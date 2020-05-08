Немецкий «Бомбардировщик» из «Манчестер Сити». «Штази» и падение Берлинской стены

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«Соккер.ру» представляет первую из трех частей карьеры Уве Рёслера, который стал легендой «Манчестер Сити» и завоевал любовь фанатов с первого дня в клубе.

Уве Рёслер отыграл в Английской Премьер-Лиге всего два сезона (с 1994 по 1996), однако за эти два года сумел запомниться многим фанатам АПЛ . Немецкий форвард защищал цвета «Манчестер Сити» с 1994 по 1998 и занял свое место в истории клуба. Уве до сих пор обожают болельщики «горожан» и ненавидят фанаты «Манчестер Юнайтед». Рёслер любил свой клуб всем сердцем, а ему отвечали взаимностью, распевая его имя на трибунах «Мэйн Роуд», тогдашнем стадионе «горожан». В первой из трех частей о немецком «бомбардировщике», мы расскажем о раннем периоде карьеры Рёслера, до его перехода в «Манчестер Сити».

Уве Рёслер родился в 1968 году в Альтенбурге, Восточная Германия. Воспитание немца проходило в период краха социалистического режима в ГДР . Когда Уве только начинал свою футбольную карьеру в «Локомотиве» из Лейпцига, юный 11-летний немец подвергся нескольким допросам от полиции Штази («Stasi»), которая являлась службой государственной безопасности в ГДР и была одним из самых эффективных и репрессивных организаций полиции и тайной разведки, которые когда-либо существовали. Все дело было в том, что Штази пытались заставить Рёслера шпионить за товарищами по команде в лейпцигском «Локомотиве». Жизнь за «железным занавесом» не щадила никого и много немецких спортсменов оставалось ни с чем, просиживая свою карьеру в любительских клубах ГДР . Ведь в то время футболисты Восточной Германии являлись любителями. Футбол ФРГ тех лет был более развитым, чем у соседей через стену, и многие футболисты хотели выступать именно в Западной Германии. Однако было нельзя. Такая ситуация была и в «Локомотиве». Несколько товарищей по команде Рёслера хотели перебраться в Западную Германию, чтобы выступать именно там. Штази предложили юному Уве сотрудничество. Немецкий форвард должен был делать доносы на своих товарищей, а взамен полиция ГДР не мешала бы многообещающей карьере немца.

11-летний Рёслер не стал выдавать партнеров по команде и, набравшись смелости, рассказал обо всем тренеру молодежного клуба «Локомотива». Команда из Лейпцига потребовала, чтобы Штази оставили игрока в покое. Так и случилось. Хотя Уве некоторое время все равно мог чувствовать, что за ним следят. Ведь полиция ГДР несколько раз присутствовала на трибунах во время его матчей за молодежный клуб «Локомотива» после этого инцидента. Такова была суровая жизнь в Восточной Германии, но Рёслер с достоинством проходил свои испытания еще с малых лет. Ведь на долю немца выпадет еще немало трудностей, особенно в конце карьеры, но всему свое время.

Рёслер был очень перспективным игроком и дебютировал в первой команде «Локомотива» из Лейпцига в 1987 году, когда Уве было всего 19 лет. Он провел за «Локо» три игры, после чего подписал контракт с соседями по городу – «Хеми Лейпциг».

Именно в этом клубе Рёслер воспользовался шансом проявить себя. Немецкий нападающий забил шесть мячей в 27 матчах и привлек внимание сильных клубов Восточной Германии. В 1989 году, в возрасте 20 лет, Уве перешел в «Магдебург», который на то время выступал в Оберлиге – высшей футбольной лиге ГДР . В «Магдебурге» Рёслер подтвердил свой талант. Немец забил 19 голов в 47 матчах за клуб в своем первом сезоне в высшей лиге.

В том же году рухнула Берлинская стена, а год спустя произошло воссоединение Германии. Для Рёслера в тот год также наступили перемены, он перешел в еще один новый клуб – «Динамо» Дрезден. После неоднозначного первого сезона, в котором он провел всего 15 игр и отличился тремя забитыми мячами, Уве наконец влился в коллектив команды и стал регулярно выходить на поле во втором сезоне. Однако найти себя в клубе из Дрездена у Рёслера все равно не получилось. Немецкий нападающий не показал такой игры, которую он демонстрировал в составе «Магдебурга». За два года в «Динамо» Уве провел 51 игру, отметившись всего 9-ю голами.

Проведя два сезона в Дрездене, Рёслер снова сменил клуб. На этот раз, в 1992 году, немецкий форвард отправился в «Нюрнберг». Однако один сезон в составе клуба из одноименного города стал провальным для молодого немца. За 28 матчей в Бундеслиге Уве не смог отличиться ни разу. «Нюрнберг» набрал 28 очков, финишировав на 13 месте, и оторвавшись от зоны вылета всего на два очка. Рёслер сумел поразить ворота соперников лишь в Кубке Германии, забив два гола в трех встречах, однако это никак не скрасило провальный сезон немца.

После неудачного сезона «Нюрнберг» решил отправить Уве обратно в Дрезден, только в аренду. Однако за пол сезона в «Динамо» Рёслер провел всего 7 матчей в Бундеслиге, снова не сумев поразить ворота соперников. Отчасти дело было в травмах, которые начали преследовать молодого немца, но ключевым фактором, как считает сам Рёслер, был его переезд в западную Германию. Уве вырос на востоке, где игроки считались любителями, и тяжело адаптировался к западному футболу после воссоединения страны. Сам Рёслер также вспоминал, как трудно ему было привыкнуть к новому для себя месту на западе Германии:

Я внезапно увидел больше индивидуалистического мышления, мощную прессу и личную политику в отношении выбора команды. Берлинская стена все еще была в головах некоторых людей, и во многих отношениях я был наивен.

Немецкий футбол менялся, и то же самое можно было сказать и об английском. Премьер-лига была сформирована в 1992 году, и Англия начала привлекать все больше лучших иностранных футболистов. В 1994 году наставником «горожан» был Брайан Хортон. Первая половина сезона 1994/1995 была кошмарной для клуба из Манчестера. Основной форвард клуба Нилл Куинн порвал крестообразные связки, вылетев на длительный срок, а «Сити» в феврале шли на 20 месте. Хортон хотел подписать Рёслера из Дрездена, а сам игрок даже прилетал в Мидлсбро. Однако пробыв пару недель на просмотре, он улетел обратно в Германию. «Горожане» обменяли Дэвида Уайта в «Лидс», получив взамен Дэвида Рокасла. Однако форвард не оправдал надежд, забив в итоге всего два гола в 21 матче чемпионата.

Но «Сити» все-таки удалось купить Рёслера. Уве снова прилетел в Англию в марте 1994 года. У немца выдалась возможность сыграть за резервную команду «Манчестер Сити» в матче против «Бернли» и он воспользовался ей сполна. Рёслер оформил дубль, чем заслужил контракт с «горожанами» до конца сезона. «Сити» взяли Уве в аренду на три месяца, чтобы он помог клубу закрыть проблемную позицию форварда. Немец справился с поставленной задачей в разы лучше, чем Дэвид Рокасл, однако об этом вы узнаете в следующей части нашей статьи.