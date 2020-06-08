Традиционалист до мозга костей. Как Акинфеев поет гимн России… молча

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вчера, 15:05

«Нет ничего лучше, чем лес, река и тишина»

Часто бывает, что люди, привыкшие к постоянному вниманию окружающих, находящиеся львиную долю своего времени под прицелом глаз тысяч людей, больше всего любят тишину и даже одиночество. Акинфеев из их числа. В свободное время я не только на диване лежу, делится он подробностями в одном из своих интервью. «Очень люблю природу, особенно нашу, русскую. И когда выдается свободный день или полдня, беру своего водителя, и мы едем куда-нибудь в лес. Мне кажется, нет ничего лучше, чем лес, река и тишина. Расставляем палатку, достаем мангал и жарим шашлык». В хорошую погоду его любимое вечернее развлечение – прогулка по одному из самых красивых в столице Царицынскому парку. Неспешно бродя по дорожкам вокруг работающих с весны до осени величественных фонтанов, можно отвлечься от повседневной суеты и расслабиться, поскольку шансов на то, что тебя вдруг узнают любители футбола, здесь поменьше.

Замечено, что именно внешне малодоступные, кажущиеся суровыми люди, а на поле Игорь Акинфеев – сама неприкасаемость, на самом деле – глубокие романтики. То, что в нем это есть, Игорь не отрицает, а свою бросающуюся в глаза строгость объясняет просто: с самых первых дней в футболе перед ним стояла серьезная и довольно трудная цель, которой он много лет добивался, — стать хорошим мастером. Такая целеустремленность натуры не может не наложить отпечаток. А что касается романтизма, то «если романтиком считать человека, который хочет, чтобы жизнь стала немного теплее, лучше, то я однозначно такой». «…Мир на самом деле бывает очень жесток. Поэтому есть большой соблазн хотя бы на какое-то время представить его в более светлых тонах. Мне очень нравится романтическая музыка. Я могу часами смотреть на огонь, да и прогуливаясь…, часто выбираю спокойные красивые места». Кроме того, он обожает смотреть в звездное небо и порой, при «соответствующем расположении духа», способен делать это, совершенно забыв о времени. Еще две его нефутбольные страсти, дополняющие образ сурового романтика, – рыбалка и настоящая русская охота – «ни с чем не сравнимое удовольствие». Экстрим в любой его форме, во-первых, под запретом, а во-вторых, просто не привлекает. «Футбол и без того достаточно опасный вид спорта, чтобы в свободное от него время очень сильно хотелось прыгнуть на тарзанке с высотного здания или полететь в космос. Так что я выбираю более спокойный отдых… По этой же причине не люблю гонять за рулем».

Романтик – не значит отшельник. «Не нужно думать, что общение нужно мне меньше, чем остальным», — говорит Акинфеев. Главное общение, разумеется, в семье. Даже к рыбалке Игорь неколько раз пытался приобщить супругу. А вообще-то чаще всего его компанию дополняют долголетние партнеры по ЦСКА братья Березуцкие. Из друзей нефутбольных один из самых близких и лучших — известный исполнитель и автор песен Сергей Жуков, с которым Игорь знаком с 2007 г. и стал крестным отцом его дочери. Ну и, конечно, брат Евгений, уже упоминавшийся одноклассник Илья Майоров да и со многими другими одноклассниками Акинфеев поддерживает отношения. Особый «клан» товарищей – те, кто играл в ЦСКА в «звездном» 2005 году – та самая «команда, без которой нам не жить».

Модные массовые увлечения, вроде навороченной техники, шикарных автомобилей, престижных вещей, шоу-бизнеса и прочее в таком роде — абсолютно вне сферы интересов Акинфеева. Можно назвать его твердым сторонником традиционных ценностей. Кстати, не исключено, что именно такой склад его характера – одна из основных причин того, что он так и не перешел в зарубежный клуб. Например он, как сам признается, практически не читает ни газет, ни того, что есть в Интернете. Не любит современное кино. А если хочет расслабиться перед телевизором, то включает класические отечественные комедии «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман» и т. п. «Мы часто смотрим их всей семьей и получаем огромное удовольствие». Обязательный для многих футболистов плеер с микрофонами в ушах – это тоже не про него. Дорогие вещи престижных марок, например, часы «Роллекс», у него есть. Но в единственном экземпляре, который он почти не носит. А при покупке одежды руководствуется принципом – недорогие вещи лучше дорогих. «Для кото-то это очень важный атрибут, который подчеркивает властность, финансовую состоятельность. Но я спокойно отношусь к таким вещам…».

Спиртное и Акинфеев – тоже понятия несочетаемые. Запах спирта он просто не переносит, он ему глубоко неприятен. «Спортивые врачи говорят про таких людей – „родился закодированным“… Такие „радости жизни“ не для меня». Представить на своем теле какое-нибудь «тату» или «железку» Акинфеев совершенно не в состоянии. Он категорически отказывается сниматься в сомнительных рекламах и бессодержательных, «дурацких», сериалах. Не понимает стремления к чему-то экзотическому, вычурному, не родному. «Сейчас у нас в стране повсеместно внедряется чужая культура. Но большинство модных веяний, в первую очередь кулинарных, на самом деле абсолютно ни к чему. Не сочтите за невежество, но если есть вилка, ложка и нож, зачем изобретать что-то еще? Вон дикари едят руками, так что, с них теперь надо брать пример? Если бы я был японцем или китайцем, тогда, конечно, владел бы палочками в совершенстве. И, наверное, гордился бы собой. Но я русский человек, и все эти ритуалы… лично для меня интереса не представляют».

Будучи равнодушным к атрибутам жизни «звезд», Акинфеев, в отличие от многих своих партнеров по зеленому полю, не отворачивается от того, что реально происходит вокруг. Живет не в виртуально-медийной, а в настоящей реальности, той, что окружает миллионы простых людей. Личный жизненный успех не отучил его сострадать тем, кто вынужден экономить каждую копейку, не заставил позабыть не всегда безоблачные дни собственного детства. В память, например, врезалась удручающая картинка увиденного в 2008 г. Ярославского вокзала: «И дело даже не в грязи и ларьках. Ужаснуло, в первую очередь, количество людей, выброшенных жизнью на обочину. Если я увидел стольких за те полминуты, что шел из клубного автобуса к поезду, то сколько их на самом деле? …Кого по-настоящему жалко – так это обыкновенных русских бабушек и дедушек, которым голодная жизнь не оставляет другого шанса, кроме как просить деньги на пропитание». И еще он ненавидит неискренность и когда его вынуждают выставлять на показ свои чувства. Поэтому он, как и ворота своего любимого клуба, надежно обороняет свою семью от вмешательства не в меру любопытных. А также… не поет вслух гимн России перед началом международных матчей: «Я просто по-другому настраиваюсь на игру. Между прочим, в душе могу и петь. Знаю все слова гимна».