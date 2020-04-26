В воротах «Зенита». Взлёт и падение русского грека

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вчера, 11:18

«Соккер.ру» завершает цикл рассказов о вратарях сильнейшего клуба Северной Пальмиры. На очереди Юрий Лодыгин.

Он стремительно ворвался в наш футбол. Ещё весной 2013 года в России мало кто знал, что играет в Греции вратарь с русским именем, а уже осенью Юрий стал преемником Вячеслава Малафеева в «Зените». Более того, у Игоря Акинфеева появился конкурент и потенциальный наследник в сборной страны. Но Лодыгин ярко вспыхнул и как-то быстро угас.

Юрий Лодыгин родился 26 мая 1990 года в старинном русском городе Владимире. В школе Юра, рослый, физически крепкий мальчик, посещал сразу несколько секций — футбольную, баскетбольную, волейбольную. Но сделать осознанного выбора не успел. В 2000 году семья будущего вратаря уехала в Грецию. Предки Юрия по материнской линии — понтийцы (черноморские греки), когда-то нашедшие в России спасение от резни в Турции.

Семья Лодыгиных поселилась в деревне, занималась выращиванием картофеля. В середине нулевых они на какое-то время вернулись во Владимир, но потом снова отправились в Грецию. Юрий учился в школе, работал с родителями в поле и играл в футбол. Причём со старшими ребятами. Сменил несколько позиций, но увидев на чемпионате мира игру камерунца Карлоса Камени, решил, что будет вратарём. Прямо как Джанлуиджи Буффон, который встал в ворота под впечатлением игры Тома Н’Коно.

Конечно, никаких академий Лодыгин не заканчивал. Самоучка, но какой. Не каждого сборщика картошки позовут играть в профессиональную команду. Пусть даже неказистую, как «Ксанти». Правда, и там Юрий не сразу заиграл. Юношу отправили набираться опыта в клуб второго дивизиона в «Эордакис». А потом вернули в главную команду. Но ещё будучи игроком «Эордакиса» вратарь с негреческой фамилией был приглашён в молодёжную сборную. Греции, так как российский паспорт был уже просрочен.

Но если широкая российская публика не знала о существовании вратаря Лодыгина, то от наших селекционеров трудно скрыться. Юрием интересовались и в Нальчике, и в Грозном. Но не срослось. Юрий играл за свой «Ксанти», ждал интереса со стороны больших греческих клубов, но дождался вызова в сборную. Побывал на нескольких сборах, даже на лавочке посидел. Ещё немножко и дело дошло бы до дебюта.

«Зенит» же искал преемника Вячеслава Малафеева. Юрий Жевнов с этой миссией не справился, да по возрасту не вполне подходил, — на два года моложе Вячеслава. Был вариант с приглашением Александра Беленова, игравшего тогда за «Кубань», но что-то не заладилось. Позиция паспортная, а других относительно молодых, но уже состоявшихся наших вратарей, поблизости не наблюдалось. И тут на горизонте фигура русского грека. Точнее — греческого русского. Молод, 23 года, обладает прекрасными данными, уже приобрёл опыт, стоит недорого. Легионер, но это легко исправить. И летом 2013 года на базе в Удельной появился рослый парень, говоривший с некоторым акцентом.

Юрий неплохо сыграл на Объединённом кубке, а вскоре дебютировал в официальном матче. «Зенит» проиграл ЦСКА битву за Суперкубок 0:3. Но претензий к новому вратарю не было. Более того, прежде чем Кейсуке Хонда забил свой первый мяч, Юрий несколько раз выручил «сине-бело-голубых».

Начался чемпионат. Малафеев залечивал травму, и Юрий прочно занял место в основе. Правда, первый матч на ноль удалось провести с пятого раза, но игра Лодыгина сразу понравилась зенитовской публике. Особенно хорош был Юрий на линии ворот. Даже в матче второго круга со «Спартаком», где «Зенит» пропустил четыре мяча, предъявить голкиперу было нечего. В том же сезоне Юрий взял два пенальти в игре с «Крыльями Советов», совершил немало других полезных дел. Болельщики признали новичка лучшим футболистом серебряного сезона, а сам Юрий по ходу чемпионата получил вызов в сборную России. К тому времени он уже сделал свой выбор. Фабио Капелло взял Лодыгина на чемпионат мира в Бразилию.

И следующий сезон Юрий провёл прилично. Помог «Зениту» вернуть чемпионский титул. Были помарки, даже ошибки. Особенно при игре на выходах. Но пока карьера голкипера шла вверх. Казалось, что в лице Лодыгина «Зенит» получил вратаря на долгие годы. Более того, потенциальным сменщиком Игоря Акинфеева в сборной тоже виделся зенитовец. Но в сезоне 2015/16 что-то пошло не так.

Юрий стал чаще ошибаться. И его промахи становились результативными. Чемпион проиграл дома «Краснодару», и один из двух голов оказался вратарским. Слабо сыграл Юрий с «Валенсией», спасибо товарищам, забившим три мяча. Со «Спартаком» Лодыгин привёз два гола — дважды потерял ворота. В товарищеском матче сборной России с французами пропустил необязательный мяч. Но Андре Виллаш-Боаш терпел и предоставлял голкиперу право исправить свои ошибки. Михаил Кержаков несколько раз подменил Лодыгина. Но это была не ротация, а напоминание, что незаменимых нет.

А вот Мирча Луческу, пришедший на смену португальцу, был не столь терпелив. Тем более что в первой половине сезона 2016/17 Лодыгин был, мягко говоря, небезупречен. Терпение Луческу иссякло после матча с ирландским «Дандолком», в котором Юрий пропустил мяч после дальнего удара. Посадка на скамейку, пусть и временная, не прибавила Лодыгину уверенности, напротив, почувствовав, что ему больше не доверяют, Юрий сломался психологически. Тем временем, в «Уфе» вдруг разыгрался Андрей Лунёв, а в «Амкаре» прекрасно трудился Александр Селихов. «Зенит» интересовался обоими. Зимой Лунёв получил зенитовский свитер с двумя девятками и вскоре освоился в воротах. Лодыгин прочно присел в запас.

С тех пор Юрий мало играл за «Зенит». Подменял получившего травму Лунёва. Про сборную можно было забыть. А сам Лодыгин стал подумывать об уходе из клуба. Отправился в самый титулованный клуб Греции «Олимпиакос», и там сидел в запасе. Ничего не вышло и из перехода в турецкий «Газиантеп». Кроме грубой ошибки он там ничем не запомнился. Сейчас Лодыгин вернулся в российскую Премьер-Лигу, подписав соглашение с тульским «Арсеналом». Но пока на поле не появлялся.

Почему же в карьере небесталанного Лодыгина случился такой поворот? Возможно, сказались пробелы в футбольном образовании, всё же Юрий пришёл в профессиональный футбол из дворового. Но, скорее всего, тут проблема в области психологии. Лодыгин тот вратарь, которому нужно играть постоянно. Чувствовать доверие. Конкуренция не для него. Он просто иного склада, не такой, как Малафеев. Вспомните, Вячеслав выиграл борьбу у Романа Березовского, потом у Дмитрия Бородина, уступил место Камилу Чонтофальски, а потом отвоевал. А Юрий после двух успешных сезонов сломался психологически.

Но Лодыгину нет тридцати. Юрию по силам всё исправить, выправить. Только бы обрести былую уверенность, а это возможно при постоянной игровой практике. Попасть бы ему в руки Виталия Кафанова, который славно поработал с Сергеем Рыжиковым и Сосланом Джанаевым. «Перезагрузка» Лодыгину была бы весьма полезна.

Вот и закончился сериал о зенитовских вратарях. За это время вы могли познакомиться почти со всеми голкиперами «сине-бело-голубых». Предвижу вопрос, а где же нынешний страж ворот Андрей Лунёв? Глава про него пока не написана. Пусть Андрей ещё послужит «Зениту».

А завтра начнётся новый сериал, посвящённый вратарям другого славного клуба. Следите за публикациями.