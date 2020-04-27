От Чулкова до Шунина. Часть первая. Молодой чекист

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вчера, 17:03

«Соккер.ру» начинает серию материалов о вратарях московского «Динамо».

Достаточно назвать одно имя – Лев Яшин, чтобы сразу возникла ассоциация с московским «Динамо». Вся клубная карьера великого вратаря прошла в одном клубе. Но вратарский корпус «Динамо» – это не только Лев Иванович, это и чекист Фёдор Чулков, благодаря которому клуб носит своё имя, это непробиваемый «тигр» Алексей Хомич, это ещё многие и многие замечательные вратари. Динамовская школа готовила отличных вратарей. Валерий Балясников, Лев Белкин, Александр Ракитский, Михаил Скоков, Олег Иванов — все они обладали огромным талантом и были достойны лучшей судьбы. Но они им и посчастливилось, и одновременно не повезло быть современниками великого Льва Ивановича.

А еще в «Динамо» существовали вратарские дуэты -Алексей Хомич — Вальтер Саная, Лев Яшин — Владимир Беляев, Владимир Пильгуй — Николай Гонтарь, Алексей Прудников — Александр Уваров, Андрей Сметанин — Валерий Клеймёнов. И уживались, и играли, и не ссорились, а напротив, были друзьями. И не забудьте, что когда сборная СССР выигрывала Олимпийские игры, её ворота защищали динамовцы — Лев Яшин и Дмитрий Харин.

А теперь о том, благодаря кому славный клуб обязан не только именем, но и своим появлением. Один из лучших вратарей страны 20-х годов Фёдор Чулков.

В 1923 году двадцатипятилетнего сотрудника ГПУ Фёдора Чулкова вызвали к самому Феликсу Дзержинскому. И хотя за спиной у молодого человека были и гражданская война, и участие в подавление восстания Антонова, Фёдор изрядно волновался, отправляясь на Лубянку. Не каждый раз главный чекист вызывает к себе в кабинет.

Феликс Эдмундович обратился к Фёдору с необычным поручением. «Мы организуем пролетарское спортивное общество. Надо сколотить его прочно. Этим вы и займётесь, товарищ Чулков. Я знаю, что вы известный спортсмен, поэтому это дело доверено вам».

Фёдор Чулков, в юности защищавший ворота команды из Сокольников, виделся руководству ГПУ человеком, способным создать ведомственную команду. Ведь Чулков знал едва ли не всех московских футболистов и мог создать под знамена динамовского клуба. Кстати, идея назвать спортивное общество «Динамо» появилась так же во время этой встречи в кабинете Дзержинского.. Предполагалось назвать общество «Чекист», но один из руководителей ГПУ, проживавший рядом с заводом «Динамо» предложил иной вариант. Который пришёлся по душе «железному Феликсу».

- А вам, товарищ Чулков, какое из названий нравится больше – «Чекист» или «Динамо»?

- «Динамо», — ответил Фёдор.

- Вам, сотруднику ВЧК с восемнадцатого года не нравится название «Чекист»? – спросил Дзержинский.

- Нравится, товарищ народный комиссар. Но я хочу, чтоб новое общество было не только чекистским, а всенародным. «Динамо» – красивое имя. В нём чувствуется сила. А наше спортивное общество должно быть сильным, — объяснил свою позицию Чулков. Его ответ понравился Феликсу Эдмундовичу. Так появилось общество «Динамо».

Но в историю нашего футбола Фёдор Чулков вошел не только как основатель московского «Динамо», но и как замечательный голкипер. Федя приехал в Москву из Рязани двенадцатилетним подростком. Учился в гимназии, а попадала свободная минутка – шёл гонять мяч. Причём не только со сверстниками, но и со взрослыми дядьками. Которые доверили совсем юному пареньку важнейшую должность голкипера. Своя манера игры была у Фёдора Чулкова, самого высокого вратаря Москвы той поры. Динамовец превосходно играл на выходах и всегда выходил победителем в борьбе с форвардами. При этом Чулков редко ловил мяч руками, предпочитая отбивать его кулаком как можно дальше, но никогда перед собой. Добить мячи, отраженные Чулковым, у соперников не получалось. Да и вообще, Фёдор Федорович был одним из самых надежных вратарей двадцатых годов, допускавший минимум ошибок.

Среди собранных в команду ГПУ были и известные игроки, — например участник Олимпиады в Стокгольме Василий Житарев, так и сверстники отца-основателя. Очень скоро «Динамо» выдвинулось в число ведущих команд Москвы, а Чулков проявил себя не только, как умелый организатор, но и толковый вратарь.

Звёздный час Фёдора Чулкова пробил 1 января 1926 года, когда советские футболисты проводили товарищеский матч в Париже. Впервые команда из страны Советов отправилась так далеко, в город, где далеко не все принимали их радушно. Белогвардейцы, обосновавшиеся в Париже, неоднократно пытались сорвать встречу. Но матч всё же состоялся и завершился победой советских футболистов со счётом 5:0. Но начало встречи не предвещало нашим ничего хорошего. Уже на третьей минуте Пьер Куртне, в будущем профессионал, прорвал оборону нашей сборной и вышел один на один. Но Чулков отразил мяч, летевший под перекладину. Подача углового и удар в упор с лёту. «Я сначала отбил мяч, а потом уже стал соображать, как же всё произошло. Помогла интуиция, годами отработанная реакция. Следил за мячом, это главное», — говорил потом Фёдор Фёдорович в беседе с известным спортивным журналистом Леонидом Горяновым.

А вот что писала французская пресса. «Первую четверть часа сборная рабочая команда Франции показала всё, на что способна. Наши русские друзья вынуждены были защищаться. Делали они это с большим мастерством. Особое впечатление произвёл русский вратарь. Он взял несколько таких мячей, которые в матчах профессиональных команд Франции считаются безнадёжными. Его команда должна быть благодарна ему за то, что помог выдержать первый натиск. А мы благодарны ему за прекрасные минуты».

«Враги на поле, друзья вне поля», — эта поговорка применима к Николаю Соколову и Фёдору Чулкову, двум друзьям в жизни и непримиримым соперникам в игре. В матчах с турками ворота советской сборной защищал Николай Евграфович. Но в 1926 году в турне по Германии пришёл черёд Чулкова. Первую игра наша команда проиграла 1:3 сборной Южной Австрии, усиленной игроками профессиональных клубов. И во второй встрече австрийцы быстро добились успеха, поразив ворота Фёдора Чулкова на третьей минуте. Но потом все атаки соперника разбились об фантастическую игру советского вратаря. С двадцатой по тридцатую минуту австрийцы устроили штурм ворот Чулкова – семь ударов, каждый из которых мог стать точным. Но не стал. А в итоге наша команда победила 3:1.

«Какой же ты молодец, милый мой Федя», — с этими словами встретил Николай Соколов Чулкова после игры в Лейпциге. В том матче Фёдор Фёдорович действительно творил чудеса. «Казалось, что в воротах стоит волшебник», — вспоминал защитник сборной Михаил Рущинский.

Фёдор Чулков довольно долго защищал ворота «Динамо», оставаясь при этом действующим сотрудником правоохранительных органов. Служба порою не давала возможности полноценно тренироваться, но это никоим образом не отражалось на игре первого динамовского вратаря. За семь лет – с 1923 по 1930 годы Фёдор Федорович не пропустил ни одной встречи созданного им клуба. Мог бы выступать и еще, но в 1930 Чулков оставил футбол, сосредоточившись на своей основной работе. Но любимую игру не забывал, равно, как и общество «Динамо», созданное при его непосредственном участии.

В материале использованы фрагменты неизданной книги Олега Лыткина «Наши вратари».