеется, Эрнст Хаппель.

«Ливерпуль» тоже стал чемпионом Англии, и теперь команды могли снова встретиться. Но уже в главном клубном турнире Европы. Хаппель, уже побывавший на вершине, хотел снова выиграть Кубок чемпионов. Но задачу выиграть чемпионат Бельгии никто не снимал.

Чемпионат стартовал поздно - только 11 сентября. Обыграв дома «Варегем» 2:0, «Брюгге» ждал в гости «Стяуа». Голы новичков — Дэвиса и Верхеека принесли победу, но всё испортил точный удар румына Раду Троя. Всё должно было решиться в Бухаресте. А до поездки в столицу Румынии команда Хаппеля обыграла в гостях «Остенде» 3:2 и разошлась миром с «Лирсом». А потом уже на «Ян Брейдел» был обыгран «Моленбек». Девять очков после пяти туров — и первая строчка на двоих с «Антверпеном». Можно и в Бухарест. «Стяуа» выиграл первый тайм, вел во втором, но гол Ламберта склонил чашу весов в сторону «Брюгге».

В чемпионате три крупных победы подряд, и вот уже чемпион в одиночку смотрел на всех свысока. Отрыв был невелик — два очка преимущества перед «Андерлехтом» и «Антверпеном». После ничьей в дерби с «Серкль Брюгге», «сине-чёрные» подпустили столичный клуб вплотную. Но на повестке дня была поездка в гости к «Реалу». Стадион «Сантьяго Бернабеу» был дисквалифицирован за бесчинства болельщиков в матче с «Баварией», и «Реалу» приходилось принимать соперников на нейтральных полях. С польской «Сталью» играли в Валенсии, а «Брюгге» ждали в Малаге. Может быть, это и помешало «Реалу» реализовать своё значительное преимущество — 0:0.

В чемпионате первый проигрыш — уступили в гостях «Винтерслагу». Но и «Андерлехт» уступил «Кортрейку», и вверху таблицы ничего не изменилось. У того же «Кортрейка» подопечные Хаппеля выиграли 3:1. «Андерлехт» же сыграл вничью со «Стандардом», и отрыв вырос до двух очков. А потом в Брюгге пожаловал мадридский «Реал».

Фламандцы выиграли, причём неожиданно легко. Ещё до перерыва в воротах «королевского клуба» побывали два мяча. На 17-й минуте Ле Февр забил первый мяч. Второй гол на счету защитника гостей Бенито Рубиньяна, оказавшего добрую услугу сопернику. Хозяева могли забить и третий, но Мигель Анхель парировал удар Жюльена Кулса с точки. Но и двух голов оказалось достаточно, чтобы устранить с пути самый титулованный клуб Европы.

Проигрыш в Брюсселе «Андерлехту» обострил борьбу за чемпионство. Главным выгодоприобретателем оказался другой столичный клуб — «Моленбек», который «сел на колесо» лидеру. «Бело-лиловые» держались в двух очках, но потом они принялись терять очки. «Брюгге» пересёк экватор первым, «Моленбек» дышал в спину.

Только было «сине-чёрные» оторвались на три очка, как последовали жёсткие 0:4 от «Варегема». И снова минимальное преимущество. Но в следующем туре «Брюгге» разбил «Моленбек» в столице 3:0. Но гонка продолжалась, и к четвертьфиналу Кубка чемпионов команда Хаппеля смогла прийти с заделом лишь в два очка.

Про четвертьфинальные баталии с «Боруссией» вы читали на прошлой неделе. Но не поленюсь, напомню ещё раз. Взгляд с другой скамейки. Вы, надеюсь, не забыли, что «Боруссия» проводила еврокубковые матчи не в Мёнхенгладбахе, а в Дюссельдорфе. К сороковой минуте чемпионы Западной Германии проигрывали 0:2 после ударов Кулса и Курана. Но ещё до перерыва Кристиан Кулик один гол отыграл, а в середине второго тайма Аллан Симонсен огорчил Йенсена. В итоге 2:2 - отличный результат на чужом поле. Возможно, это и успокоило бельгийцев. До 83-й минуты на табло стадиона «Ян Брейдел» светились два нуля, столь желанные для хозяев. Но за семь минут до финального свистка «Боруссия» сумела добиться успеха. Гол Вильфреда Ханнеса вывел немцев вперёд. Свидание «Брюгге» с «Ливерпулем» откладывалось.

Неудача в Кубке чемпионов заставила «сине-чёрных» сконцентрировать усилия на домашнем чемпионате. Помог «Беверен», нанёсший поражение «Моленбеку». Теперь ближайший соперник отставал на четыре очка. До финиша оставалось ещё много — восемь туров. Но «Брюгге» был не намерен выпускать чемпионство из рук. Пять побед подряд, в том числе и над «Андерлехтом», и отрыв вырос до шести очков. Даже проигрыш «Стандарду» не мог ничего изменить. Не шесть, так пять, велика ли разница? Обыграв в 32-м туре «Беринген» с результатом 3:0, «Брюгге» защитил своё звание.

Оставался ещё Кубок Бельгии. «Брюгге» добрался до финала, где его поджидал «Андерлехт», прошлогодний победитель турнира. «Бело-лиловые» вели 2:0 и 3:1, причём в первом тайме. Ещё до перерыва чемпион отыграл один гол. Героем второго тайма стал Роджер Дэвис. Англичанин сначала сравнял счёт, а затем провёл победный гол. «Брюгге» не только остался чемпионом, но ещё и взял Кубок. А Дэвис, забивший 21 мяч во всех турнирах, был признан лучшим игроком чемпионата. Собрав урожай трофеев, Роджер вернулся в Англию, где был зачислен в ряды «Лестера».

Был ли удовлетворён сезоном Эрнст Хаппель? Конечно. Однако австрийский тренер считал, что его команда способна выиграть что-нибудь европейское. Даром что по подобру игроков фламандцы уступали многим участникам Кубка чемпионов.