От Чулкова до Шунина. И от Шунина до Сангаре

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сегодня, 21:00

«Соккер.ру» заканчивает серию материалов о вратарях московского «Динамо». В заключительной главе речь пойдёт о вратаре и капитане нынешнего состава Антоне Шунине. И не только про него.

Сезон 2007 «Динамо» начало с Жидрунасом Карчемарскасом, но после 0:3 от «Зенита» доверие Андрея Кобелева к Зверю резко упало. Поставить в ворота 20-летнего Антона Шунина было большим риском, ведь на его счету не значилось матчей в Премьер-Лиге. Но воспитанник динамовской школы и ученик Николая Гонтаря заиграл очень уверенно. Антон получил отличную прессу, любовь болельщиков и вызов в сборную на товарищеский матч с Польшей. В «Петровском парке» все чаще стали задумываться, «а может динамовская школа подготовила нового Яшина».

Сравнения с Львом Ивановичем бесспорно грели душу молодому вратарю. Похоже, что Антон и сам поверил, что сможет стать основным вратарем «Динамо» на долгие годы. И тут злосчастный кубковый матч в Питере. Несколькими днями ранее «бело-голубые» нанесли будущему чемпиону России поражение 4:2. В матче на Кубок Кобелев дал отдохнуть ряду ведущих игроков, в том числе и Антону, и поставил в ворота Карчемарскаса. Но Жидрунас получил травму уже при счете 0:1, и Шунину пришлось срочно отправляться в ворота. «Зенит» в тот вечер был очень злым, особенно Зырянов с Тимощуком, забившие по три мяча. В итоге редкий даже для хоккея счет 9:3. Восемь из девяти пропущенных мячей пришлись на долю Шунина. И как не ободряли молодого футболиста и в клубе, и в прессе, груз в восемь голов лег на плечи Шунина и придавил этого одаренного вратаря. В действиях Антона стало меньше уверенности. Нечто подобное произошло когда-то с Александром Уваровым после игры с Минском. Как и его знаменитый предшественник Шунин должен был оправиться от этого удара и выйти на новый уровень, — данные у парня потрясающие. Вот только когда это должно произойти. И сколько очков потеряло бы «Динамо».

Сезон 2008 динамовцы начали с Шуниным, но после ряда неудач Андрей Кобелев вернул в ворота Карчемарскаса. Так «Динамо» отыграло до чемпионата Европы. А после первенства континента в команду вернулся Владимир Габулов. Стало ясно, что теперь ворота «бело-голубых» отданы в распоряжение бронзового призера Евро-2008, который за два с половиной года после своего возвращения не дал усомниться в своем праве быть основным. Шунин стал запасным. Игровой практики у Антона было немного, но прошлой осенью он вполне удачно заменял Габулова, получившего серьезную травму в столкновении со спартаковцем Веллитоном. Пребывание Карчемарскаса в «Динамо» потеряло смысл, основной вратарь своей сборной должен иметь постоянную практику, да и в лимит на легионеров литовец не вписался. Поэтому Жидрунасу пришлось искать клуб. Вскоре он появился в воротах турецкого «Газиантепспора».

Антон вернулся в ворота «Динамо» осенью 2010, когда Габулов вдруг потерял доверие со стороны Миодрага Божовича. Конечно, были опасения, что Шунин пересидел на лавочке, что его до сих пор преследуют кошмары «Петровского», что он сжился с ролью второго вратаря. Ничего подобного. Антон удачно провел концовку сезона 2010, а в сезоне 2011 выглядел просто блестяще. Особенно после того, как Божовича заменил Сергей Силкин. Спокойный, надёжный, уверенный в себе голкипер. В 2012 году Шунин выиграл у Габулова еще один спор – за право поехать на чемпионат Европы в составе сборной России. Там Антон был третьим вратарем и не сыграл ни одной встречи.

Вскоре Габулов ушёл в «Анжи» транзитом через ЦСКА . Антон стал твёрдым первым номером москвичей. Начало сезона 2012-13 выдалось кошмарным — пять проигрышей. В том числе и от «Спартака» 0:4. Но потом Дан Петреску выправил ситуацию. Динамовцы стали набирать очки. Шунин же выручал команду от куда больших неприятностей, хотя пропускал немало. А в матче с «Зенитом» его подстерегла неприятность. Брошенная с трибун зенитовских болельщиков петарда попала Антону в голову. В результате ожог оболочки глаз и повреждение уха. Петербуржцам было засчитано техническое поражение 0:3. Антону пришлось пропустить несколько встреч. Хорошо, что рядом был Роман Березовский. Но, оправившись от травмы, Шунин вернулся в ворота и помог своей команду прийти на финиш шестой.

В начале следующего сезона в «Динамо» вернулся Владимир Габулов, который и стал основным вратарём. Антон присел на скамейку. Нельзя сказать, что он был лишён игровой практики. Но играл мало. Семь матчей в сезоне 2013-14, четыре в следующем. В злосчастном для динамовцев сезоне 2015-16 — восемь игр. Как ни старался Антон, а спасти команду от расставания с Премьер-Лигой не смог. «Динамо», последним из российских клубов, испило горькую чашу.

Шунина часто приглашали в другие клубы, когда он находился в тени Габулова, но он каждый раз отказывался. Не было недостатка в предложениях и после вылета «Динамо» в ФНЛ . Но Антон сразу попросил потенциальных работодателей не беспокоиться. «Я не покину клуб, в котором меня воспитали. Это непростое время я должен пережить вместе с командой», — заявил Шунин.

И «Динамо» через год вернулось. Не без помощи своего вратаря и капитана. В следующих сезонах Антон играл бессменно. Только в текущем чемпионате ему пришлось пропустить несколько встреч из-за травмы, причинённой нападающим «Спартака» Эсекьелем Понсе. Вся страна видела синяки на теле вратаря. Но Шунин справился и с этой травмой. Вернулся в ворота и верно служит своему единственному клубу. Кроме того, Антон вернулся в сборную, где сыграл в матче против команды Сан-Марино. Третья игра динамовца в национальной команде и первая после восьмилетней паузы.

Антону Шунину — тридцать три года. Небольшой возраст и по вратарским меркам, и по меркам современного футбола. Зрелый, уверенный в себе мастер. Он ещё будет долго в строю. Даже не приходится сомневаться, что останется предан единственной команде. Антон очень хочет выиграть с «Динамо» — чемпионат или на худой конец Кубок. Чтобы наконец-то наступил праздник на динамовской улице.

И о дублёрах. Внук великого Льва Ивановича Яшина Василий Фролов поиграл немножко за дубль, потом за питерское «Динамо». В 2010 году Василий выступал за клуб второй лиги «Зеленоград», но зимой 2011 года зеленоградцы снялись с розыгрыша. Удачно защищавший ворота тираспольского «Шерифа», неоднократный чемпион Молдавии Себастьян Хуцан за полгода, проведенных в «Динамо», так и не сыграл за основу, после чего вернулся в Приднестровье. Алексей Карасевич после трёх лет выступлений за резервистов отправился за игровой практикой в Наро-Фоминск. Фёдор Бурдыкин ушел из «Динамо» в «Томь», а потом перешёл из владимирского «Торпедо» в оренбургский «Газовик».

Очень большие надежды подавал Сергей Панов. Играл за молодёжную сборную страны у известного динамовца Игоря Колыванова. Несколько раз молодого динамовца хотели взять в аренду другие клубы, но Сергей предпочел ждать своего часа в родной команде. И не дождался.

После ухода Габулова, «Динамо» очень быстро нашло второго вратаря. Им стал 23-летний голкипер «Мордовии» Евгений Фролов, запомнившийся хорошей игрой за саранчан в Первой лиге. Эта попытка покорить столицу — не первая для Евгения. В 2010 году он уже играл за «Торпедо».

Поздней осенью 2011 года серьезную травму получил Антон Шунин. Фролов успел однажды выйти на замену – последнем осеннем туре и успел при этом не пропустить ни одного мяча. Но восстановление Шунина затягивалось. В «Динамо» не решились сделать ставку на Фролова. И тут возник вариант с возвращением Березовского.

Евгений Фролов после того единственного матча уехал на Сахалин, где защищал ворота местного клуба. Запомнился тем, что представился телекорреспонденту Львом Ивановичем Яшиным. Если честно, то не самая остроумная шутка. Потом в карьере Евгения были «Кубань» и «Балтика». Очень недурно смотрелся Фролов в воротах «Оренбурга», даром, что пропустил курьёзный мяч от «Зенита». Но переход в «Сочи» оказался ошибкой. За полгода всего одна встреча. Зимой Евгений присоединился к «Крыльям Советов», где постепенно становится преемником возрастного Сергея Рыжикова. Самому Фролову — 32 года. Но пока он запомнился своими не связанными с футболом высказываниями и тем, что добился внешнего сходства с Яном Облаком.

Сергей Нарубин — коренной москвич. Но так сложилось, что вся его карьера прошла за пределами столицы. Наиболее успешным был период в «Амкаре», где Сергей провёл семь лет. В матчах за пермский клуб он получил серьёзную травму — разрыв селезёнки. Но Нарубин восстановился, вернулся в ворота уральцев и надёжно их защищал. После Перми были «Тосно» и «Уфа», но там заиграть не получилось.

Нарубин пришёл в «Динамо», когда оно опустилось в ФНЛ . Опытный, немолодой голкипер вернулся в Москву. Возможно, Сергей считал, что в случае ухода Шунина он станет основным. Но Антон не ушёл. Нарубин оказался на лавочке. Сыграв считанное число матчей за «бело-голубых», Нарубин завершил карьеру в 36 лет.

Воспитанник «Динамо» Игорь Лещук сумел выиграть у Нарубина борьбу за место на скамейке. Тягаться с Шуниным у Игоря пока не получается, хотя он успешно подменял Антона. Даром, что при нём динамовцы потерпели три поражения. Ни в одном из них Лещук не был виноват. Каковы перспективы Игоря? Пока неясно. Ему нужна практика, но пока позиции Шунина незыблемы. Возможно, Лещуку стоит подумать об аренде, а потом, уже набравшись опыта, вернуться и побороться за пост номер один.

Ещё один воспитанник «Динамо» Егор Седов пока играет за резервистов. Зимой он был на просмотре в «Ростове» и даже сыграл против «Спартака» на турнире в Катаре. Но, видимо, не подошёл дончанам.

Завершит серию про вратарей «Динамо» Дэвид Сангаре. Пока что этот темнокожий юноша лишь несколько раз появлялся на скамейке запасных «Динамо», но ему ещё нет двадцати. Всё впереди. Тем более, что в своей возрастной группе динамовец котируется очень высоко. Своими необычной внешностью и фамилией Давид обязан отцу, который родом из Мали. Но вся жизнь Сангаре прошла в нашей стране, и он мечтает защищать ворота сборной России. Но пока уроженцу Волгограда нужно проявить себя в молодёжной команде «Динамо», потом во взрослой.