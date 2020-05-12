На пути из Германии в Англию

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12 мая 2020, 11:20

Есть повод пристальнее последить за Бундеслигой. Ведь там масса звезд, которым еще предстоит зажечься. «Соккер.ру» — о десятке игроков «второго эшелона», за которыми следят из Англии.

Чемпионат Германии первым из топ-лиг вернется к жизни после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Это дает Бундеслиге сразу несколько преимуществ. Во-первых, рост популярности, потому что соскучившиеся по футболу фанаты будут с удовольствием смотреть больше немецких матчей, чем смотрели ранее, потому что белорусская альтернатива не всем по душе. Во-вторых, это возможность ярче показать себя футболистам из той же Бундеслиги, которые рассчитывают пойти на повышение или сменить лигу, например, на более денежную английскую. Ведь внимание скаутов и представителей других клубов тоже будет более пристальным. Поэтому английская пресса уже собрала имена тех футболистов из чемпионата Германии, за которыми следят клубы АПЛ , готовые вскоре сделать предложения. Для них это шанс выгодно продать себя. И мы сейчас не говорим об уже состоявшихся звездах Бундеслиги наподобие Тимо Вернера – с его талантами, умениями и ценой все понятно.

Итак, за кем следят?

Дайо Упамекано («Лейпциг», следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед»)

Если говорить о трансферном рынке, защитниках и чемпионате Германии, то имени Упамекано не избежать. Это одна из наиболее привлекательных целей в Бундеслиге. Но у француза есть пункт о сумме отступных в размере 52 миллионов фунтов стерлингов. Причем «Лейпцигу» выгодно даже продать его в этом году, чтобы не упустить бесплатно следующим летом, когда контракт истечет. Для «Арсенала» и МЮ приобретение Дайота стало бы хорошим подспорьем. Он достаточно атлетичен, чтобы адаптироваться к английскому футболу. В «Лейпциге» уже намекнули, что больше думают сейчас об экономической и финансовой безопасности, так что могут быть посговорчивее при трансферных переговорах.

Лука Вальдшмидт («Фрайбург», следит «Челси»)

В прессе называют много имен нападающих, однако в условиях экономического кризиса нужно более вдумчиво тратить средства и вкладываться в еще не самых дорогих, но перспективных ребят. Таким «Челси» рассматривает Вальдшмидта, который оценивается в свои 23 года в 20-25 миллионов фунтов. Его статистика может сейчас не слишком впечатлять – пять голов в 15 матчах Бундеслиги, но скауты видят в нем большой потенциал и перспективы на долгие годы. Он достаточно универсален, а его способности впечатлили не только Фрэнка Лэмпарда, но и Йоахима Лёва. Так что вместе с «Челси» советуем присмотреться к игре Вальдшмидта, чей контракт с «Фрайбургом» истекает в 2022 году.

Милот Рашица («Вердер», следит «Ливерпуль»)

Вряд ли сейчас в мире найдется много игроков, кто был бы против присоединиться к невероятному «Ливерпулю». Так что тут «красные» вольны сами выбирать. «Вердер» находится на грани выживания в Бундеслиге, но у Рашицы – своя игра, ему нужно себя выгодно продать. Сумма отступных за него этим летом может упасть всего до 13 миллионов фунтов. Рашица в нынешнем сезоне в 20 матчах Бундеслиги забил семь мячей и заинтересовал на внутреннем рынке «Лейпциг». Но то было до пандемии. Сейчас финансовые расклады могут поменяться. И в «Вердере» говорят, что предложений не получали, потому расслаблены.

Марсель Забитцер («Лейпциг», следят «Арсенал», «Тоттенхэм»)

Забитцер очень ярко проявил себя в Лиге чемпионов и как настоящий интеллектуальный лидер «быков» с их динамичным футболом. Поэтому клубам, которые нуждаются в качественном распределителе быстрых атак, он очень подойдет. Сам 26-летний хавбек не исключает перехода в другой клуб, ближе всех к нему подобрался «Тоттенхэм». Но его контракт рассчитан до 2022 года, а «Лейпциг» захочет выручить не менее 40 миллионов фунтов за игрока в расцвете сил.

Филип Костич («Айнтрахт», следит «Кристал Пэлас»)

Вряд ли найдется в Англии команда, которая скажет, что ей не нужно усиление в атаке. 27-летний Костич может быть таким усилителем, за которым следят многие середняки, испытывающие дефицит в голах и креативе. Потенциальному покупателю Костич может обойтись в 19 миллионов фунтов. В «Айнтрахте» Филип по-настоящему расцвел и стал лидером атак, действуя в основном на левом фланге. Поэтому боссы клуба не скрывают, что могут не удержать Костича. К тому же снова финансовый вопрос встает – клубу нужны деньги. «Кристал Пэлас» точно активизируется, если потеряет Вильфрида Заха.

(«Шальке», следят «Арсенал», «Эвертон»)

А здесь сам американец выступает катализатором интереса. Он давно и прямо заявляет, что его мечта – чемпионат Англии. Так что всё, что он делает в Германии, это для попадания в АПЛ . При этом он нацеливается на клуб, который борется за места в еврокубках. Нужно лучше последить за выпускником «Далласа», чья игра в «Шальке» в нынешнем сезоне весьма привлекательна.

Робин Кох («Фрайбург», следят «Вест Хэм», «Лидс»)

В 23 года Кох имеет много возможностей для роста, и этот потенциал привлекает другие клубы. Робин может быть доступен английским покупателям за относительно небольшие 15 миллионов фунтов. Причем сам Кох, чей контракт истекает через год, вроде как отказывается его продлевать, рассчитывая улизнуть именно в Англию. А там нужны универсальные центральные защитники, которые способны сыграть и в опорной зоне.

Вут Вегхорст («Вольфсбург», следят «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас»)

«Тоттенхэм» пытался найти какое-то прикрытие на место травмированного Харри Кейна по ходу нынешнего сезона и обратил внимание на Вегхорста. До сделки не дошло, но интерес вряд ли угас. 27-летнего голландца сравнивают с Эдином Джеко. Он мощен и эффективен у чужих ворот, для Англии очень походит.

Филипп Макс («Аугсбург», следят «Ливерпуль», «Вест Хэм»)

Защитник-авантюрист своей игрой на фланге напоминает действия Дани Алвеса, поэтому у него в этом сезоне семь голов и пять голевых передач. Макс не скрывает, что хотел бы поиграть в Англии, а с такой эффективной игрой и ответный интерес себя ждать не заставил. Он обойдется покупателю менее чем в 20 миллионов фунтов. Понятно, что его защитные качества нужно еще настроить, но потенциал весьма велик.

Исмаил Якобс («Кельн», следят «Лестер», «Тоттенхэм»)

Еще один пока не ограненный алмаз, который заинтересовал английские клубы сразу же. Ведь дебютировал в Бундеслиге он только в ноябре. И стоит относительно недорого – 9 миллионов фунтов. Говорят, что Брендан Роджерс хочет заполучить его в состав «Лестера» как можно скорее, пока конкуренты не рассмотрели подробно талант Якобса и не переманили его.

Так что рекомендуем посмотреть за игрой этих ребят, возможно, скоро мы увидим их в более статусном положении в других клубах.