Великий Гунди

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сегодня, 20:51

«Соккер.ру» вспоминает сильнейшего болгарского футболиста ХХ века.

И это не Христо Стоичков, хотя он, вне всяких сомнений, входит в число сильнейших. Но под номером два. А первым навсегда останется Георгий Аспарухов. 4 мая ему бы исполнилось 77 лет.

Судьба отпустила Георгию всего двадцать восемь лет. За эту короткую жизнь он успел немало. Забил без малого две сотни мячей, становился лучшим футболистом страны, прославлял болгарский футбол на международной арене, ибо был его лицом. Сыграл на трёх чемпионатах мира. Номинировался на Золотой мяч. Его приглашали в «Бенфику» и «Милан», но он остался верен своему «Левски» до гробовой доски. В прямом смысле.

Он рос на окраине Софии в нелёгкие послевоенные годы. Учился, помогал семье, гонял мяч на пыльных пустырях. Уже почти взрослым — шестнадцатилетним был замечен тренерами «Левски» и был приглашён на тренировку одного из сильнейших клубов страны. Гунди (это прозвище приклеилось к Георгию ещё в дворовом футболе) умел почти всё. Убежать, обвести, пробить. Не хватало дисциплины, тактической выучки. Но что вы хотите от самородка с окраины.

В семнадцать лет Гунди впервые вышел на поле в составе «Левски». В восемнадцать уже играл постоянно и забивал мячи. Первый гол пришёлся на игру с «Ботевом» из Пловдива. Аспарухов ещё не знал, что огорчил свой будущий клуб. В январе 1961 молодого нападающего перевели в тот самый «Ботев».

В Пловдиве Георгий провёл без малого два года. Помог «Ботеву» взять первый в истории клуба Кубок Болгарии, а так же серебряные и бронзовые награды. Дебютировал в сборной страны, побывал в Чили на чемпионате мира. Сыграл в Кубке кубков, и сразу же положил три гола в ворота ирландского «Шемрок Роверс». Было видно, что Аспарухов быстро прогрессировал и становился одним из лучших нападающих страны. Равно, как и было видно, что в Пловдиве он надолго не задержится.

Первым в борьбу за Аспарухова вступил сильнейший клуб страны « ЦСКА Червено Знаме». Но «Левски» тоже не хотел отдавать своего бывшего игрока главным конкурентам. Развязался нешуточный спор между двумя клубами силовых ведомств. «Левски» представлял МВД , а чьим клубом был ЦСКА вряд ли стоит уточнять. Вес армейцев был выше, особенно после десяти чемпионств подряд, но сам Георгий хотел играть за «Левски». Свой уход в Пловдив он воспринимал, как временную командировку. Набрался опыта, доказал свою состоятельность, можно и домой. Чемпионат 1964-65 уже начался, Георгий успел забить четыре мяча в шести играх за «Ботев», после чего примерил синюю футболку «Левски». И принялся забивать по случаю возвращения. Болельщики обожали Гунди. Для них он оставался парнем из народа. Простым, незаносчивым, всегда готовым поговорить или подписать программку. А когда в сезоне 1964-65 Аспарухов помог «Левски» стать чемпионом после двенадцатилетней паузы, Георгий стал еда ли не самым популярным человеком в Софии. Вклад Гунди в долгожданное чемпионство составил 27 голов в 29 встречах.

«Левски» получил право сыграть в Кубке чемпионов. Проблем со шведским «Юргорденом» не возникло. Проиграв в Стокгольме 1:2, болгары взяли убедительный реванш в Софии 6:0. Гунди забил два. А в следующем раунде чемпионам Болгарии достался финалист предыдущего розыгрыша «Бенфика». С самим Эйсебио. Но уже на пятой минуте Георгий Аспарухов поразил ворота сильнейшего клуба Португалии. «Орлы», благодаря дублю Эйсебио, сумели добиться ничьей в Софии. Но болгары дали бой и в Лиссабоне. «Бенфика» выиграла не без труда — 3:2. Опять же во многом благодаря своей «черной жемчужине». Но и Аспарухов был великолепен. Забил один из мячей, вёл товарищей вперёд и был близок к тому, чтобы забить третий мяч. А 3:3 — это совсем иной расклад.

Но футбольная Европа оценила болгарского нападающего. 23-летний болгарин вдруг стал объектом охоты многих европейских авторитетов. Особенно настойчив был «Милан». В Софию приехали посланцы итальянского гранда. Руководство клуба разрешило им встретиться с Гунди. Георгий внимательно выслушал итальянцев, узнал, что за месяц в Милане он мог бы заработать больше, чем за год в «Левски». А потом ответил. Пафосно, но вежливо.

Переведите этим господам, что моя страна — Болгария, а моя команда — «Левски». Возможно, они слышали только её название. Но я родился в ней и в ней умру.

Сейчас это кому-то покажется смешным, а кому-то глупым. Но Аспарухов говорил искренне, а не потому, что ему так приказали. Его бы всё равно не опустили в Италию. Из социалистической Болгарии тогда за границу не уезжали. Георгий мог бы просто не прийти на встречу. Но предпочёл отказаться лично. Послы «Милана» вернулись ни с чем. Но при этом поблагодарили молодого нападающего за честный ответ.

Он остался в Софии. Дарил радость болельщикам «Левски», да и всей Болгарии, когда выходил в футболке сборной страны. Много забивал, отдавал пасы, приносил трофеи. Ещё два раза стал чемпионом страны, взял два Кубка. Собирал внушительную коллекцию индивидуальных трофеев. Лучший бомбардир, лучший футболист, лучший спортсмен Болгарии. Народный любимец нисколько не сожалел, что отказал «Милану».

Но слова Георгия «я умру в своей команде» оказались пророческими. 30 июня Аспарухов и его напарник по «Левски» Никола Котков решили съездить в горы на машине. Ехавший перед ними бензовоз резко затормозил и остановился. Шедший за ним автомобиль врезался в цистерну и раздался взрыв.

Проститься с Георгием Аспаруховым пришли 550 тысяч человек. При том, что в Болгарии тога проживало чуть больше семи миллионов. Правительство объявило траур. Гунди успел много сделать в своей короткой жизни. Но сколько ещё не успел.

Память великого болгарского футболиста было присвоено домашней арене «Левски». Даже спонсоры стадиона, частенько навязывающие спортивным сооружениям свои имена, не стали возражать. «Георгий Аспарухов» — святое имя для болельщиков «Левски», да и многих других болгар.