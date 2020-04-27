Кратчайшая история мадридского «Реала»

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Вдохновившись примером Стивена Хокинга и его «Кратчайшей истории времени», «Соккер.ру» осваивает жанр экспресс-летописи. Под прицелом — великие футбольные клубы.

«Реал Мадрид» — одно из самых важных и величественных спортивных объединений в мире, об истории «Королевского клуба» можно написать целую серию книг, но мы хотим рассказать о самом важном, обозначив несколько ключевых моментов в истории «сливочных». И начнем, конечно же, с…

Основание и ранние годы

6 марта 1902 года братья Хуан и Карлос Падросы, а также Хулиан Паласиос учредили «Мадридский футбольный клуб». Под председательством Хуана Падроса, первого президента «Мадрида», были утверждены цвета и устав клуба, который в первые годы своего существования играл на разных стадионах испанской столицы вплоть до 1912 года, когда был построен «Кампо де О`Доннелл» — первый дом «сливочных» вместимостью 5000 человек.

По мере роста популярности футбола в Испании «Реал» обретал новых и новых фанатов. «Бланкос» стали одним из главных и новаторских клубов в Испании, они помогали в организации новых соревнований, таких как Кубок Короля (четыре из первых шести розыгрышей остались за «Мадридом»). В 1920 году король Альфонсо XIII присвоил клубу титул «Королевский» («Реал»), а в 1924-м был открыт «Эстадио Чамартин» вместимостью 22500 зрителей.

Президентство Сантьяго Бернабеу

Сантьяго Бернабеу играл за «Реал», но вошел в историю именно как президент. Он был провидцем, приведшим клуб к вершинам, о которых прежде никто даже не мечтал. В сентябре 1943-го Бернабеу был избран президентом и уселся в кресло на 35 лет. После некоторого затишья на старте его решения стали приносить плоды. Именно Сантьяго приложил массу усилий, чтобы организовать соревнование для лучших команд Европы — Кубок чемпионов.

Выиграв пять первых розыгрышей, «Бланкос» заявили о себе как о самом успешном клубе континента. Бернабеу подписал целую россыпь легенд «Реала»: Альфредо Ди Стефано, Пако Хенто, Ференца Пушкаша и многих других. За время работы Сантьяго Бернабеу «Мадрид» выиграл 30 трофеев, а домашний стадион «Королевского клуба» уже больше полувека носит имя легендарного президента.

Прибытие Ди Стефано

В 1952-м Сантьяго Бернабеу организовал товарищескую встречу в честь 50-го юбилея «Реала» и пригласил колумбийскую команду «Мильонариос», за которую играл Ди Стефано. Вскоре после этого между «Мильонариосом» и «Ривер Плейт» разгорелся спор из-за этого выдающегося нападающего — обе южноамериканские команды утверждали, что владеют правами на Альфредо. Сложившаяся ситуация открыла возможность для «Барселоны» и «Реала», чтобы договориться о трансфере.

Ди Стефано отправился в Испанию, должен был подписать контракт с каталонцами, за которых даже сыграл несколько товарищеских матчей, но в итоге присоединился к «сливочным» благодаря чутью Сантьяго Бернабеу и расторопности казначея Раймундо Сапорту, которые воспользовались неразборчивой ситуацией с правами на футболиста. Альфредо изменил ход истории и стал одним из величайших игроков в истории «Мадрида».

Первые шесть европейских кубков

В первые годы существования Кубка чемпионов «Реал» безжалостно разрывал Европу, выиграв пять первых розыгрышей мгновенно завоевавшего популярность турнира. Пять подряд побед в ЛЧ / КЧ — это достижение, которое до сих пор никому не удалось повторить. Команда Ди Стефано, Хенто, Риала, Раймона Копа, Пушкаша, Зарраги, Лесмеса и Сантамарии брала титул за титулом. После выдающейся серии наступил спад, трудная перестройка, после которой последовала шестая победа в Кубке чемпионов — в 1966-м году. Пако Хенто все еще играл за «Реал», он по сей день остается единственным шестикратным обладателем «ушастого».

«Пятерка Стервятника»

В начале 1980-х лицо «Реала» определяло поколение воспитанников, выделялась пятерка во главе с Эмилио «Стервятником» Бутрагеньо: Мичел, Мартин Васкес, Маноло Санчис, Мигель Пардеса и сам Бутрагеньо. Журналист Хулио Сезар Иглесиас назвал эту банду Quinta del Buitre («Пятерка Стервятника»), и это прозвище дошло до наших дней. Эти игроки помогли «Реалу» выиграть два Кубка УЕФА и пять подряд титулов в Ла Лиге. Увы, это блестящее поколение так и не сумело покорить Лигу чемпионов.

Седьмой, восьмой и девятый трофеи Лиги чемпионов

Бутрагеньо играл за «Реал» с начала 1980-х до 1995-го, а ему на смену пришел стремительный Рауль Гонсалес, вместе с которым «сливочные» сделали то, что не удалось предыдущему поколению — вернули себе титул сильнейшей команды Европы. В 1998-м закончилось 32-летнее ожидание, когда «Реал» обыграл «Ювентус» в Амстердаме, где проходил финал. В 2000-м и 2002-м мадридцы расправлялись в решающих матчах с «Валенсией» и «Байером» соответственно.

«Галактикос»

В 2003 году Флорентино Перес подписал Дэвид Бекхэма, а через год на «Сантьяго Бернабеу» прибыл Майкл Оуэн, до этого ряды «Реала» пополнили Луиш Фигу, Зинедин Зидан и бразильский Феномен Роналдо. Перес объявил о создании «Галактикос» в то время, когда спортивный маркетинг должен был рвануть вперед как выгодный бизнес. Предпринимательское чутье не подвело дона Флорентино, и звездные новички действительно принесли «Королевскому клубу» огромный экономический профит, однако они не смогли добиться успехов на поле. Величайшие футболисты терпели болезненные поражения в середине «нулевых», в результате чего Флорентино Пересу пришлось досрочно прервать свое первое пришествие на пост президента «Реала».

Подписание Криштиану Роналду

Дон Флорентино вернулся во главу «Мадрида» в 2009-м и сразу пошел с козырей. То лето было очень горячим на трансферном рынке, а главным ходом Переса стало подписание Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» за рекордные 96 миллионов евро. У португальца к тому времени уже была победа в Лиге чемпионов с МЮ и «Золотой мяч», Роналду должен был стать тем игроком, который вернет на «Сантьяго Бернабеу» европейский титул. И он сделал это! Криштиану забил 451 гола в 438 играх за «сливочных» и стал культовой фигурой в одну из самых успешных эпох в истории клуба. КриРо побил все мыслимые рекорды в «Мадриде», поставил себя в один ряд с Ди Стефано и Раулем, а его грандиозный спор с Месси стал украшением испанской Ла Лиги и всего мирового футбола.

«La Decima»

«Десима» — десятая победа в Лиге чемпионов ускользала от «Реала» на протяжении 12-ти лет, пока не пришел Карло Анчелотти и не вернул, наконец, «Мадрид» на вершину европейского футбола. Финал 2014 года запомнится соперничеством с «Атлетико» — впервые в решающей схватке Кубка/Лиги чемпионов сошлись команды из одного города, и, конечно же, спасительным голом Серхио Рамоса за считанные секунды до окончания основного времени. Уйдя от поражения в самой концовке второго тайма, в овертайме «Реал» забил три мяча «матрасникам» и добыл долгожданную «Десиму».

Три подряд победы в Лиге чемпионов

Через два года после лиссабонского финала «Реал» и «Атлетико» снова сошлись в битве за «ушастого». Зинедин Зидан принял бразды правления в январе 2016-го, и под его руководством «Королевский клуб» добыл три подряд победы в Лиге чемпионов. Финалы получились разными: сверхнапряженная битва с «Атлетико» в финале завершилась серией пенальти, на следующий год «Ювентус» не оказал серьезного сопротивления в Кардиффе — 4:1, а в киевском финале 2018-го мадридцам помогли грубейшие ошибки Лориса Кариуса, который помог отличиться Кариму Бензема и Гарету Бэйлу.

Кем и когда будет написана следующая глава в истории «Королевского Мадрида»? Может быть, вот этим парнем.