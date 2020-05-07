Долгожданное чемпионство «Спартака». Как это было?

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сегодня, 22:00

Три года назад «Спартак» спустя 16 лет выиграл чемпионат России. «Соккер.ру» вспоминает ключевые моменты дорогого сердцу красно-белых сезона.

1. Отставка Аленичева и назначение Карреры главным тренером

«Спартак» вступал в сезон-2016/17 с большими надеждами, но получил удар под дых уже на взлете: команда Дмитрия Аленичева не сумела преодолеть третий квалификационный раунд Лиги Европы, уступив сборной испанских ветеранов под кипрским флагом. АЕК из Ларнаки ушел от поражения в домашнем матче, а в Москве на 88-й минуте Иван Тричковски, как считают многие болельщики, положил начало чемпионскому сезону «Спартака». Македонец забил победный гол, «красно-белые» вылетели из еврокубков, а Дмитрий Аленичев отправился в отставку. Его место занял недавно прибывший в команду тренер по обороне Массимо Каррера.

Массимо Каррера — главный тренер красно-белых!



Подробности: https://t.co/z4lhzffIhq pic.twitter.com/c3J0u7w4xR — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) August 17, 2016

2. Осеннее шоу красивых голов

Каррера принес с собой страсть, которой так не хватало «Спартаку», скоро Массимо избавился от приставки «исполняющий обязанности», а футболисты, у которых вдруг загорелись глаза, набрали 16 из 18 возможных очков в первых шести матчах под руководством итальянца и захватили единоличное лидерство в турнирной таблице. Отличительная черта этого конфетно-букетного периода — обилие красивейших голов.

Вот Ивелин Попов в прыжке вылавливает передачу Квинси Промеса и в касание забивает в ворота «Рубина». В матче с «Краснодаром» Зе Луиш сооружает дубль, особенно хорош второй гол после комбинации Джано и Промеса на фланге. Сам Зе Луиш в Махачкале ассистирует Джано пяткой. Попов забивает «Локомотиву», нырнув рыбкой, а удары Промеса и Джано в Оренбурге очень хороши.

💣 Ивелин Попов — автор лучшего гола в матчах «Рубина» и «Спартака».



Смотри на гол болгарина и не забывай: матч начнётся уже совсем скоро ☝#РубинСпартак # РПЛ pic.twitter.com/7VqaGw0wFU — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 29, 2018

3. Три поражения подряд

Закончился «медовый месяц», начались суровые будни. На стыке сентября и октября «Спартак» Карреры проиграл три матча подряд: хабаровский СКА выбил «красно-белых» из Кубка России, «Уфа» нанесла первое поражение в чемпионате, а через неделю «Зенит» добавил боли, выиграв 4:2 в матче со скандальным судейством. Проиграй «Спартак» и в четвертом матче кряду, выводы о профессиональной пригодности Карреры могли последовать незамедлительно, и не было бы никакой сказки. Но «Спартак» не проиграл.

4. «Глушаков — это похороны»

Во второй половине осени и в начале зимы роль первой скрипки начинает играть капитан «Спартака» Денис Глушаков. Полузащитник забивает победные голы в ворота «Ростова», «Амкара» и «Рубина», а также выходит с недолеченной травмой на дерби с ЦСКА и кладет начало уверенной победе «Спартака» над армейцами со счетом 3:1. Но самый эпичный гол в этой цепочке — в ворота «Амкара» в компенсированное время второго тайма при счете 0:0.

5. Холодный душ в Самаре

«Робингудство» было не чуждо «Спартаку» в чемпионском походе. Своих ближайших преследователей — ЦСКА и «Зенит», команда Массимо Карреры обыграла по два раза, но при этом трижды по ходу сезона «красно-белые» крупно проигрывали, а самое болезненное поражение со счетом 0:4 потерпели от «Крыльев Советов», которые по итогам сезона покинули РПЛ . Впоследствии Каррера признавался, что убедительный проигрыш в Самаре оказал своевременный отрезвляющий эффект на футболистов и помог им с полной отдачей работать на зимних сборах.

6. Танец Квинси над пропастью в игре с «Оренбургом»

Весной всем уже было понятно, что «Спартак» идет за титулом, хотя были моменты, когда москвичи могли если не упустить в одночасье инициативу в чемпионской гонке, то надломить свою уверенность. Например, в домашнем матче с «Оренбургом». В кои-то веки забил Роман Зобнин, причем дважды, казалось, дело идет к простой победе над аутсайдером, но в середине второго тайма «Спартак» пропустил два мяча за полторы минуты и был близок к тому, чтобы упустить верную победу. Выручил Квинси Промес, который воткнул победный мяч, сделав счет 3:2, на пятой добавленной ко второму тайму минуте. Победы в концовках были «фишкой» чемпионского «Спартака».

7. «Зенит» повержен

На финишной прямой сезона-2016/17 «Спартаку» предстояли встречи с обоими прямыми конкурентами, победы над которыми подчеркнули превосходство «красно-белых» в том сезоне. В середине апреля на «Открытие Арену» пожаловал «Зенит», и хозяева выиграли 2:1, несмотря на дежурный гол Артема Дзюбы. Солировал Квинси Промес: в первом тайме голландец забил сам, а в концовке встречи лидер атак «Спартака» выкатил мяч Самедову на победный гол.

8. ЦСКА на лопатках

В последний день апреля «Спартак» гостил у ЦСКА , фанаты подготовили перфоменс с надписью «Пришли за золотом», а футболисты не подвели, выиграв со счетом 2:1. Голы забили Луис Адриано и Денис Глушаков, двумя результативными передачами отметился Ивелин Попов. Проиграй «Спартак», отрыв от армейцев в турнирной таблице сократился бы до четырех очков за четыре тура до финиша, и чемпионская интрига возродилась бы из мертвых, но «Спартак» победил. Оставался только один вопрос: когда команда Массимо Карреры оформит титул?

9. Официально: «Спартак» — чемпион!

Ждать пришлось недолго. 6 мая «Спартак» принимал беспросветного аутсайдера — «Томь», но выиграл еле-еле благодаря раннему голу Промеса с пенальти. Массимо Каррера был вне себя от ярости, игра подопечных настолько не понравилась итальянцу, что он покинул стадион сразу после финального свистка, проигнорировав пресс-конференцию и общение с командой в раздевалке.

Впрочем, на следующий день радостный повод собраться всем вместе появился: «Ахмат», который тогда еще был «Тереком», в гостевом матче переиграл «Зенит» и сделал «Спартак» чемпионом де-юре. У «Открытие Арены» собрались ликующие болельщики, пришел Денис Глушаков с банкой самогона и гитарой, а потом спартаковцы до утра праздновали в одном из ресторанов столицы.

10. Вручение чемпионского кубка, болельщики на поле