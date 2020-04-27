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Козлов рассказал, как отклонил предложения миланских клубов ради «Спартака»

сегодня, 00:00

Бывший форвард «Спартака» Александр Козлов сообщил, что имел предложения от «Интера» и «Милана», но решил остаться в московском клубе.    

Был один турнир, где выступали 40 команд, среди которых «Интер», «Милан», «Ювентус», «Боруссия». Проиграли в финале 0:4, но я себя хорошо проявлял, получил лучшего игрока. Хотя 15 лет не показатель, что тут говорить. А как-то на одном турнире во Франции против юного Лукаку играл. Тогда он, по-моему, маленького роста был. Точно не такой, как сейчас. Но сразу было видно, что топом будет.

Подошли после тренировки два человека и сказали, что есть предложения от «Милана» и «Интера». Они вроде уже готовы были подписывать в свои академии, всё выглядело серьёзно. Но тогда мне «Спартак» уже предложил контракт, позволял тренироваться с дублем. В 15 лет это очень круто.

Отметим, что ранее бывший игрок «Спартака» Тино Коста рассказал, как жил в одной комнате с Каримом Бензема.  

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:28
Сказал и сам поверил.
амурец
амурец
сегодня в 02:25
хорошая шутка
minai
minai
сегодня в 01:07
.
Подошли после тренировки два человека и сказали, что есть предложения от «Милана» и «Интера». Они вроде уже готовы были подписывать в свои академии, всё выглядело серьёзно... А потом я проснулся.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:14
Ну тут Козлов сразу понял, где можно срубить бабла, при этом ничего не делая.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:13
Теперь наверняка жалеет.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 00:09
Кто бы его еще в миланские клубы приглашал?
13ROS13
13ROS13
сегодня в 00:06
Трудно в это поверить.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:04
Ну так ради Спартака, нормально, что отклонил.
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