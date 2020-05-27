«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В одиннадцатом туре чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» примет ФК «Смолевичи». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Торпедо-БелАЗ»
В прошлом туре Высшей Лиги Беларуси клуб из Жодино прервал серию без поражений, которая шесть поединков подряд. «Торпедо» не смог набрать очков в гостевой встрече с «Неманом», уступив со счетом 1:3.
Хозяева предстоящего матча набрали восемнадцать очков после десяти туров и расположились на третьей строчке в турнирной таблице, которую они разделяют с «Шахтером» из Солигорска.
«Смолевичи»
Наряду с «Белшиной» гости грядущего поединка продолжают оставаться единственной командой Высшей Лиги, которая еще не побеждала в текущем сезоне.
В прошлом туре чемпионата «Смолевичи» играли в гостях против «Руха» и сумели отстоять ничейный результат (0:0). Набранное очко позволило команде обойти своего прямого конкурента в борьбе за выживание и обосноваться на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Торпедо-БелАЗ» — 1.645
- Ничья – 3.680
- Победит «Смолевичи» — 5.490
Статистика
- «Торпедо» выиграл все три очных матча против соперника.
- «Смолевичи» не забивали голов в трех поединках против «Торпедо».
- «Торпедо» не проигрывал дома в этом сезоне – 3 победы и 1 ничья.
- Три из четырех матчей «Смолевичи» в гостях закончились вничью.
Прогноз
После осечки в прошлом туре у «Торпедо» есть отличный шанс реабилитироваться в противостоянии с аутсайдером. Дома команда из Жодино играет хорошо и редко пропускает.
У «Смолевичи» есть заметные проблемы в атаке, которые мешают команде добывать очки. Предлагаем заиграть ставку на П1, за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.645.