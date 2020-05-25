«Айнтрахт» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1590385951

25 мая 2020, 08:52

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча очередного тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» и «Фрайбург» сойдутся во Франкфурте.

«Айнтрахт»

«Орлы» не смогли воспользоваться длительной паузой, чтобы прийти в себя и пережить игровой и психологический кризис.

Команда Адольфа Хюттера после рестарта чемпионата Германии продолжила проигрывать и довела серию из поражений до пяти матчей подряд. В стартовом поединке «Айнтрахт» ничего не смог поделать дома с «Боруссией» из Менхенгладбаха, которая была сильней со счетом 3:1.

Затем «Орлы» потерпели еще одно крупное поражение. На этот раз от действующего чемпиона и лидера Бундеслиги «Баварии» в Мюнхене (2:5).

«Фрайбург»

«Черно-белые» тоже не могут похвастаться успешными результатами после карантина. Положительным моментом для команды стала гостевая ничья против РБ «Лейпциг» (1:1).

Но уже в следующем туре «Фрайбург» неожиданно капитулировал в домашнем матче против кризисного «Вердера», который добился победы с минимальным счетом.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» — 2.030

Ничья – 3.860

Победит «Фрайбург» — 3.570

Статистика

«Айнтрахт» пропускал минимум 3 гола в 3 последних матчах Бундеслиги.

В 6 из 7 предыдущих матчах «Фрайбурга» забивалось меньше (2,5) голов.

«Айнтрахт» не проигрывал в 3 из 5 последних домашних матчах против «Фрайбурга».

Прогноз

Любая серия рано или поздно имеет свойство заканчиваться. «Айнтрахт» оказался в очень непростом положении и если команда продолжит терять очки, она может сенсационно оказаться в зоне вылета.

«Фрайбург» тоже не блистал уверенной игрой в последних матчах, поэтому вполне способен оступиться в очередной раз. Предлагаем заиграть ставку на победу хозяев, за которую БК Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 2.030.