Мост в историю

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вчера, 19:33

«Соккер.ру» рассказывает, как Эрнст Хаппель вывел «Брюгге» в финал еврокубка.

Наш сайт уже посвящал знаменитому австрийскому тренеру два материала. Вы могли прочитать, как возглавляемый Хаппелем «Фейеноорд» первым из голландских клубов выиграл Кубок чемпионов. Это было в 1970 году. На чемпионате мира 1978 года сборная Голландии, которую незадолго до первенства возглавил австрийский специалист, заняла второе место, даром что в её рядах не было Йохана Кройфа.

Но чем занимался Хаппель с 1970 по 1978 год? И почему именно ему доверили вести голландцев в Аргентину. Ещё три года Эрнст работал с «Фейеноордом». В сезоне 1970-71 «Фейе» снова выиграл Эредивизие, но неудачно выступил в Кубке чемпионов. В двух следующих чемпионатах роттердамцы приходили на финиш вторыми вслед за «Аяксом». В 1973-74 «бело-красные» вернули чемпионский титул и взяли Кубок УЕФА , правда, под руководством Вила Курвера. Которому досталось приличное наследство. Хаппель же уехал тренировать испанскую «Севилью». Клуб из Андалусии играл в Сегунде, и новый тренер должен был вернуть её в Ла Лигу. Но в Испании всё пошло не так, и Хаппель покинул Севилью не дожидаясь окончания первого круга. А через полгода Эрнст принял приглашение бельгийского «Брюгге».

Вечно второй, — так называли клуб из одноимённого города в Бельгии, чьё название переводится как «мост». За 83 года (на тот момент) своего существования фламандцы лишь дважды выигрывали чемпионат страны. Зато частенько занимали вторые места. Болельщикам грело душу обстоятельство, что второе чемпионство было добыто в 1973 году, за год до прихода Хаппеля. Выиграв титул, голландский тренер Лео Каньелс вернулся на родину, где устроился в «Маастрихт». Другой голландец, бывший помощник Каньелса Як Де Вит с управлением не справился. Чемпион опустился на пятое место, поэтому исправлять ситуацию было поручено уже обладавшему солидным авторитетом Эрнсту Хаппелю.

Однако первый сезон не принёс желаемого результата. «Брюгге» поднялся всего на одну ступеньку. Но четвёртое место стало пропуском в Кубок УЕФА . Локальный, но успех. Хаппель осмотрелся на новом месте и продолжил свою работу. Был наигран оптимальный состав. В воротах датчанин Биркир Йенсен. За правый фланг обороны отвечал капитан Фонс Бастьенс, а на левом трудился Йос Волдерс. Заднего защитника играл приглашённый из венской «Аустрии» соотечественник тренера Эди Кригер, переднего — Жорж Лекенс. Основную тройку полузащитников составляли Жюльен Кулс, Рене Вандерейкен и Даниэль Де Куббер. И тройка нападения — Роже ван Гул, Рауль Ламберт и Ульрик Ле Февр, который славно потрудился в «Боруссии» начала семидесятых. Напомню, что последний датчанин, несмотря на французскую фамилию. Запасные — вратарь Уго Петерс, защитники Норберт Де Нагель, Дирк Рансон и Джино Мас, полузащитники Дирк Сандерс и Эрик Де Бетс, нападающие Конрад Холенстайн и Дирк Хиндерикс. Холенстайн был представителем такой нефутбольной, особенно в семидесятые, страны, как Лихтенштейн.

В 1974 году в Бельгии расширили элитный дивизион — с 16 клубов сразу до 20 участников. Потом поняли, что погорячились. Решили постепенно сокращать, и на старт сезона 1975-76 вышли 19 команд. «Брюгге» стартовал с гостевой ничьей с «Беерсхотом», потом проиграл дома чемпиону — «Моленбеку» 1:2. И только потом пришли первые победы — над «Берингеном», затем «Мехеленом». После домашней ничьей со «Стандардом» фламандцы отправились в Лион на первый матч 1/32 финала Кубка УЕФА .

Пока «Лион» присматривался к гостям, те уже успели забить два мяча за 10 минут. Отличились Ламберт и Вандерейкен. Но ещё до перерыва французы отыгрались, а в средине второго тайма Мишель Малля вывел хозяев вперёд. Вандерейкен с пенальти провёл третий мяч, но последнее слово оказалось за «ткачами». Четвёртый мяч влетел в ворота Йенсена за полминуты до финального свистка. Однако счёт 3:4 оставлял «Брюгге» хороший шанс на суммарную победу.

На стадионе «Ян Брейдел» целый час игрового времени прошёл без забитых мячей. Но стоило Вандерейкену забить первый мяч, как гости посыпались. Робер Валетт отправил мяч в свои ворота, затем выпустил мяч за линию вратарь «Лиона» Жан-Клод Кемье. Да ещё и Раймон Доменек, тот самый тренер французов на ЧМ -2006, оставил лионцев в меньшинстве. В итоге 3:0 в пользу «сине-чёрных». Первый барьер был преодолён.

В чемпионате «Брюгге» пока держался несколько выше ватерлинии, но от группы сменявших друг друга лидеров несколько отставал. Из-за нечётного количества участников, у соперников было неодинаковое количество сыгранных встреч, что вносило путаницу в таблицу. Тем временем подошли матчи 1/8 финала. Фламандцы поехали в Англию на встречу с «Ипсвичем». И как говорится, попали «под трактор». Команда молодого Бобби Робсона уверенно выиграла 3:0. Шансы подопечных Хаппеля продолжить европейскую кампанию приблизились к нулю.

Но весь багаж «трактористов» превратился в труху ещё в первом тайме ответной встречи — Ламберт, Де Куббер и Ле Февр забили по мячу. Хрупкое равновесие — 3:3 по сумме двух встреч продержалось до 89-й минуты. И когда дополнительное время виделось неизбежным Вандерейкен отправил четвёртый мяч в ворота англичан. Пройти в следующий этап после 0:3 в первой встрече, согласитесь, дорогого стоит. В первенстве Бельгии «Брюгге» тоже вышел на второе место и отставал от «Локерена» лишь на очко. В конце ноября команда Хаппеля впервые вышла вперёд.

Следующим оппонентом в Кубке УЕФА оказалась итальянская «Рома». На этот раз противостояние открывалось матчем во Фландрии. Хозяева выиграли 1:0 за счет гола Жюльена Кулса. Затем лидер чемпионата Бельгии обыграл в принципиальном споре «Андерлехт» 3:2. А потов взял два очка в Остенде и уже оторвался от ближайшего преследователя — «Беверена». В хорошем настроении «сине-чёрные» отправились в Рим, чтобы удержать своё минимальное преимущество. И не просто удержали, а выиграли. Гол Рауля Ламберта проложил «мосту» мост в европейскую весну.

«Брюгге» завершил первый круг лидером, опережая два брюссельских клуба «Андерлехт» и «Моленбек» на два очка. Но второй круг начался с проигрыша в Льеже «Стандарду» 2:4, после чего количество лидеров утроилось. Но столичные коллективы не воспользовались. Сначала «Моленбек» оступился, потом «Андерлехт». Уже к февралю «Брюгге» оторвался от «Андерлехта» на три очка. Более того, даже пару ничеек не помешали «сине-чёрным» оставаться первым и даже несколько увеличить отрыв.

«Милан» рассчитывал сыграть с бельгийцами лучше, чем «Рома». Тем более что даже форма соперника была раздражителем, уж больно похожа на экипировку «Интера». Но на «Ян Брейдел» они выступили хуже — проиграли 0:2. В самом начале встречи Ле Февр принёс хозяевам важную фору. После перерыва защитник хозяев Эди Кригер удачно сходил к чужим воротам и закрепил победу — 2:0. Но сил было потрачено немало. Перед ответным визитом в Милан «Брюгге» проиграл в Брюсселе «Андерлехту».

На «Сан-Сиро» пришлось несладко. Альберт Бигон забил в первом тайме, Лучиано Чиаруджи — после перерыва. Но и здесь не дошло до дополнительного времени. Вышедший на замену Дирк Хиндерикс перечеркнул все усилия миланцев. Забить еще два мяча прекрасно игравшему Йенсену «россонери» оказались не в состоянии. Вот и полуфинал. Суммарная победа над «Миланом» добавила фламандцам настроения. Весь март они прошли мощно, а отрыв от преследователей составил пять очков.

31 марта 1976 года Эрнст Хаппель ещё не знал, что ему будет суждено стать легендой «Гамбурга». В тот весенний вечер он находился по иную сторону фронта. И сделал всё, чтобы его команда выстояла. А «Брюгге» не просто выстоял, он едва не выиграл. Гости вели в счёте после гола Ламберта, но не удержали. Вилли Рейманн свёл игру к ничьей. В ответной игре «сине-чёрных» устроил бы результат 0:0. Получилось ещё лучше. В конце встречи Манфред Кальц поразил собственные ворота, чем помог соперникам выйти в финал Кубка УЕФА .

В первенстве страны отрыв нарастал. Хаппель уверенно вёл свой корабль в чемпионскую гавань. За два тура до финиша «Брюгге» стал недосягаем и поехал в Ливерпуль на первый финал Кубка УЕФА уже чемпионом Бельгии.

На пятой минуте Рауль Ламберт перебросил неосмотрительно вышедшего вперёд Рона Клеменса. Через семь минут «Энфилд» погрузился в минорное настроение. Это Жюльен Кулс во второй раз заставил «Ливерпуль» начать с центра поля. Команда Боба Пейсли оказалась на грани катастрофы.

Но Пейсли сделал судьбоносную замену. Убрал с поля крупного Джона Тошака и бросил в бой лёгкого Джимми Кейса. Который заметно оживил игру хозяев. Преимущество «Ливерпуля» стало подавляющим, и на 59-й минуте материализовалось в гол Рэя Кеннеди. Прошло две минуты, уже Кейс после паса Кеннеди сравнял счёт. Ещё пять минут, и в штрафной «Брюгге» приземлился не по своей воле Стив Хайвей. Кевин Киган был точен при исполнении 11-метрового.

Обидно проиграть после того, как вёл в счёте 2:0. Но два мяча на чужом поле оставались хорошим задатком. Победа 1:0 или 2:1 на «Ян Брейдел» принесла бы Кубок чемпионам Бельгии. Начало обнадёжило. На 11-й минуте защитник «Ливерпуля» Томми Смит сыграл рукой в собственной штрафной. Ламберт не дрогнул — 1:0. Но радость была недолгой. Всего четыре минуты фламандцы были впереди. Умело закрученный Эмлином Хьюзом штрафной и разящий удар Кевина Кигана — 1:1. «Брюгге» нужно было забить ещё один гол. Возможности были. Но на пути мяча вставали то Клеменс, то штанга. Ничья 1:1 и суммарные 4:3 в пользу «Ливерпуля».