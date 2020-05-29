«Динамо» Минск – «Шахтер» Солигорск: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В матче 11 тура Высшей Лиги Беларуси минское «Динамо» примет дома «Шахтер» из Солигорска. Представляем прогноз и котировки БК Pinnacle на поединок, который состоится 30 мая 2020 года.
«Динамо Минск
Леонид Кучук, недавно возглавивший столичный клуб, постепенно выводит его из кризиса. В двух последних турах „Динамо“ набрало четыре очка, что позволило команде обосноваться в середине турнирной таблицы чемпионата Беларуси.
В домашнем поединке „Динамо“ с минимальным счетом обыграло „Ислочь“ (1:1), а затем сыграло вничью в гостях против „Витебска“ (1:1).
„Шахтер“ Солигорск
„Горняки“ реабилитировались за неудачный старт сезона и сейчас вплотную подобрались к группе лидеров. Команда Юрия Вернидуба выиграла четыре из пяти предыдущих матчей в чемпионате, лишь однажды сыграв вничью с „Витебском“ в гостях.
В прошлом туре чемпионата „Шахтер“ не ощутил достойного сопротивления в домашней встрече против „Белшины“, добыв уверенную победу (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Динамо“ — 3.140
- Ничья – 3.180
- Победит „Шахтер“ — 2.350
Статистика
- „Шахтер“ не проигрывал в 3 из 4 последних матчах „Динамо“.
- В 3 из 4 предыдущих встречах команд в Минске забивалось минимум 2 гола.
- „Шахтер“ еще не проигрывал в гостях в текущем сезоне чемпионата Беларуси.
- „Динамо“ выиграло 3 из 4 последних домашних матча в Высшей Лиге.
Прогноз
Атакующий потенциал у „Динамо“ и „Шахтера“ находится на должном уровне. Сегодня эти команды выйдут на поле с целью обыграть прямого конкурента в борьбе за медали, несмотря на то, что минчане пока располагаются в середине турнирной таблицы.
Ожидаем результативной встречи и предлагаем заиграть ставку на ТБ(2), которую в БК Pinnacle можно разместить с коэффициентом 1.657.