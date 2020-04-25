Смертоносные союзы

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вчера, 23:36

Топовый бомбардир – это желанная цель любого клуба. А топовая пара бомбардиров – гарантия успеха. «Соккер.ру» и TalkSport представляют лучшие пары нападающих в современной истории АПЛ .

Английская Премьер-Лига ведет свою современную историю с 1992 года. За это время через самую богатую лигу мира прошло множество талантливых футболистов, включая невероятных нападающих, результативных форвардов. Но особый вид искусства и эстетического наслаждения – это игра связки, пары эффективных нападающих, которые и забивают много, и результативные передачи отдают, олицетворяя собой понятие химии на поле.

Энди Коул и Питер Бердсли («Ньюкасл», 1993/94)

«Ньюкасл» в сезоне-1993/94 удивительным образом смог финишировать третьим. До этого он четыре года подряд провел в более низкой лиге, а после повышения в классе сразу так высоко запрыгнул. Во многом причиной успеха стала игра связки Коул – Бердсли. В 42 матчах того сезона они на двоих забили 55 мячей. 34 – на счету Коула, 21 – у Бердсли. Это один из самых опасных дуэтов в эпоху современной Премьер-Лиги.

Алан Ширер и Крис Саттон («Блэкберн», 1994/95)

Ширер и Саттон стали творцами и вдохновителями чудесного сезона, который провел «Блэкберн», выиграв по его итогам чемпионат Англии. На двоих эта пара забила 49 мячей. Ширер отличился 34 раза, а Саттон – 15. Они еще и ассистировали прекрасно. У Ширера было 13 голевых передач, а у Саттона – 10. Ширер смог продолжить свое яркое выступление и в следующем сезоне, забив 31 мяч, а вот Саттона подвели травмы и потеря формы. Как пара они блистали ярко, но недолго.

Юрген Клинсманн и Тедди Шерингем («Тоттенхэм», 1994/95)

В том же сезоне, когда Ширер и Саттон вели «Блэкберн» к чемпионскому титулу, в «Тоттенхэме» сложилась пара Клинсманна и Шерингема. Сами «шпоры» финишировали только седьмыми, но в основном из-за ненадежной обороны. В атаке Юрген и Тедди устраивали настоящее шоу. В итоге немец забил 21 мяч, а англичанин – 18. Но они провели вместе только один великолепный сезон.

Алан Ширер и Лес Фердинанд («Ньюкасл», 1996/97)

Ширер свой статус суперфорварда подтвердил и в «Ньюкасле», по яркой игре за который он во многом и известен до сих пор. Алан перебрался из «Блэкберна» к «сорокам» и планку свою не опустил. В «Ньюкасле» он нашел идеального напарника в лице Фердинанда. В сезоне-1996/97 эта пара забила 49 голов. Ширер записал на себя 28 мячей, а Фердинанд – 21. Это настоящий смертельный альянс.

Энди Коул и Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед», 1998/99)

Это был прекрасный сезон для МЮ , который выиграл требл. И Коул с Йорком приложили для этого свои ноги и головы. Суммарно они забили 53 мяча. Эта пара быстро стала эталоном того, что можно называть связкой форвардов. На них потом пытались многих равнять, когда замечали, что складывается какая-то химия в атаке между двумя нападающими. Коул в том эталонном сезоне забил 24 мяча, а Йорк – 29. Причем для Дуайта это был первый сезон на «Олд Траффорд».

Кевин Филлипс и Нилл Куинн («Сандерленд», 1999/00)

Пожалуй, наименее громкая пара в этом списке, но это скорее из-за того, что выступали они за «Сандерленд» — не на виду. На самом деле в сезоне-1999/2000 это была очень опасная связка для любого соперника. На двоих забили 44 мяча, причем значителен вклад Филлипса, который отличился 30 раз.

Тьерри Анри и Деннис Бергкамп («Арсенал», 2003/04)

Сезон-2003/04 стал по-настоящему культовым и вспоминается до сих пор нередко. Потому что это сезон «Непобедимых». «Арсенал» выиграл чемпионат Англии, ни разу не уступив, а связка Анри и Бергкампа многими и сейчас воспринимается как идеальная. Хотя в абсолютных цифрах их результат суммарный ниже, например, чем даже у обойденных вниманием Филлипса и Куинна. Тьерри и Деннис забили на двоих 34 мяча. Но их талантливое партнерство и мастерство, которое они показывали в каждой игре, выступая как техничная и интеллектуальная ударная связка, впечатляло всех и отложилось в памяти.

Луис Суарес и Даниэль Старридж («Ливерпуль», 2013/14)

Многие до сих пор не могут понять, как «Ливерпуль» не выиграл чемпионат Англии в 2014 году. Тогда казалось, что это самая предельная несправедливость из всех возможных. Суарес завоевал «Золотую бутсу», забив в том сезоне 31 гол и сделав себе имя убийственного форварда. Старридж оказался в тени уругвайца, но тоже забил впечатляющий 21 мяч. И без титула. Правда, Суарес потом все наверстает, но уже в «Барселоне». В Каталонии Луис подтвердил свою эффективность и как бомбардира, и как надежного и креативного напарника, потому что ему удалось сформировать опасное для соперников партнерство с Лионелем Месси.

Некоторые из представленных пар в рейтинге, составленном в хронологическом порядке, стали культовыми, хотя кто-то может поспорить и заявить, что парой некую связку можно назвать весьма условно, и в ней верховодил только один лидер. Странно ждать полного равноправия в таком замешанном на эгоизме ремесле, как забивание голов, однако тут говорят только сухие цифры, суммарная статистика забитых мячей. И она оставила эти пары в истории Премьер-Лиги как наиболее результативные. Хотя судьбы у всех участников рейтинга сложились по-разному. Но это совсем другая история.