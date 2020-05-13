Комплекс младшего брата. «Спартак» привык уступать «Зениту»

1589371221

13 мая 2020, 15:00

В восьми из десяти случаев москвичи хуже. «Соккер.ру» пытается найти зацепки для перемен.

Берем десять последних сезонов: только дважды «Спартак» был выше в таблице, чем «Зенит». Если на табло будет счет 8:2, то речь об унизительном поражении. А если перейти к результатам с глазу на глаз, то получаем 2 победы москвичей в 12 последних матчах РПЛ . И хотя там еще пять ничьих, это скорее к разговору о проколах «Зенита», ведь по победам счет 5:2, и это снова разгром.

И разговор особо актуален, ведь в расписании сезона есть полуфинал Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Победитель матча – если игра состоится, будет фаворитом финала турнира, где москвичи могут завоевать трофей и путевку в еврокубки, а Семак – возможно, сделать золотой дубль. Но хотят ли «спартаковцы» выходить на поле, хочет ли клуб доигрывать сезон после того, как Федун предлагал завершить его, а потом подхватил вирус?

Алаев мечтает доиграть чемпионат России, поскольку исполнительный директор РФС , похоже, самый умный из футбольных чиновников и понимает, что игра — для зрителей. Но 12 клубов из 16 выходить на поле не спешат, если верить многочисленным заявлениям совершенно разным инсайдерам. «Зенит» в четверке тех, кто за футбол, а «Спартак» — в числе большинства, кто против. Но рано или поздно противостояние с петербуржцами вернется на футбольные поля.

«Спартаку» важно понять, почему так откровенно уступают «Зениту», хотя у того тоже тренерская чехарда была, неэффективных расходов – полно, хватает унизительных провалов в еврокубках – пускай в плей-офф ЛЕ чаще, чем в квалификации, как у «Спартака», но какая разница? Разница есть также в амбициях клубов. «Зенит» хочет быть лидером, у него за плечами чемпионства и в руках тоже «золото».

«Красно-белые» заглянули на исторический огонек один раз, но вспомните, как сыграли в первом круге в Санкт-Петербурге с Каррерой – влетели 4:2. Можно вспомнить судейство, но тогда надо напоминать и моменты ответной игры, когда «Спартак» победил 2:1. Впрочем, тот сезон был особенным, идет отдельно. А вот тот факт, что «Зенит» дома в чемпионатах России не проигрывает «Спартаку» вот уже восемь лет подряд не может радовать «Спартак».

6 мая была годовщина поединка, который завершился победой гостей 2:3 (Билялетдинов, Эменике и Кариока ответили на голы Кержакова и Семака). Как можно столько лет ездить в Санкт-Петербург, но в восьми подряд матчах терять очки? Нулевая ничья стала пределом мечтаний на чужом поле для москвичей, хотя и дома проигрывали принципиальному сопернику часто, и ничьи принимали как вроде бы нормальный результат.

Дошло то того, что Семак не ощущает «Спартак» опасным соперником. Оба матча этого сезона в чемпионате были пресными, в Санкт-Петербурге Дзюба подтолкнул Кутепова к решающему автоголу. У «красно-белых» были долгие годы, чтобы стать для врагов опасным соперником, но не получилось. Москвичи доставали петербуржцев, когда те сами были на дне, но даже в такие моменты могли увидеть победу «Зенита» со счетом 5:1.

«Спартак» побеждал врагов в последние годы или со скрипом, или в моменты, когда соперник сам подставлялся. А вот среди успехов петербуржцев есть ряд откровенно легких, то есть разница в классе между командами все-таки имеется. Почему «Спартаку» важно научиться переигрывать «Зенит»? Потому что им нужен опыт побед над командами, которые не такие удобные по стилю для москвичей, как соседские ЦСКА и «Локомотив», или даже как «Краснодар».

«Зенит» другой по смыслу как враг для фанатов и клуба «Спартак», а сейчас еще и рациональнее намного. Потому и берет свое с позиции силы и лидера в дуэли. А «Спартак» остается потом на еврокубковых задворках, ведь если не может обыграть «Зенит» — не переиграет ни «Брагу», ни любого другого похожего соперника. Кроме того, победа над петербуржцами, особенно в гостях, важна будет для психологии и прокачки амбиций.

Молодая команда хотела начать историю дуэли с чистого листа, но первую попытку Тедеско провалил. «Зенит», если полуфинал Кубка России все-таки состоится, встретит «Спартак» с понятной для себя тактикой – им подошли три защитника москвичей, и хотя в Санкт-Петербурге гости почти целый тайм играли в большинстве, они нанесли в два раза меньше точных ударов и закономерно проиграли.

Удаление Оздоева намекает на еще один важный фактор, почему «Спартак» не побеждает в противостоянии чаще – не умеют играть первым номером. И раньше не сильно получалось, вспомните сценарий чемпионства – там были контратаки Промеса и дальние удары Глушакова, а теперь команда откровенно контратакующая. «Зенит» вдесятером отдал им мяч, у Семака одна из самых предсказуемых команд сезона, если говорим о стартовом составе, схеме, методах, козырях и минусах, но Тедеско их не сломал морально.

Интуиция с творческой жилкой не помогли ни Понсе, ни Ларссону, ни Бакаеву. Возможно, Соболев создан для роли нового Эменике? Посмотрим в полуфинале Кубка России – надеемся, матч состоится, ведь даже если прервут РПЛ , кто мешает честно доиграть кубковый турнир из нескольких матчей на нейтральном поле, чтобы участники получили шанс на попадание в группу Лиги Европы по спортивному принципу?

Очевидно, что перелом в противостоянии нужен москвичам. Но также ясно, что у них нет особых аргументов. Во-первых, мало забивают «Зениту» в чемпионате – в четырех последних играх всего один мяч. И именно такой отрезок нужно брать, ведь «Спартак» поменял состав, результаты старой основы учитывать для планирования будущего странно. Во-вторых, явно не хватает смелости – в каждом случае «красно-белые» не вели, даже если получали мяч.

В-третьих, в составе москвичей нет человека, который считает, что разорвет «Зенит» с легкостью. Не хватает людей высоченного класса, чтобы не сомневались в своих силах. Последний «спартаковец», забивавший «Зениту» в официальном матче – Глушаков, и это показательно, ведь три автора голов в крайнем победном поединке тоже ушли из «Спартака» – Самедов, Адриано и Пашалич.

Не то чтобы именно Дениса или названных не хватало для новой победы над «Зенитом», но сочетается нехватка людей, которые если не голом, то передачами помогут – как Зе Луиш в день победы 3:1 подсобил двумя ассистам, с изменениями в составе соперника. Последний раз проиграли «Спартаку» Лодыгин, Смольников, Маммана, Краневиттер, Паредес, Кузяев и Кокорин, которые к современной основе Семака отношения не имеют.

Изменился «Спартак», но параллельно есть новый «Зенит» — с Луневым, Ракицким, Караваевым, Сантосом, Барриосом и Азмуном. И эта команда не уступает «красно-белым», максимум – играет в кошки-мышки, чтобы в скучном борцовском стиле забрать победу в один мяч. Но, учитывая простой команд и отсутствие зрителей на трибунах – уже не имеет значения, где именно пройдет полуфинал Кубка России, у «Спартака» появляется шанс.

Вспомните результат спарринга на зимнем кубке – 0:3 в пользу москвичей. Опытной команде Семака, которая питается поддержкой родных трибун, будет сложнее настроиться. Это если москвичи не сделают все, чтобы сезон завершили досрочно, а Кубок не доиграли. Странно, конечно, что именно «Спартак» с шансами на трофей занял такую позицию – прекратить думать о футболе в ближайшие месяцы, хотя даже в Италии будут играть, невзирая на масштабы трагедии.

Вот этот эгоизм, пожалуй, тоже мешает. «Спартак» считает себя первым клубом России, но восемь лет не может обыграть в гостях команду, которая бывала пятой в РПЛ , не только первой. Возможно, москвичи боятся, что сезон для «Спартака» завершится еще одним поражением против «Зенита», только кубковым? Но если петербуржцы и дальше будут намного чаще брать верх – не получится изменить психологию «красно-белого» клуб.

Они привыкли уступать «Зениту», это уже не трагедия, а норма. «Спартак» ведь пока даже шестое место не зацепил, чтобы в случае досрочного завершения РПЛ иметь шанс на попадание в еврокубки, если УЕФА разрешит такой фокус. Как видите, чтобы в этой паре появилась реальная борьба, а не однобокость, которую может разбавить только плохое состояние фаворита «Зенита», «Спартаку» нужно поменяться.

Но разве похожи на самых смелых? Понятно, что Федун имеет полное право опасаться и переживать – заразился, и предлагать завершить сезон. Но почему это должна быть позиция команды? «Спартак» — молодой коллектив физически тренированных мужчин. Как минимум должны обозначить желание сразиться с «Зенитом» за право сыграть в финале Кубка России. Не стоит бояться поражений от петербуржцев, ведь москвичи и так им почти всегда проигрывают, причем порой показательно – 4:2, 5:2 и 5:1.

В этих трех матчах «Зенит» забил «Спартаку» столько же голов, как москвичи в ответ в последних 12 матчах чемпионата. Похоже, о реальном соперничестве речь пока не идет. Не исключено, что «Спартак» даже не горит желанием выходить в этом сезоне на поле, в отличие от соперника. Ведь если бы петербуржцы боялись играть и не хотели довести дело до золотого дубля, то вы знаете, как вел бы себя РФС , где главой является фанат «Зенита» Дюков.

Но футбольные власти за футбол, а «Спартак» явно в числе тех, кто против. Впрочем, когда вспоминаешь, что у «красно-белых» всего четыре победы в последних двадцати матчах против «Зенита» в РПЛ , то не удивляешься, что не хотят рисковать пролететь мимо очередного финала Кубка России. Дзюба — не Заболотный, «Зенит» — не «Тосно», так что Федун может оказаться правым – лучше им не играть.

Возможно, команда «Спартак» просто не готова доминировать в этой паре? Поэтому не согласится на попытку, что может обернуться очередным поражением. Обидно за фанатов, ведь кубкового поединка «Спартака» и «Зенита» не было с 2007 года, обидно за клуб с историей. Москвичам пора показать на поле, что не боятся вечного врага, ведь рождение нового чемпионского «Спартака», если оно случится, вряд ли возможно без перелома в этой паре.

Здесь не только прямо символизм, но и футбольная уверенность в себе. Если бы «Спартаку» легче давались матчи против «Зенита», они бы являлись командой иного класса.