Футбольные 90-е. Воспоминания, от которых тепло и грустно

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сегодня, 20:07

«Соккер.ру» предается ностальгии и отматывает время назад.

Вспомним о некоторых игроках, командах и событиях, которые делали футбольное детство многих из нас таким ярким и счастливым. А вы помните…

«Спартак» Олега Романцева и Георгия Ярцева

Своей огромной армией болельщиков редко завоевывающий титулы в XXI веке «Спартак» во многом обязан блестящим 90-м, когда «красно-белые» под руководством Олега Романцева (и разок Георгия Ярцева) штамповали чемпионство за чемпионством. А еще «Спартак» доходил до полуфиналов Кубка чемпионов, Кубка Кубков и Кубка УЕФА , периодически делал больно европейским грандам вроде «Реала» и «Арсенала», а еще всем подарил по кумиру детства.

Сейчас это может показаться удивительным, но у взрослых болельщиков ЦСКА и «Зенита», «Локомотива» и «Динамо» любимый игрок выступал за «Спартак». Было из кого выбрать! Хитрый одессит Цымбаларь и настырный Карпин, техничный Аленичев и неудержимый Тихонов, просчитывающий игру на три хода вперед Титов, покоритель «Аякса» Кечинов и многие другие. И все они играли в фирменный спартаковский футбол, плели «кружева» и доставляли эстетическое наслаждение своей игрой и тонкими взаимодействиями на поле.

«Футбольное обозрение», «Футбольный клуб» и «Журнал Лиги чемпионов»

Современному болельщику футбола, который живет в эпоху перепроизводства контента, сложно понять тот трепет, с которым дети и подростки 90-х ждали прямых футбольных трансляций и передач о любимой игре на ТВ. Какое счастье было посмотреть «Футбольное обозрение» с Владимиром Перетуриным, тот первый «Футбольный клуб» с Василием Уткиным, а уж ради «Журнала Лиги чемпионов» иной раз приходилось прикинуться больным: обзор матчей величественного турнира показывали в «часы домохозяек», кстати, как и другие годные вещи вроде «Крутого Уокера» с Чаком Норрисом.

13 декабря 1999 года на ОРТ в последний раз вышла еженедельная передача «Футбольное обозрение», существовавшая в эфире с 1980 года. Основным ее ведущим был спортивный комментатор Владимир ПЕРЕТУРИН. pic.twitter.com/siEV6Zbx00 — В этот день (@dav2307) December 12, 2017

Настоящие бразильцы

90-е годы прошлого века — это последнее десятилетие, когда на планете существовал культ футбольных богов — бразильцев. До сих пор существует довольно обширная группа поверхностных любителей футбола, которые включаются во время крупных турниров и непременно болеют на чемпионатах мира за сборную Бразилии.

«Вы забьете нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим», — этот принцип считался незыблемым, а любые неудачи «селесао» казались чем-то невозможным. Поражение от Франции и Зидана в финале ЧМ -1998 стало откровенным шоком для футбольного мира.

Было в поклонении бразильцам нечто мистическое, корнями уходящее в передающееся от отца к сыну восхищение сильнейшими кудесниками мяча: Тостао и Пеле, Сократесом и Зико, Дунгой и Ромарио, Роналдо и Роберто Карлосом. Последняя великая сборная Бразилии была на ЧМ -2002, а на протяжении всех 90-х мы восхищались результативностью Коротышки и Зубастика, пушкой Карлоса и другими выдающимися «скиллами». Эх, были времена…

«Питбуль» в очках

Не ошибусь, если скажу, что этот футболист олицетворяет целую эпоху. Конечно, не он один, но голландский полузащитник Эдгар Давидс, который в среднем течении карьеры играл с дредами и в очках, является замечательным маркером футбольных 90-х. Голландец в своем классическом образе был похож на «Хищника» из известной одноименной франшизы. Такое не забывается!

Кубок обладателей Кубков

По-моему, после закрытия Кубка Кубков в 1999-м футбольные четверги уже никогда не были такими же увлекательными. Кубок УЕФА не удержал тяжелое знамя в одиночку, переродился в Лигу Европы, но и это не помогло. В Кубке обладателей Кубков был какой-то сакральный смысл и волшебство, как и в Лиге чемпионов, а его заместители оказались слишком прилежными и механическими. Просто оцените список победителей КоК в 90-е: «Сампдория», МЮ , «Вердер», «Парма», «Арсенал», «Сарагоса», ПСЖ , «Барселона», «Челси», «Лацио». В финалах забивали Виалли и Куман, Роналдо и Дзола, Вьери и Недвед. Ууух!

1997 — Jose Mourinho, Sir Bobby Robson and Ronaldo celebrate Barcelona's European Cup Winners' Cup triumph. pic.twitter.com/FAlk1iAQ44 — Sports Punt (@Sports__Punt) March 20, 2014

Хосе Луис Чилаверт и его штрафные

Измельчали вратари, даже пенальти их бить не дозовешься уже, зато на 90-е пришелся пик такого увлекательнейшего аттракциона как «стандарты Луиса Чилаверта». За свою продолжительную карьеру вратарь-бомбардир забил 62 гола со штрафных и пенальти, забивал в испанской Ла Лиге за «Сарагосу» и 8 раз огорчал соперников сборной Парагвая!

Стиль Чилаверта — это яркий пример того искреннего и волшебного футбольного хаоса, который остался в последнем десятилетии прошлого века и которого нам так не хватает сейчас, когда футбол стал гораздо серьезнее и профессиональнее. Жаль, что на чемпионате мира Хосе не забил свой гол. Ближе всего к успеху парагваец был уже в солидном возрасте 37 лет на первом мундиале XXI века, когда пробивал штрафной в матче против Словении:

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