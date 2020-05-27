«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 мая 2020, 11:35

В одиннадцатом туре чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» примет ФК «Смолевичи». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Торпедо-БелАЗ»

В прошлом туре Высшей Лиги Беларуси клуб из Жодино прервал серию без поражений, которая шесть поединков подряд. «Торпедо» не смог набрать очков в гостевой встрече с «Неманом», уступив со счетом 1:3.

Хозяева предстоящего матча набрали восемнадцать очков после десяти туров и расположились на третьей строчке в турнирной таблице, которую они разделяют с «Шахтером» из Солигорска.

«Смолевичи»

Наряду с «Белшиной» гости грядущего поединка продолжают оставаться единственной командой Высшей Лиги, которая еще не побеждала в текущем сезоне.

В прошлом туре чемпионата «Смолевичи» играли в гостях против «Руха» и сумели отстоять ничейный результат (0:0). Набранное очко позволило команде обойти своего прямого конкурента в борьбе за выживание и обосноваться на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо-БелАЗ» — 1.645

Ничья – 3.680

Победит «Смолевичи» — 5.490

Статистика

«Торпедо» выиграл все три очных матча против соперника.

«Смолевичи» не забивали голов в трех поединках против «Торпедо».

«Торпедо» не проигрывал дома в этом сезоне – 3 победы и 1 ничья.

Три из четырех матчей «Смолевичи» в гостях закончились вничью.

Прогноз

После осечки в прошлом туре у «Торпедо» есть отличный шанс реабилитироваться в противостоянии с аутсайдером. Дома команда из Жодино играет хорошо и редко пропускает.

У «Смолевичи» есть заметные проблемы в атаке, которые мешают команде добывать очки. Предлагаем заиграть ставку на П1, за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.645.